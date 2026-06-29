Sube a 1719 número de fallecidos en Venezuela por devastador doblete sísmico

La cifra de personas que perdieron la vida en Venezuela por los devastadores terremotos del miércoles 24 de junio ascendió a 1719, informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El reporte incluye además un registro de 5034 personas heridas y un total de 15 866 damnificadas, alcanzando una suma de 22 619 ciudadanos afectados que han recibido atención médica en hospitales tradicionales, centros de campaña y puntos de atención de emergencia.

Rodríguez agregó que 75.238 familias han sido atendidas e informó que se han contabilizado hasta el momento 609 réplicas, incluida una de magnitud 4.2 este lunes 29 de junio, las cuales no han generado nuevos daños ni afectaciones.

En el ámbito de la infraestructura habitacional, la autoridad gubernamental reportó un total de 855 edificios afectados, de los cuales 189 sufrieron un colapso total y 666 presentaron un colapso parcial o daños graves en sus estructuras.

Ante esta situación, se informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez designó dos grandes comisiones de trabajo sectorial: una evaluará técnicamente la habitabilidad de los inmuebles a través de un sistema de semáforo científico y otra dedicada a la planificación y coordinación de campamentos provisorios para las familias desalojadas.

Respecto a los servicios básicos y la asistencia a la población, presidente del Parlamento venezolano destacó que se ha logrado restituir completamente el 90 por ciento del servicio eléctrico en el estado La Guaira, la región más afectada por los fenómenos geológicos y declarado como zona de desastre.

Asimismo, indicó que ya se encuentran instalados 15 campamentos transitorios en el estado La Guaira y otros 50 están distribuidos en la Gran Caracas y el estado Miranda, como espacios debidamente dotados para garantizar la alimentación, el transporte y el cuidado integral de los ciudadanos que lo requieran.

(Tomado de teleSUR)