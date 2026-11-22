

A raíz del proceso de transformaciones económicas y sociales que impulsa el país, la implementación de la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, vigente desde el 17 de septiembre de 2026, avanza con 5 333 solicitudes registradas en el país que equivalen a 137 500 hectáreas.

De acuerdo con Raúl Placencia Quintero, director de Tierra del Ministerio de Agricultura, hasta la fecha 131 000 hectáreas ya fueron entregadas mediante resolución de administración provisional, y unas 4 000 personas «ya están en la tierra, lo que representa cerca del 75 % de los solicitantes».

Placencia Quintero precisó a Granma que entre los solicitantes hay personas que «ya poseían tierra para trabajar y ahora amplían sus áreas», pues la norma no establece límite de cantidad ni de tiempo: se coordina en contrato entre la empresa y el solicitante.

Asimismo, dijo, se han recibido 29 solicitudes de mipymes y, en cuanto a las cooperativas, 88 CPA ya han entregado tierra y 59 están en proceso.

El directivo indicó que Villa Clara es la provincia con más solicitudes en este proceso, seguida por Santiago de Cuba y Camagüey. No obstante, lo que falta, insistió Placencia Quintero, «es que haya más personas que lleguen al campo y produzcan para que el pueblo pueda tener el beneficio». Así concluyó.

La ley permite solicitar tierra a cubanos, extranjeros radicados en Cuba, cubanos residentes en el exterior, empresas estatales, mipymes, empresas mixtas o extranjeras con residencia o trabajo en Cuba. Asimismo, autoriza construir vivienda en la finca y legalizarla en propiedad a los cinco años, da continuidad familiar al usufructo y permite vender, testar, donar, ceder o seccionar la propiedad de la tierra.

Raúl Placencia Quintero subrayó que la legislación es la principal acción del eje siete de las transformaciones y que su impacto deberá medirse en más producción y mejores precios. ( Carmen Maturell Senon)