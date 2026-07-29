Roxangel y Arlettys: los primeros oros de Villa Clara en Santo Domingo 2026

La taekwoandoca Arlettys Acosta y la trebejiata Roxangel Obregón conquistaron el podio de los 73 kg y la modalidad del Blitz, respectivamente, para que Villa Clara alcanzara las dos primeras preseas de oro en los XXV Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Arlettys Acosta, oro en taekwondo, 73 kg. (Foto: Tomada de Internet)

Arlettys, natural de Sagua La Grande, se impuso en la final de los 73 kilogramos a la colombiana Kiara Paz, para darle la primera sorpresa dorada a la provincia y consolidar su tercer título en citas centrocaribeñas. Con esta actuación, la taekwoandoca se consolida como referente del deporte cubano en la región.

Roxangel Obregón, segundo tablero dorado. (Foto: Tomada de Internet)

En el ajedrez Blitz, Roxangel Obregón alcanzó una actuación casi perfecta con 14½ puntos de 15 posibles, coronándose campeona en el segundo tablero. La placeteña, añadió, a su vez, una medalla de plata en la modalidad de partidas rápidas, contribuyendo al excelente desempeño de la escuadra cubana, que se llevó 7 de 8 preseas posibles en las 64 casillas.