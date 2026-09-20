Conexión total del sistema eléctrico de Cuba

A poco más de 24 horas de la desconexión, todas las provincias de la Isla quedaron conectadas, al tiempo que continúan las labores de recuperación de las capacidades de generación eléctrica.

En la tarde del viernes el sistema electroenergético cubano quedó desconectado tras la ocurrencia de varios incidentes. En primer lugar, un disparo de la línea de transmisión de 220 kilovatios entre las provincias de Matanzas y Cienfuegos.

Tal situación ocasionó el disparo de la línea de transmisión entre el territorio occidental de Matanzas y la central provincia de Villa Clara, así como afectaciones de condiciones meteorológicas inestables en la zona.

Todo ello, trajo consigo una división del sistema en las Zonas Oriental y Occidental, y unos minutos después se registró la desconexión total.

En diversas ocasiones el Minem ha denunciado que el bloqueo económico, financiero y comercial, impuesto por Estados Unidos a Cuba durante más de 60 años impiden ejecutar mantenimientos parciales, ampliados y capitales a las termoeléctricas. Ello ocasiona que todas las unidades se mantengan fuera de ciclos de mantenimientos.

A la par, el país cuenta con mil 400 Megawatts de potencia disponibles que no generan electricidad por falta de combustible, agravado por el cerco energético estadounidense lo cual incrementa exponencialmente el déficit en el servicio eléctrico en Cuba.

Durante 2026, el SEN se ha desconectado totalmente en ocho oportunidades, pero en los últimos meses la situación se agravó con extensos horarios de apagones e interrupciones frecuentes por el déficit de combustible derivado de la orden ejecutiva del Gobierno estadounidense del 29 de enero pasado, que impide la entrada de hidrocarburos a Cuba.

Desde ese momento, bajo el bloqueo petrolero, Cuba solo recibió un buque, el ruso Anatoly Kolodkin, con 100 mil toneladas. (mh/tdd)