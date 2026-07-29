Roxangel y Arlettys: los primeros oros de Villa Clara en Santo Domingo 2026

Roxangel Obregón y Arlettys Acosta, primeros oros de Villa Clara en Santo Domingo 2026. (Fotos: Tomadas de Internet)
Niurys Castillo Hernández
93
29 Julio 2026
29 Julio 2026
Publicado recientemente
La taekwoandoca Arlettys Acosta y la trebejiata Roxangel Obregón conquistaron el podio de los 73 kg y la modalidad del Blitz, respectivamente, para que Villa Clara alcanzara las dos primeras preseas de oro en los XXV Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Arlettys, natural de Sagua La Grande, se impuso en la final de los 73 kilogramos a la colombiana Kiara Paz, para darle la primera sorpresa dorada a la provincia y consolidar su tercer título en citas centrocaribeñas. Con esta actuación, la taekwoandoca se consolida como referente del deporte cubano en la región.
En el ajedrez Blitz, Roxangel Obregón alcanzó una actuación casi perfecta con 14½ puntos de 15 posibles, coronándose campeona en el segundo tablero. La placeteña, añadió, a su vez, una medalla de plata en la modalidad de partidas rápidas, contribuyendo al excelente desempeño de la escuadra cubana, que se llevó 7 de 8 preseas posibles en las 64 casillas.