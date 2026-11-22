Toda la pasión que necesitamos, toda la coherencia, todas las razones que hagan falta para luchar, están en nuestra historia. No hay que ir lejos: solo basta con prestar atención, con estudiar y descubrir los tesoros humanos que nos han precedido.

Así pensó esta reportera en la mañana de este sábado mientras asistía, desde el Palacio de la Revolución, a un encuentro de la dirección del país con jóvenes representantes de diversos ámbitos de Cuba.

La cita era para hablar sobre Antonio Guiteras Holmes, nacido un 22 de noviembre de 1906 y que cayó en El Morrillo, en la provincia de Matanzas, a los 28 años, por sus ideas en defensa de Cuba y en oposición a la voracidad imperial.

Cuando este sábado el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, habló a sus interlocutores sobre Guiteras, expresó: «Es apasionante ver cómo un joven, en tan poco tiempo, logró esa madurez, y sobre todo esa capacidad de realización de tantas cosas, desde una visión revolucionaria, en un tiempo donde ser revolucionario era ir contracorriente».

Resultaba inevitable recordar la intensidad y el arrojo de Julio Antonio Mella, o la entrega de la generación liderada por Fidel Castro, inspirado en el legado de tantos patriotas —incluida la impronta de Antonio Guiteras—. Resultaba inevitable comprender que la historia no deja cabos sueltos, que en ella todo está interconectado y que lo único necesario es entender esos enlaces.

El dignatario recordó a los representantes de las nuevas generaciones que «todos nacimos bajo los signos de la Revolución”, pero “estas personas” —dijo en referencia a los antecesores— “fueron fundadores de un pensamiento, de una actitud, dieron un legado, cuando ser revolucionario era de minorías, y cuando ser revolucionario era ir contracorriente».

Multiplicar encuentros

A propósito de encuentros con la historia —como el de este sábado, hecho para recordar los 120 años del natalicio de Guiteras—, el presidente Díaz-Canel habló de la importancia de «seguirlos multiplicando».

El dignatario contó que todavía estaba reciente la vivencia del encuentro dedicado al Generalísimo Máximo Gómez, y dijo que tales experiencias —esa y la de recordar a Guiteras— «nos han marcado profundamente». Ese tipo de acercamientos a la historia, comentó, es algo que «venimos haciendo desde hace más de dos años».

El jefe de Estado valoró que tales intercambios son «una manera de compartir con mucha honestidad, con visiones diferentes, sobre elementos importantísimos que tienen que ver con la forja de la nación cubana, con los valores fundamentales de la Revolución, apreciados desde la historia».

En su entender, los encuentros convidan a profundizar en los libros y a conocer lugares. «Yo creo que los jóvenes se podrían proponer ir de excursión a El Morrillo en determinadas ocasiones, y a otros lugares como hemos estado planteando», propuso el dignatario.

En la jornada estuvieron presentes, además, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda; el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz; y otros dirigentes e historiadores de prestigio.

La primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echavarría, dijo al inicio del encuentro que, cuando está por cumplirse el aniversario 120 del natalicio de Antonio Guiteras, es importante recordar la necesidad de estudiar una figura cuya ejecutoria resulta apasionante.

Lecciones que va dejando la historia

En su intervención —que tuvo lugar hacia el final del intercambio—, el Presidente Díaz-Canel compartió su idea de que, cuando piensa en la Generación del Centenario —esa que asaltó los cuarteles y perdió a numerosos de sus jóvenes—, también piensa en cómo ese núcleo «fue formando después otros momentos de la historia que desembocaron en el triunfo de una Revolución”, lo cual, dijo, es «realmente muy meritorio».

Sobre los encuentros, el mandatario pidió ir más allá de los hechos históricos o de las personalidades que estuvieron en tales sucesos, para identificar los legados que se derivan de cada episodio, para saber cómo puede asumirse ese legado que debe contextualizarse en las actitudes del presente, en la «actitud nuestra de cada día, con los compromisos que tenemos hoy en salvar la Revolución».

(Foto: Estudios Revlución)

De Antonio Guiteras, el jefe de Estado destacó sus ideas comunistas, su defensa de la unidad y su elección de la lucha armada como camino para cambiar la situación del país. Igualmente, hizo énfasis en la continuidad de pensamiento que se da de Guiteras a Fidel; en cómo ambos trazaron programas impregnados de justicia social, orientados a defender al pueblo y a “promover cosas que fueran a favor del pueblo”.

Díaz-Canel Bermúdez resaltó, de modo especial, el antimperialismo de Antonio Guiteras; seguidamente hizo referencia a la soberanía de Cuba como un elemento clave, y recalcó: «Fíjense en su concepto de antimperialismo y de soberanía; y, al final, ese es nuestro camino: antimperialismo y soberanía».

«Si cedemos ante el imperio, no hay soberanía, perdemos la soberanía, perdemos la autodeterminación». Díaz-Canel Bermúdez aseveró: «Perder la independencia es perder la libertad. Y otra cosa: es perder la dignidad; porque significa arrodillarse, significa rendirse. Yo creo que son cosas que tenemos que tener muy en cuenta en estos tiempos».

El prime secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se refirió a la trascendencia de «estudiarlo, entenderlo, interpretarlo y hacerlo nuestro», y al valor de «llevar ese legado a nuestra actitud» del presente.

«Creo que hoy los tiempos nos exigen a todos nosotros, en particular a ustedes, los jóvenes, saber cómo hacemos posible, con nuestras actitudes, la entrega con que nos tenemos que empeñar en salvar la Patria, la Revolución y el Socialismo».

Un pensamiento dialéctico, profundo y creador

El prestigioso historiador Elier Ramírez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, comentó sobre Antonio Guiteras que él fue mucho más que «un hombre valiente, un hombre realmente con un arrojo impresionante», porque también fue un ser de «pensamiento y de una cultura política».

Elier definió al excepcional luchador como uno «de los revolucionarios más trascendentes —podríamos decir— de Cuba y también de América Latina, de las luchas de nuestros pueblos en el continente». Y seguidamente trajo a colación nombres de historiadores de rigor que han abordado la figura de Guiteras: José Antonio Tabares, Rolando Rodríguez García, Fernando Martínez Heredia y Ana Cairo Ballester.

«Cuando empezamos a hablar de Guiteras —afirmó Elier—, es difícil no hacerlo con pasión, con mucha admiración, y no nos percatamos del tiempo». E hizo hincapié en que es «una de las figuras cumbre del pensamiento antimperialista».

«Yo diría que estamos hablando de un marxista», afirmó el historiador. Y esta reportera recordó una idea de Guiteras en su artículo “Septembrismo”, publicado en la revista Bohemia, de Cuba, en abril de 1934: «Tengo la satisfacción de haber llevado a la firma del presidente Grau los decretos que atacaban más duro al imperialismo yanqui».

Sobre «Septembrismo», Elier Ramírez afirmó que “es uno de los textos, yo creo, imprescindibles para acercarnos a ese pensamiento de Guiteras”. Y agregó: «Uno se impresiona de la profundidad de los análisis que hace Guiteras desde esa visión marxista, antimperialista. Bueno, Fernando Martínez Heredia va a decir que, y yo lo comparto también, que es uno de los fundadores del Comunismo en Cuba».

«No militó, digamos, en el Partido Socialista Popular, que era el Partido de los Comunistas, pero por su accionar, por su pensamiento, era un comunista, un socialista convencido; y, además, podríamos decir que dialéctico y creador».

El joven historiador habló sobre la ejecutoria de Antonio Guiteras en el Gobierno de los 100 días, «que fueron realmente 127 días». Hizo referencia a medidas que llevaban el espíritu guiterista: la intervención de la «mal llamada Compañía Cubana de Electricidad»; la intervención de los ingenios estadounidenses Delicias y Chaparra; y las medidas de corte social.

«Es decir, Guiteras dice que tenemos una nación, en sus atributos formales, pero esta nación no es posible que se complete si no se establece la estructura del socialismo, el socialismo posible en ese momento», reflexionó Elier, quien además dijo que, desde la perspectiva del luchador, «había que ir a la raíz más profunda de los males de Cuba, que tenía que ver con el imperialismo económico, con la dominación imperialista económica de nuestro país».

La apasionante vida de Aponte

Apasionante, como todas las historias grandes y bien contadas, fue la compartida este sábado por René González Barrios, director del Centro Fidel Castro. El experto se remontó a la década del 20 del siglo XX, cuando La Habana se convirtió en «lugar de encuentro y reunión de todos los revolucionarios del continente».

Aquí en La Habana, dijo, «se reunían venezolanos, panameños, paraguayos, nicaragüenses, mexicanos, todos luchando contra el imperialismo». René trajo a colación a un pintor venezolano que “después pasó a la posteridad como uno de los grandes de la plástica venezolana, que se llamaba Luis López Méndez, que en La Habana Vieja tenía una especie de estudio de pintura, donde se reunían todos esos revolucionarios”.

En aquel lugar, nombrado La Covacha Roja, concurrían pensadores de gran nivel y de varias latitudes. De allí, recordó el historiador, nacieron ideas «fundadoras de la Universidad Popular José Martí». En ese encuentro de revolucionarios latinoamericanos, dijo, “participaba un joven venezolano que no militaba en el Partido Comunista” pero que estaba unido, por ideario, a todos aquellos luchadores:

«Era uno de los antimperialistas más radicales que había en América Latina en aquel momento. Un joven que ya había pasado en Venezuela por prisión, que había pasado prisión en Perú, que había estado preso en Colombia, que había estado preso en Ecuador, siempre por defender los principios del antimperialismo».

Se llamaba Carlos Aponte, e hizo una gran amistad con el joven Julio Antonio Mella, a quien cuidó celosamente cuando este protagonizó su huelga de hambre.

Se sabe, apuntó René, que Aponte estaba «en el hospital cuidando a Mella, junto a un general venezolano que se llamaba Bartolomé Ferrer». «Esa era la escolta principal de Mella en el hospital. A Mella no había quien lo tocara porque ahí tenía a aquel antimperialista. Yo recalco esto, porque el antimperialismo de Aponte fue ejemplar».

«Entonces, cuando Mella se va hacia México, allá va Aponte con Mella a México, y a Mella en México le intentan hacer un atentado». González Barrios detalló que fueron Aponte y Bartolomé Ferrer quienes defendieron a Julio Antonio.

«Decía Aponte que, si él hubiera estado en México en el año 1929, a Mella no lo asesinan, porque él lo hubiera defendido», expresó el director del Centro Fidel Castro.

Aponte pidió permiso a Mella para irse a Nicaragua, para pelear junto a Sandino contra las tropas invasoras norteamericanas. Estuvo allí más de un año, llegó a ser jefe de una columna guerrillera, tuvo quince combates y obtuvo el grado de coronel del Ejército de Sandino. Así lo narró René, quien seguidamente dijo que el combatiente regresó a Cuba, donde, «de los vínculos con Mella y el Partido Comunista, nacen los vínculos de él con Guiteras».

Decía Pablo de la Torriente Brau —según René González— que él no quería morir sin escribir la historia de Aponte, porque era una «especie de huracán por la energía que transmitía siempre».

Cuando Aponte fue a Nicaragua a pelear con Sandino —contó René—, a él le preguntaban: ¿usted es venezolano? Y él respondía que no, que estaba allí en representación de la Liga Antimperialista de Cuba, que era un joven cubano, y que sus méritos se los había ganado como revolucionario en la Isla caribeña.

«Yo creo que cuando se habla de Guiteras hay que hablar de Aponte, y hay que resaltar el internacionalismo de este hombre que es de lo mejor. Creo que es una de las muestras más ejemplares de la verdadera hermandad entre los pueblos de Cuba y Venezuela», enfatizó René González Barrios.

El arte de lo posible

Una excelente disertación sobre el arte de lo posible ofreció en la jornada el director de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República de Cuba y presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, Jorge Luis Aneiros Alonso.

El experto señaló que Guiteras no fue del todo comprendido por compañeros que compartían trincheras, aunque después muchos rectificaron y lo comprendieron. El luchador antimperialista transitó, como después supo hacerlo Fidel, los caminos de lo posible.

Aneiros hizo referencia al programa guiterista de la Joven Cuba, que «es accesible, no es muy extenso» y dejaba en claro lo que se pretendía una vez que se tomara el poder. «Es evidente —expresó el historiador— que Fidel leyó y se estudió la Joven Cuba y también tuvo en cuenta las circunstancias del momento».

«Y hay cosas que están en el programa de la Joven Cuba, que después se matizan» en el programa de la Generación del Centenario, por aquello que Fidel entendió magistralmente: tener «un programa político independiente, consecuente, pero que sea posible, que permita llegar al poder» para emprender transformaciones.

Jorge Luis Aneiros Alonso destacó que «la Revolución nuestra ha sido fiel con los antecesores». Y no pasó por alto algo que siempre debe ser reverenciado: el mérito de haber concretado, en primer lugar, un propósito histórico, aunque este después pueda perfeccionarse.

Creo que ha sido muy importante —dijo— que hoy la nación cubana haya recordado a Tony Guiteras, «una de las figuras cumbre de la Revolución del 30».

Sobre la importancia de recorrer la historia patria, Aneiros afirmó que «hay muchas potencialidades» para hacer “cosas en el país y unirnos” y para que, «cada cual desde sus estructuras», se logren acuerdos para hacer más en aras de ese torrente apasionante que es la memoria histórica.

Resultó emocionante, y reconfortante, escuchar también a los jóvenes: hablaron desde el universo de la historia como materia que se imparte; desde la experiencia de la diplomacia; desde el mundo campesino; desde el ámbito en el cual se lucha a brazo partido por llevar la luz eléctrica a lo largo del país; desde el poder popular, desde el deporte, desde la Universidad…

En el Palacio de la Revolución, fue alentador recordar a un joven que ofrendó su vida a los 28 años; que aseguró antes de caer: «Yo no me dejo coger vivo; los que quieran pelear, que me sigan».

Sobre Antonio Guiteras Holmes, quien cayó en El Morrillo junto al valiente Aponte, expresó el Canciller de la Dignidad Raúl Roa García: «se perdió la figura más empinada, el ánimo mejor templado, la voluntad más indomeñable, el brazo más enérgico y el espíritu más puro del movimiento nacional revolucionario». (Alina Perera Robbio)