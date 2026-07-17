Villaclareño Randy Cueto defenderá el invicto de Cuba contra Dominicana

El derecho villaclareño Randy Cueto Pérez ha sido anunciado por la Federación Cubana de Beisbol y Softbol como abridor del equipo Cuba en el duelo de este domingo 2 de agosto contra los locales de República Dominicana, que contarán en la lomita con Enny Romero.

Con la participación del lanzador camajuanense, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, la provincia de Villa Clara mantiene la tradición de incluir al menos un representante en las selecciones criollas a estas citas regionales en los últimos 56 años.

Desde que el receptor Lázaro Pérez Agramonte y el patrullero central Silvio Montejo Boffill intervinieron en Ciudad Panamá 1970, con excepción de las versiones de 2002 y 2010 en las que Cuba se ausentó, siempre algún villaclareño ha entrado en acción en estas lides.

Lázaro repitió en Santo Domingo 1974 y cuatro años más tarde Albertico Martínez González y Pedro Jova Pérez acudieron a Medellín 1978. Este último y el pimentoso jardinero central Víctor Mesa Martínez alinearon en La Habana 1982.

Luego la Explosión Naranja jugó en Santiago de los Caballeros 1986, en Ciudad México 1990, y en Ponce 1993 estuvo acompañado por el enmascarado Ángel López, el torpedero Eduardo Paret Pérez y el serpentinero Luis Rolando Arrojo Ávila.

Aclaramos que el santaclareño Lázaro López Rivalta participó en los Juegos de 1990, pero entonces Tato representaba a Cienfuegos.

En Maracaibo 1998 intervino el guardabosque Oscar Machado Acosta, y tras la ausencia de Cuba a los Juegos de 2002, Eduardo Paret y el receptor Ariel Osvaldo Pestano Valdés acudieron a Cartagena 2006.

Nuestros deportistas no asistieron a Mayagüez 2010, pero en Veracruz 2014, participaron el receptor Yulexis La Rosa Águila y Freddy Asiel Álvarez Sáez, ganador del encuentro contra Nicaragua (9 a 3), que le proporcionó a Cuba su corona número 15 en estos certámenes, la última alcanzada por la Mayor Isla del Caribe hasta el momento.

En Barranquilla 2018 repitieron Yulexis y el Montero de Sierra Morena, a los que se les unió el cifuentense Alain Sánchez Machado.

Peloteros villaclareños más premiados Jugador O P B T Víctor Mesa 3 1 0 4 Lázaro Pérez 2 0 0 2 Eduardo Paret 2 0 0 2 Pedro Jova 1 1 0 2 Freddy A. Álvarez 1 1 0 2 Yulexis La Rosa 1 1 0 2

Hace tres años se coló en el equipo a San Salvador,2023, el derecho de Placetas, Javier Mirabal Espinosa. Ahora ingresa en la lista el camajuanense Cueto.

Subcampeona en las dos últimas ediciones, la selección que dirige Germán Mesa Fresneda, luego de sus victorias ante Curazao y Puerto Rico en el Grupo A, cerrará la fase clasificatoria contra la anfitriona República Dominicana, hoy domingo.

En la llave B la pugna involucrará a los elencos de Nicaragua, Colombia, Panamá y México, que completan las ocho naciones que disputarán el título que poseen los representantes de la tierra de Benito Juárez, triunfadores en San Salvador 2003.

Los tres primeros de cada apartado accederán a la superronda, del 4 al 6 de agosto, y un día después será la final en los estadios Juan Marichal y Juan Pablo Duarte.