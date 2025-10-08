Recorren máximas autoridades de Villa Clara centros asistenciales del territorio

«¿Se les está dando la atención que llevan? ¿Qué tienen hoy para el almuerzo?», preguntaron las máximas autoridades de Villa Clara a Natividad López Pérez, la cocinera del Hospital Psiquiátrico provincial, una institución asistencial cuya fisonomía se transforma hoy para «llevar mucho más amor a sus pacientes», al decir de la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria aquí, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas.

Yunior Alfonso Ruiz, director de Ferroazúcar, explicó que la empresa que representa se encarga de reparar las 68 camas del Área 2, situada en el Consejo Popular Antón Díaz.

En todas las salas laboran diferentes entidades y organismos, entre ellos, Etecsa, Comercio y Gastronomía, la Dirección Provincial de Transporte, Comunales, el Comercio Interior, así como formas de gestión no estatal, dijo el Dr. Jorge Luis Rodríguez Panizo, director del Hospital Psiquiátrico villaclareño.

La intervención en estos centros tan sensibles, no solo incluye pintura, también la reparación integral de comedores, cocinas y la reanimación de escenarios vitales como el cuerpo de guardia y las áreas comunes destinadas a su descanso, aseguró Yaser Hurtado Chinea, miembro del Buró Provincial del Partido.

«A poner el corazón en cada acción que se acomete en el Hospital Materno Mariana Grajales» llamaron la primera secretaria del Partido y la gobernadora, minutos más tarde, al reunirse allí con sus médicos, enfermeras y personal de servicio.

«Aquí se están reparando los salones de operaciones, las salas de gestantes, la cubierta y, al mismo tiempo, se reanima la integralidad de los servicios, también con la ayuda de actores económicos locales», subrayó la doctora Leidy Saray Rodríguez Hernández.

Al llegar al Centro Psicopedagógico Freddy Maymura Hurtado, la secretaria y la gobernadora recibieron una detallada información relacionada con las acciones que hoy se impulsan allí. En ese sentido, Yaritza Moya Caballero, secretaria del Consejo Provincial del Poder Popular, explicó que las principales problemáticas responden a filtraciones de la cubierta, la obstrucción de las redes hidrosanitarias y al abasto de agua, cuestiones que deben resolverse lo antes posible, indicó Morfa González.