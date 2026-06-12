Mundial 2026: simbiosis de arte, diversidad y raíces culturales

Comenzó el Mundial de la FIFA 2026 y la tendencia en el ciberespacio manifiesta el reencuentro pactado cada cuatro años. Desde el 11 de junio hasta el 19 de julio viviremos con nostalgia el último tango de una generación que nos enseñó a vivir desde la pasión y el arte de jugar con los pies. Sin embargo, estas líneas no pretenden reflejar la nostalgia, sino la exposición de escencias transmitidas desde la multiculturalidad.

México, Canadá y Estados Unidos últiman detalles para el pitazo inicial de la justa más grande de la historia, en términos competitivos. Ciento cuatro partidos, 48 equipos y tres países como sede no son las únicas novedades. Ante la expresión deportiva, el arte ha dicho presente tanto para la publicidad como para el embellecimiento urbano y nacional.

Murales, carteles oficiales y exposiciones artísticas reflejan la diversidad de cada sede y proyectan un legado pictórico y natural que trasciende el torneo. Por primera vez en la historia, tres artistas: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos) colaboraron en un cartel único, donde se transforman el muralismo, el diseño gráfico contemporáneo y el arte conceptual en un reflejo inequívoco de la pasión por el fútbol como fuerza de unión global.

Momento de la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, de México. (Foto: Tomada de Internet)

El comité organizador del evento, de conjunto con la FIFA, destacó que dicho cartel es un homenaje al espíritu colectivo y a la emoción compartida del Mundial 2026.

Tres inauguraciones, un disco y más de una veintena de temas musicales son solo una muestra del fervor que arroja la cita con el deporte más hermoso del mundo. Con la inclusión de nuevos conjuntos, el regreso de talentos colectivos y la nostalgia de sabernos partícipes de un cierre generacional, las cábalas y los simbolismos conforman las imágenes de último momento.

Los pósters oficiales de selecciones como Escocia, Inglaterra, España, Argentina, México, Alemania y Bélgica dejaron derroche de ingenio y cultura. Vikingos, conquistadores, monarcas, guerreros y el mate andino remodelaron la forma de presentar las listas de jugadores llamados a la selección. Según reportes de medios especializados, las despedidas han inmortalizado la sensaciones del reencuentro.

Tal es el caso del adiós a la selección turca, que regresa a un Mundial después de 24 años. En tomas generales, realizadas por los medios de prensa turcos, miles de aficionados formaron una caravana de autos rojos para despedir al equipo, escoltando el autobús de la selección entre banderas y cánticos.

Cómo expresión de unidad y orgullo nacional, el diario The Athletic resaltó en exclusiva que durante la presentación inaugural de los partidos todos los jugadores, incluyendo suplentes, se alinearán alrededor del círculo central, lugar desde dónde se entonarán los himnos nacionales. Al unísono, para avivar el momento, sobre la mitad de la cancha se desplegará la bandera del equipo que ocupe ese sector del campo.

A su vez, símbolos urbanos, tradiciones culturales y paisajes naturales engalanan los alrededores de las sedes mundialistas. En México, el muralismo y los colores vibrantes conforman el ambiente en las ciudades de México DF, Guadalajara y Monterrey. La diversidad cultural en Toronto y los paisajes del Pacífico convertieron de manera épica la cúpula del Science World en Vancouver en un balón gigante con el diseño oficial de la pelota con la que se jugarán los encuentros. Mientras, desde el cine y la cultura pop en Los Ángeles hasta el jazz en Kansas City y la historia colonial en Boston ya se respiran aires futboleros.

La FIFA subrayó que es la primera vez que se produce un paquete completo de carteles por ciudad sede, convirtiéndolos en piezas de arte público que celebran la diversidad y la pasión futbolística. La proyección de un legado cultural entre tres naciones multiculturales enfatiza la idealización de disfrute y colectividad, dando al arte local un foco inédito. Cada obra transmite cómo el fútbol se entrelaza con la identidad de las ciudades, desde paisajes naturales hasta íconos urbanos.

El Mundial 2026 no solo será un espectáculo deportivo, sino también un festival de arte público donde el ingenio y el multiculturalismo traspasa murales, carteles y exposiciones que proyectan la riqueza de un legado visual creado desde la diversidad y las raíces del arte.