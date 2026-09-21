Cuba logra clasificación olímpica en voleibol masculino rumbo a Los Ángeles 2028

La selección masculina de voleibol de Cuba regresa a los Juegos Olímpicos tras vencer 3-1 a Canadá en el Torneo Preolímpico de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Norceca), disputado en Moncton. Con este histórico triunfo, el equipo cubano obtuvo el único boleto disponible para Los Ángeles 2028, marcando su regreso a la cita bajo los cinco aros, doce años después

El partido decisivo se describe como un encuentro intenso y equilibrado, donde Cuba mostró un juego colectivo sólido, destacando la presión desde el servicio y la capacidad de reacción en momentos clave. El marcador final en cuanto a parciales delata el equilibrio técnico - táctico de ambos conjuntos: 25-21, 25-23, 23-25, 25-22

En cuanto a las principales estadísticas, el conjunto cubano apuntó nueve aces, 62 ataques y seis bloqueos efectivos. Como figuras del partido sobresalieron Marlon Yant (máximo anotador con 25 puntos (21 de ataque y 3 aces) y Miguel Ángel López ( 22 puntos (19 ataques y 3 bloqueos), siendo el mejor bloqueador del encuentro.

Se destacó, a su vez, el aporte del líbero Yonder García en defensa, el liderazgo de Robertlandy Simón en la red y el servicio, el desempeño del opuesto Alejandro González “Ragnar” en su primer gran torneo en la posición, y la conducción del pasador Christian Manuel Thondike Mejías, junto al trabajo de los centrales y suplentes.

Este triunfo tiene un valor simbólico, puesto que Canadá había eliminado a Cuba en la lucha por Tokio 2020 y lo había superado en varios enfrentamientos recientes, incluyendo las semifinales del Norceca. Sin embargo, Cuba ya había dado señales de recuperación al vencerlos en la Liga de Naciones (VNL) y ahora se cobra la revancha más importante: el boleto olímpico.

La última participación olímpica de Cuba en voleibol masculino fue en Río 2016. Con esta clasificación, la isla vuelve a soñar con revivir sus grandes gestas en el deporte, impulsada por una generación que combina juventud y experiencia, y que cuenta nuevamente con el astro Robertlandy Simón Aties, quien cumplirá su sueño de disputar unos Juegos Olímpicos.

Esta será la octava participación de la isla en unos Juegos Olímpicos, donde su mejor resultado histórico sigue siendo la medalla de bronce en Montreal 1976.