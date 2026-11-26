El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la inauguración oficial del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) Habana 220, ubicado en las cercanías de la CUJAE.

El mandatario felicitó a los constructores, especialistas y operadores que participaron en el levantamiento y puesta en marcha del segundo de los cuatro sistemas, levantados en colaboración con la República Popular China, que contribuirán a la regulación de frecuencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

«Aquí se han batido duro», expresó Díaz-Canel a los trabajadores y trabajadoras que participaron en una inversión iniciada hace poco más de un año y que, pese a las agudas restricciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y el cerco energético, ha concluido con éxito y se suma al ya inaugurado BESS del Cotorro, también en La Habana.

Junto al presidente cubano, en la inauguración de la obra participaron el embajador de la República Popular China, Hua Xin; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, y Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en La Habana, entre otras autoridades.

El Habana 220 es el segundo de los cuatro BESS, cada uno con capacidad de acumulación de 50 MW, que forman parte del programa de 2 000 MW de generación eléctrica a partir de parques solares fotovoltaicos.

Junto al del Cotorro; el de Cueto, en Holguín —en fase de puesta en marcha—, y el de Bayamo, Granma —en construcción civil—, el de la CUJAE es parte de una inversión que permitirá el almacenamiento de 200 MW de energía para la estabilidad del SEN, así como seguir incrementando la penetración de la energía solar fotovoltaica.

El joven ingeniero Alejandro García Echemendía, jefe de centro de operaciones de la UEB Subestaciones en la capital, en diálogo con la prensa, explicó que Habana 220 tiene la particularidad, entre otras, de que, además de ser parte de la regulación primaria de frecuencia, es capaz de formar red; o sea, en caso de una caída del SEN está en condiciones de aportar a su levantamiento, una cualidad de la que también dispondrá el BESS holguinero de Cueto.

Aún sorprendido de la posibilidad profesional de trabajar con una tecnología de vanguardia, que lo ha obligado a él y a sus colegas a estudiar mucho y nutrirse de los asesores, García Echemendía resaltó la robustez que aportarán al SEN los cuatro BESS de que dispondrá el país.

Nosotros —comentó el joven— «hemos tenido que estudiar mucho, hemos tenido que prepararnos y tendremos que seguir preparándonos, porque el mantenimiento y el diagnóstico, la explotación, que es lo que viene ahora, de los BESS, también va a ser un desafío para todos». (René Tamayo León)