Reconocen a combatientes que participaron en acciones de rescate tras el paso del huracán Melissa

El altruismo del Grupo de Aviación de Santa Clara en el salvamento a damnificados por el huracán Melissa, fue reconocido por Susely Morfa González y Milaxy Sánchez Armas , presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa en Villa Clara, respectivamente.

Los 19 combatientes villaclareños que participaron en acciones de rescate en las provincias de Holguín, Guantánamo y Granma, tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano, fueron condecorados este jueves con la distinción Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por el heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber durante las acciones de salvamento en las zonas inundadas por las intensas lluvias que acompañaron al meteoro.

Milaxy Sánchez Armas, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, participó en la ceremonia de condecoración en La Cabaña, casa de trabajo de Fidel durante sus visitas al territorio villaclareño. (Foto: Telecubanacán)

El coronel Carlos Columbia Carnet, al frente del Grupo de Aviación de Santa Clara que participó en la misión, expresó que entre los combatientes de la tripulación que ofrecieron ayuda a las familias en peligro ante la crecida de los ríos, estuvieron técnicos, paracaidistas y personal de aseguramiento, sin los cuales hubiera sido imposible proceder al rescate de niños, embarazadas y ancianos atrapados en zonas aisladas y de difícil acceso, con el apoyo de dos helicópteros de los seis que participaron en las labores de salvamento.

Columbia Carnet destacó, además, que, durante las 29 horas de vuelo registradas, evacuaron a más de 160 personas, de ellas, unas 50 fueron salvadas con la ayuda de la grúa de rescate.

Los integrantes del Grupo de Aviación de Santa Clara fueron reconocidos con la distinción Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. (Foto: Telecubanacán)

Los combatientes que partieron el 30 de octubre hacia las provincias orientales, para ofrecer su apoyo en las acciones de rescate, retornaron a Santa Clara el 8 de noviembre, y fueron recibidos este jueves, de manera oficial, en una ceremonia efectuada en La Cabaña —casa de trabajo de Fidel durante sus visitas al territorio villaclarareño—, que contó con la presencia de Sucely Morfa González y Milaxy Sánchez Armas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, y por el Primer Coronel Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara.

La máxima autoridad de la provincia agradeció el gesto altruista de los combatientes, en su mayoría jóvenes oficiales de las FAR, como ejemplos a seguir por las nuevas generaciones.