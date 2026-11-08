Díaz-Canel ante nuevas medidas coercitivas de EE. UU. contra Cuba: «¡No nos doblegarán!»

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este sábado la adopción de nuevas medidas coercitivas por parte del Gobierno de Estados Unidos contra empresas y buques cubanos, así como compañías extranjeras encargadas de garantizar servicios y bienes esenciales para el desarrollo económico y social del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «EE. UU. vuelve a la carga contra el pueblo de Cuba con nuevas medidas coercitivas contra empresas, buques cubanos y compañías extranjeras encargados de garantizar servicios y bienes esenciales a nuestro desarrollo económico y social.

«Es parte del mismo diseño de asfixia económica y castigo colectivo para someter a toda una nación, con mentirosas y absurdas justificaciones que ni el mundo ni los ciudadanos de EE. UU. creen. ¡No nos doblegarán!, afirmó.

Las nuevas medidas se inscriben en la política de presión económica contra la Isla, cuyo impacto recae sobre el conjunto de la población y obstaculiza los esfuerzos nacionales por avanzar en el desarrollo económico y social. (Redacción Digital)