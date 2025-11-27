Honra Universidad de Ciencias Médicas a los ocho estudiantes de Medicina

Este 27 de noviembre, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara rindió homenaje, junto al pueblo santaclareño, a los ocho estudiantes de medicina injustamente asesinados durante el régimen colonial. El tributo contó con la presencia de Susely Morfa González y Milaxys Yanet Sánchez Armas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente; Hermes Aguilera Pérez, primer secretario de la UJC en el territorio, y la doctora Leidy Sarahí Rodríguez Hernández, directora general de Salud Pública.

Durante el encuentro se evocaron las ideas expresadas por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en diferentes momentos de su vida política. En estás palabras se subrayó la necesidad de denunciar toda forma de injusticia y de mantener vivo el legado de quienes padecieron la represión colonial.

En nombre de la Federación Estudiantil Universitaria de Ciencias Médicas, su presidente, Lázaro Javier Cárdenas Moret, reflexionó sobre los desafíos contemporáneos que enfrenta la juventud cubana. Entre ellos, el impacto del bloqueo, al que calificó como un obstáculo deliberado contra el desarrollo del país y el bienestar del pueblo.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado Gutierrez)

El acto concluyó con una ofrenda floral y un momento de recogimiento colectivo, en el que estudiantes, autoridades y el pueblo reafirmaron su determinación de honrar la historia. Aquellos que un día fueron asesinados por la injusticia, jamás serán vencidos en la memoria.