Cuba no está sola: Crece apoyo internacional frente a escalada hostil de Estados Unidos

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) llamó a la comunidad internacional a oponerse resueltamente a la amenaza o uso de la fuerza de Estados Unidos contra Cuba.

El bloque de integración expresó en un comunicado su profunda preocupación y firme rechazo ante la escalada de declaraciones del gobierno estadounidense que «amenazan con el uso de la fuerza contra la hermana República de Cuba», en un contexto regional marcado por crecientes tensiones que comprometen la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Frente a esta situación, la Alianza reafirmó su compromiso con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto irrestricto a la autodeterminación, soberanía e independencia de nuestros pueblos.

Llamó, asimismo, a la comunidad internacional a oponerse resueltamente a la amenaza o uso de la fuerza contra la isla y exhortó al Gobierno de Estados Unidos a privilegiar el camino del «diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, sin amenazas ni condicionamientos», con pleno apego a la Carta de la ONU y al respeto de la soberanía e independencia de Cuba.

Los países miembros del ALBA-TCP reiteraron su voluntad de contribuir activamente al entendimiento entre las naciones y a la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, «promoviendo el diálogo y la convivencia civilizada como única vía para la resolución de diferencias».

Vietnam reafirma su solidaridad con Cuba

Vietnam reafirmó este sábado su firme solidaridad con Cuba frente a los desafíos que enfrenta la isla y reveló que ha ofrecido apoyo concreto en sectores como la agricultura y la energía para contribuir a aliviar las dificultades del pueblo cubano.

Durante la reunión ordinaria de embajadores del Movimiento de Países No Alineados (MPNA), celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión vietnamita, Do Hung Viet, instó a los Estados miembros a preservar el espíritu de solidaridad del movimiento y a continuar respaldando a la nación caribeña.

El diplomático llamó además a rechazar los embargos y sanciones unilaterales, y a apoyar los esfuerzos de diálogo entre Cuba y Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la paz, la estabilidad y los intereses de sus pueblos.

Con motivo del 51.º aniversario de la reunificación de Vietnam, conmemorado el 30 de abril, el embajador expresó su agradecimiento por el respaldo brindado por el movimiento a lo largo de la lucha de su país contra el colonialismo y el imperialismo, así como durante su reconstrucción y desarrollo tras la guerra.

En ese contexto, destacó el firme respaldo de Cuba, reflejado en la histórica declaración del presidente Fidel Castro: «Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre».

En su calidad de presidente designado de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), Do Hung Viet informó a los miembros del MPNA sobre los avances relacionados con la conferencia, subrayando el complejo contexto internacional y los retos para alcanzar consensos.

Asimismo, exhortó a los Estados miembros a mantener un papel activo, promover un diálogo constructivo y coordinar esfuerzos para lograr un resultado equilibrado y sustantivo que refuerce la confianza en el régimen de no proliferación nuclear.

En la misma reunión, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, denunció que Estados Unidos ha continuado endureciendo las sanciones, especialmente en áreas como la energía, el comercio y el turismo, lo que impacta gravemente en la economía, la sociedad y el nivel de vida en la isla, en particular en ámbitos como la alimentación y la atención médica.

Movimiento obrero uruguayo condena el bloqueo contra Cuba

El movimiento obrero uruguayo expresó su firme solidaridad con Cuba y condenó enérgicamente el criminal y genocida bloqueo económico, financiero, comercial y energético impuesto por EE. UU. contra la nación caribeña.

Organizaciones sindicales reafirmaron su respaldo al pueblo cubano y denunciaron el carácter extraterritorial de las medidas coercitivas que, por más de seis décadas, han buscado asfixiar la economía de la isla.

Los representantes gremiales destacaron además la resistencia del pueblo cubano frente a las constantes agresiones y renovaron su compromiso de acompañar a la mayor de las Antillas en todos los foros internacionales donde se debata el fin de esta política hostil.

Rechazan en México amenazas de Estados Unidos a Cuba

El Grupo de Reflexión de América Latina y el Caribe (Gralyc) rechazó categóricamente, en un comunicado difundido en México, las amenazas contra Cuba por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Horas después de que el pueblo cubano y su Revolución dieran prueba de su capacidad de movilización el 1ro. de mayo, el republicano reaccionó con dos acciones irracionales, apuntó la organización, al mencionar la rúbrica de una orden ejecutiva que amplía sanciones y «una amenaza inaceptable».

Trump declaró ayer en Florida su intención de tomar el control de la nación antillana «casi de inmediato» y dijo que, tras la guerra en Irán, tal vez envíe el portaviones USS Abraham Lincoln a unas 100 yardas (91,44 metros) de la costa y espera que le digan en Cuba «muchas gracias, nos rendimos».

«Rechazamos categóricamente las amenazas de Trump contra Cuba, que es un ejemplo de resistencia, dignidad y ético-moral para todo el mundo. Cuba no representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos», afirmó el Gralyc.

Aseveró que la inmensa mayoría de los cubanos defenderá su soberanía en cada metro de su territorio, y consideró que el «argumento» de Trump no corresponde a la verdad histórica, pues la Isla solo espera que la dejen vivir en paz y en el sistema político adoptado por su pueblo.

La organización agregó que «no es el momento para reacciones tibias». «Estamos interpelados por la historia a corresponder a las luminosas lecciones de internacionalismo y solidaridad que nos ha brindado la Revolución» de la Mayor de las Antillas, sostuvo.

El Gralyc refirió que los comprometidos con la paz regional y mundial, que no se reducen al campo de la izquierda y el progresismo, deben contribuir desde las iniciativas que consideren convenientes a «construir ya mismo un poderoso muro ético y moral contra la guerra».

Señaló que «una eventual acción cobarde» del país norteño provocará la muerte de personas y de militares norteamericanos «si pretenden poner sus botas en suelo cubano», y aseguró que quienes han aprendido de las luchas antimperialistas no serán cómplices del anunciado acto criminal.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado que se elevan las amenazas de agresión militar contra la nación caribeña a «una escala peligrosa y sin precedentes».

A través de la red social X, añadió que «la comunidad internacional ha de tomar nota» y, junto al pueblo estadounidense, «determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación».

«Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional», aseguró.

REDH denuncia amenazas militares de Estados Unidos contra Cuba

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales (REDH) en Defensa de la Humanidad denunció en un comunicado las amenazas militares del gobierno de Donald Trump contra Cuba, así como las nuevas sanciones que profundizan el bloqueo imperialista.

Mientras la humanidad clama por paz, cooperación y respeto al Derecho Internacional, «la administración Trumpista» responde con la lógica del terrorismo de Estado: el reforzamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero, y persecución de cualquier transacción financiera que ose acercarse a la isla, afirmó.

Aseveró que esto no responde a lógica política alguna, sino a la «acción coercitiva de un poder imperial que recurre a la fuerza para intentar anular la soberanía y la dignidad de un pueblo».

La REDH expresó su más amplio respaldo al Gobierno y pueblo de Cuba, «reconociendo su derecho inalienable a la autodeterminación y a construir su propio destino sin injerencias externas».

Denunció que los intentos de doblegar la voluntad de un país entero a través del hambre y la asfixia económica no solo son inmorales, sino que «están condenados al fracaso frente a la dignidad, la resistencia y el legado de lucha de sus héroes y mártires».

El texto hizo un llamado urgente a todos los intelectuales, académicos, artistas, a la comunidad internacional, a los gobiernos, a los movimientos sociales y a los pueblos del mundo a pronunciarse y a cerrar filas en apoyo a Cuba.

Exigió, de igual manera, «el cese inmediato e incondicional del criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero», y la eliminación de estas nuevas sanciones que violan la Carta de las Naciones Unidas.

Finalmente, subrayó que la solidaridad entre los pueblos será más fuerte que el odio y la ambición del imperio.

«¡Cuba no está sola! ¡Viva la dignidad de los pueblos!», enfatizó la REDH.

Condena Partido Comunista de India grave amenaza de EE.UU contra Cuba

El Partido Comunista de India (CPI) condenó de manera enérgica lo que calificó de renovada retórica agresiva y las amenazas de Estados Unidos contra Cuba.

En una declaración, firmada por su secretario general D. Raja, la organización política india señaló que las recientes declaraciones del presidente Trump de una intervención militar contra la nación caribeña después de terminar la guerra en Irán están arraigadas en la hostilidad y la arrogancia imperialista.

Agregó que representan una peligrosa continuación de la política de décadas de bloqueo económico, coerción e intervención destinada a socavar la soberanía de Cuba y su camino socialista.

En este contexto, la decisión reportada de Estados Unidos de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de aguas territoriales cubanas es un paso profundamente provocador y de escalada, subraya el texto.

El CPI apuntó que tal postura militar solo sirve para aumentar las tensiones en la región y constituye una demostración de fuerza inaceptable contra una nación soberana.

De igual modo, consideró esta medida como parte de un patrón más amplio de intimidación diseñado para desestabilizar a Cuba y socavar su independencia.

La organización política india añadió que en esta coyuntura crítica expresa su inquebrantable solidaridad con el Partido Comunista de Cuba y el pueblo cubano en su lucha por defender su soberanía y sus logros socialistas.

También convocó a todas las fuerzas progresistas y democráticas del mundo para que alcen sus voces contra la agresión imperialista y exijan el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo estadounidense contra el país caribeño.

Asimismo, instó al Gobierno de la India a que continúe apoyando consistentemente a Cuba en foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y a que fortalezca la cooperación bilateral en áreas de interés mutuo.

Por último, enfatizó que Cuba no está sola y que las fuerzas de la paz, la justicia y el socialismo apoyan firmemente a su pueblo.

Estamos viviendas momentos y medidas peligrosas para la humanidad y particularmente para la mayor de Isla del Caribe

El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) rechazó las insinuaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible intervención militar contra Cuba y condenó el bloqueo a la Isla.

Mediante un comunicado, la fuerza política subrayó que en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, nada más justo y ejemplar para rendirle homenaje que la unidad y resistencia demostrada el pasado 1ro. de mayo.

Remarcó que más de 500 000 habaneros y más de cinco millones de cubanos, a lo largo y ancho de todo el país, se movilizaron en gigantescas marchas, con lo cual evidenciaron su profundo compromiso con la Revolución y su convicción de defenderla con las ideas y con las armas.

Jornada histórica, acotó, que golpea al imperialismo estadounidense, quien cree y pretende hacer creer, que Cuba está dispuesta a rendirse ante sus amenazas de agredirla militarmente.

Estamos viviendo momentos y medidas peligrosas para la humanidad y particularmente para la mayor isla del Caribe, señaló la agrupación de la izquierda histórica de este territorio centroamericano.

Cada día se implementan medidas coercitivas unilaterales; proliferan las guerras cognitivas y no convencionales; se normaliza el uso de la fuerza; el robo de recursos naturales de las naciones; la ocupación de territorios, describió la URNG.

Mencionó también imposiciones arancelarias; amenazas e intervenciones militares; violación constante al Derecho Internacional y a la soberanía de los pueblos.

En este marco, las amenazas de intervención militar a Cuba se acrecientan día con día, advirtió el partido chapín, constituido legalmente el 18 de diciembre de 1998.

El reforzamiento del genocida bloqueo impuesto continúa impactando al pueblo antillano, con serias consecuencias sociales y humanitarias, expresó. El reciente bloqueo energético, agregado al económico de más de 60 años, recrudece más sus efectos, amplió.

El 1ro. de mayo, se amenazó nuevamente a Cuba y ya se había emitido antes una Orden Ejecutiva reiterando la designación de la Isla como «una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos…», expuso.

Todas las medidas impuestas; las calumnias y mentiras y las constantes amenazas contra Cuba, son una inminente declaración de guerra, enfatizó la organización.

Manifestó su seguridad de que el pueblo antillano, bajo la dirección de su Partido Comunista; de sus autoridades históricas, como el Comandante Raúl Castro; su presidente, Miguel Díaz Canel, y guiados por un inmenso espíritu creativo, resiliente y combativo, continuará resistiendo y vencerá cualquier tipo de agresión, incluyendo la militar directa.

La URNG recalcó su más profundo respaldo al pueblo y Gobierno de Cuba; además, repudió rotundamente toda agresión y llamó al desarrollo de un Frente Multipolar de Solidaridad Internacional.

Insta Puerto Rico a repudio absoluto de orden de Trump contra Cuba

El Comité de Solidaridad con Cuba (CSC) en Puerto Rico instó a un repudio absoluto nacional e internacional de las organizaciones y gobiernos contra la nueva orden de Donald Trump contra Cuba.

Milagros Rivera, presidenta del CSC, señaló la desfachatez que tiene el presidente de Estados Unidos de amenazar con una peligrosa agresión militar a Cuba, el mismo día, 1ro. de Mayo, cuando millones de cubanos desfilaron por las calles y en las plazas con motivo del Dia Internacional de los Trabajadores.

Ese día el pueblo de Cuba entregó más de seis millones de firmas por la Paz y en Defensa de la Revolución, recogidas en 12 días -del 19 al 30 de abril-, a pesar de la falta de combustible por el bloqueo petrolero impuesto también por la Casa Blanca.

«El pueblo cubano está firme y dispuesto a defender su proyecto político y social, así como su soberanía y dignidad; le resta a los demás gobiernos darse a respetar», ratificó la dirigente puertorriqueña.

Rivera insistió en que sabemos que el gobierno de Estados Unidos quiere derrotar a Cuba y para ello criminaliza la solidaridad.

«Le duele que a partir de enero 29, al establecer el bloqueo petrolero, Cuba haya buscado cambios en su sistema de energía eléctrica. Le molesta que el mundo apoye a Cuba no solo con declaraciones sino con ayuda económica y material concreta; le molesta que personas solidarias viajen a Cuba a pesar de las amenazas», subrayó la presidenta del CSC.

Anotó que acaba de concluir un evento solidario este 2 mayo con 766 delegados y delegadas de 36 países de 152 organizaciones sociales, políticas, sindicales, defensoras de la paz, de solidaridad con Cuba y las causas justas.

«Aprobaron una contunde Declaración en favor de Cuba, la solidaridad y la paz. Repudiaron las políticas criminales del imperio y se comprometieron a luchar en cada rincón del planeta», ratificó.

Rivera destacó que Cuba ha resistido dignamente por más de 65 años a las agresiones y al bloqueo criminal recrudecido con medidas genocidas como es el bloqueo petrolero este año, a pesar de que saben que Cuba no es una amenaza para el imperio, pero es esperanza para los pueblos y eso si le preocupa a los imperialistas, enfatizó.

«Por eso, si tocan a Cuba nos tocan a todos», dijo al exhortar a los movimientos, organizaciones y gobiernos con decencia que hagamos un frente común en defensa de Cuba.

Planteó, además, que la Diáspora Latinoamericana y Caribeña, así como los emigrantes de otros continentes que han sido abusados por las políticas racistas en Estados Unidos, deben organizarse dentro de ese territorio y decir basta ya.

El pueblo estadounidense debe frenar a sus gobernantes, concluyó.

Rechazan en Panamá nuevas amenazas contra la mayor de las Antillas

Los capítulos de solidaridad con Cuba en la provincia de Panamá y la región de Azuero rechazaron las nuevas amenazas lanzadas contra Cuba por Estados Unidos.

En los comunicados de estos colectivos se condena que la escalada tuvo lugar el mismo Día Internacional de los Trabajadores, cuando millones de cubanos protagonizaron una demostración de unidad, resistencia y compromiso con el proceso revolucionario, los ideales martianos y fidelistas, así como de reafirmación con la defensa de su Patria.

Según los mensajes de estas agrupaciones, la nueva escalada agresiva profundiza la política de bloqueo económico, comercial y financiero que por más de seis décadas ha intentado rendir por hambre, carencias y sufrimiento al pueblo cubano.

La persecución del combustible, de las operaciones financieras, del comercio y de los servicios esenciales afectan directamente a las familias, a los hospitales, al transporte y a sectores vulnerables de la población, recalcan esos textos.

Cuba no representa amenaza alguna, indican, la amenaza para la paz regional sería cualquier aventura militar, agresión directa o escalada de hostilidad contra la isla.

Un acto de este tipo, añaden, será un crimen contra el pueblo cubano y una violación fragante de ll Derecho Internacional, además de amenazar la estabilidad la paz y la seguridad en la región.

En ese sentido, llamaron a las autoridades panameñas que próximo a cumplirse los 200 años del Congreso Anfictiónico, el país honre su vocación histórica como punto de encuentro, diálogo, entendimiento y paz entre las naciones.

Ambas organizaciones señalaron que, en el año del centenario del líder de la Revolución, Fidel Castro (1926-2016), reafirman la plena solidaridad y compromiso inquebrantable con el pueblo cubano en su legítima lucha por la defensa de su soberanía, independencia y el ejercicio pleno de su libre autodeterminación.

Además, convocaron a las fuerzas sociales, democráticas y solidarias de la región y el mundo a mantenerse unidos, vigilantes y movilizados frente a esa nueva agresión.

Los activistas de Azuero recalcaron por su parte, que es tiempo de que Donald Trump entienda que ninguna mezquindad e injusta acción que realice contra Cuba lo llevará a conseguir su objetivo de derrotar a la Revolución socialista.

Si osara poner en práctica su nefasta acción militar, subraya el documento, se encontrará con un pueblo y un movimiento solidario internacional dispuestos a dar sus vidas para defender a Cuba, que es defender la humanidad.

AIPSO de India denuncia amenazas de EE.UU contra Cuba

La Organización de Paz y Solidaridad de Toda la India (Aipso) calificó la reciente amenaza de Estados Unidos contra Cuba de grave escalada y una flagrante violación de los principios de soberanía y no injerencia.

En un mensaje, la organización india condenó de manera enérgica la última declaración del presidente estadounidense de desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de la costa cubana como acto de intimidación militar y la continua retórica hostil de sectores del gobierno de ese país.

Esto se produce en el contexto de la declaración de que Estados Unidos «tomaría Cuba inmediatamente, significó la agrupación.

Aipso subrayó que tales acciones amenazan la paz y la estabilidad en la región y reavivan los espectros de la política de poder coercitivo.

También reiteró que el bloqueo económico impuesto a Cuba durante décadas es injusto, inhumano y contrario al derecho internacional.

La organización solidaria india precisó que la adición al cerco de una postura militar solo profundiza las dificultades que enfrenta el pueblo cubano, al tiempo que busca socavar su camino de desarrollo independiente.

Por ende, convocó a la comunidad internacional, a los movimientos por la paz y a las fuerzas democráticas de todo el mundo para que se opongan a estas acciones agresivas y exijan el fin inmediato del bloqueo y de todas las formas de intimidación contra Cuba.

De igual modo, en esta coyuntura crítica, Aipso expresó su inquebrantable solidaridad con el pueblo de Cuba, que continúa, aseguró, defendiendo su soberanía con resiliencia y dignidad.

Asimismo, reiteró su respaldo firme a todos aquellos que luchan por la paz, la justicia y el derecho de las naciones a determinar su propio futuro libres de presiones externas y afirmó que Cuba no estará sola frente a tales amenazas

«Pretenden socavar la paz socia y la institucionalidad de la Isla»

El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba repudió y condenó en un comunicado las más recientes agresiones perpetradas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano y su Revolución.

Fiel a los principios de hermandad, justicia y autodeterminación de los pueblos, la organización levantó su voz «con determinación y firmeza» ante este nuevo intento por quebrar la voluntad soberana de una nación que decidió ser libre.

Denunció que la administración estadounidense persiste en el uso de mecanismos coercitivos, la asfixia económica y la inclusión de Cuba en listas espurias y unilaterales que solo buscan justificar un bloqueo criminal que se ha extendido por más de seis décadas.

«El asedio económico, comercial y financiero contra Cuba constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo y es el principal obstáculo para su desarrollo», manifestó.

La nota señaló que las recientes maniobras de desestabilización y la campaña de desinformación orquestada desde los centros de poder de Washington «pretenden socavar la paz social y la institucionalidad de la isla».

El Movimiento solidario ratificó, frente a esta agresión genocida, «la inquebrantable solidaridad mutua entre Venezuela y Cuba», forjada en el pensamiento de Bolívar y Martí, y consolidada por los gigantes Fidel Castro y Hugo Chávez.

Ratificó inequívocamente, asimismo, la solidaridad absoluta con el Gobierno Revolucionario y el pueblo de Cuba «cuya resistencia es un faro de dignidad para todos los pueblos que luchan por su emancipación».

«Exigimos el fin inmediato del bloqueo económico y la exclusión definitiva de Cuba de la arbitraria lista de Estados patrocinadores del terrorismo, un instrumento de persecución política sin fundamento moral ni legal», expresó.

Revalidó, además, el compromiso militante de «seguir estrechando los lazos de cooperación y apoyo mutuo, entendiendo que la causa de Cuba es la causa de toda la Humanidad que aspira a un mundo multicéntrico, pluripolar y en paz».

El texto hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los movimientos sociales y a las fuerzas progresistas del mundo a movilizarse en defensa de la verdad de Cuba y a denunciar el carácter genocida de las políticas de Washington.

Remarcó que el imperio no podrá con la fuerza de la historia ni con la moral de un pueblo que aprendió a convertir cada agresión en una victoria.

«Venezuela y Cuba seguirán caminando juntas, construyendo esperanza y defendiendo el derecho irrenunciable a la soberanía», aseguró.

«¡¡Cuba no está sola!!», enfatizó.

Colombia: Movimiento solidario repudió nuevas amenazas

El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC) rechazó las nuevas medidas punitivas impuestas por Estados Unidos a la Isla, así como el incremento de las amenazas de una intervención militar.

En un comunicado divulgado en Bogotá, la asociación denunció que Washington califica al país antillano, «de forma mentirosa e injustificada como una amenaza extraordinaria y amplía el bloqueo económico, afectando directamente a sectores estratégicos como energía, defensa, minería y servicios financieros».

Calificó el entramado de medidas contra Cuba como «repudiable, ilegal y abusivo», y también remarcó que provoca escasez de combustible y dificultades para acceder a mercados internacionales y mantener relaciones comerciales.

«El bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que en el marco internacional califica como genocidio, no solo genera pérdidas económicas multimillonarias, sino que afecta directamente la vida cotidiana del pueblo», enfatizó el documento.

También consideró que es una «vergüenza para la humanidad que se permita este castigo colectivo (lo cual está prohibido a nivel internacional) que genera angustia, sufrimiento y limitaciones en acceso a salud, educación y alimentación».

El MCSC repudió las privaciones que el cerco unilateral genera sobre la atención médica y expuso cómo esa situación perjudica el acceso a medicamentos esenciales y a más de 90 000 pacientes que esperan por una intervención quirúrgica, incluidos once mil menores.

«Rechazamos el incremento de las amenazas por parte del régimen de los Estados Unidos de una inminente intervención militar contra Cuba, nación soberana cuyo pueblo es el único que debe seguir decidiendo su destino. No se puede tolerar una acción militar contra Cuba, América Latina y el Caribe es zona de paz», señaló la comunicación.

El movimiento pidió asimismo a la sociedad nacional e internacional apoyar a Cuba para tumbar el bloqueo y expresó que se puede ser «espectador pasivo de este crimen contra la humanidad».

Ratificó el apoyo a la Isla, cuyo pueblo digno, según manifestó, está dispuesto a defender su soberanía y autodeterminación y a seguir los postulados de sus más insignes luchadores, entre los que mencionó a Martí, Fidel, el Che, Raúl, y que apoya al presidente Miguel Díaz-Canel.

«Anhelamos que cada lugar del mundo que ha recibido la solidaridad de Cuba y que tiene a esa isla como faro, se convierta en trinchera, la defienda y demuestre que no está sola», concluyó el comunicado. (Redacción Inrernacional)