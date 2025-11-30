Santa Clara: preocupaciones y soluciones

Las labores de higienización, la comercialización del gas licuado y de productos agropecuarios, y el proceso de bancarización fueron temas abordados, el sábado 29 de noviembre, por los delegados del XVIII mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de Santa Clara.

Al encuentro, encabezado por Osmani García López, presidente de ese organismo, y con la presencia de Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, asistieron delegados de los distintos consejos populares, con el objetivo de plantear inquietudes, propuestas y rendir cuentas acerca del trabajo en sus zonas de residencia. Durante los primeros minutos, se recordó a la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a propósito del noveno aniversario de su desaparición física. Además, se hizo alusión a otras efemérides del mes de noviembre.

El encuentro estuvo encabezado por Osmani García López, presidente de la AMPP en Santa Clara, y contó con la presencia de Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido. (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

El orden del día recogió aspectos como el estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores y la rendición de cuentas del consejo popular Virginia, el cual estuvo representado por su presidenta, Zoraime Escobar Poveda, y vecinos de la comunidad. Durante las intervenciones, se hizo referencia a elementos como la participación popular en el enfrentamiento a ilegalidades e indisciplinas sociales, así como en las tareas de la defensa y el apoyo sistemático ante la compleja situación epidemiológica que persiste.

Los delegados hicieron uso de la palabra e informaron acerca de tareas de higienización y la creación de iniciativas comunitarias que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Asimismo, se informó sobre remozamientos en sitios de interés y el trabajo desplegado en un Servicio de Atención a la Familia (SAF) mediante donaciones de ropas, medicamentos e insumos. La concatenación entre diferentes actores económicos para dar solución a los problemas de los pobladores también figuró entre los temas tratados, así como la figura del delegado en todos los procesos. Zoraime Escobar Poveda recibió el aplauso de sus electores como muestra de la confianza y el sentido de integración que estos han logrado.

Un momento relevante durante el debate resultó el análisis de los resultados del estudio de la Comisión Permanente de Trabajo de los Servicios sobre la venta del gas licuado en el municipio. Se expusieron datos de una investigación acogida al Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, específicamente en el apartado relacionado con garantizar un uso más eficiente de la energía y los combustibles.

Se mencionaron acciones ejecutadas en la demarcación de los consejos populares para mejorar la venta y comercialización de este recurso. Entre ellas destacan la construcción de un punto de venta en Sakenaf-Caracatey y la terminación de obras constructivas en el consejo Vigía-Escambray.

Los delegados hicieron uso de la palabra para expresar sus preocupaciones acerca de los temas recogidos en el orden del día. (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Como parte de los resultados, en el 100 % de los puntos de venta que se tuvieron en cuenta para el estudio trascendió la falta de uniformidad en cuanto a las fechas, lo que contribuyó a un descontrol en los procesos de las plataformas digitales. De igual modo, se reportaron insatisfacciones reiteradas por la población que reside en zonas de silencio a partir del difícil acceso al turno en la plataforma digital de reservacionesTicket. Ante esas y otras dificultades, se expuso una propuesta de acuerdos elaborada por la Comisión Permanente de Trabajo de los Servicios. Dicho programa se enfoca en trabajar con vistas a resolver problemas de actualización de los listados de personas y familias en situación de vulnerabilidad en zonas como Vigía-Escambray, Centro y Chamberí. También se planteó actuar a raíz de las dificultades con los medios, recursos y el sistema de alarmas en el punto de venta de Sakenaf.

La temática del gas licuado suscitó criterios relacionados con el servicio de mensajería, el control popular y las familias más afectadas. Ángel Rivalta, jefe de la planta de gas licuado en Villa Clara, se refirió al estado de algunos puntos que están por terminarse y expuso un breve análisis del gas vendido en los últimos años. El directivo declaró que la provincia atraviesa una situación compleja con respecto a la disponibilidad de cilindros para almacenar este recurso y llamó a juntar esfuerzos con el fin de satisfacer a la población con una distribución equitativa del gas.

Acerca de conceptos como discapacidad o vulnerabilidad, Osmani García López, presidente de la AMPP, exhortó a determinar quiénes requieren verdaderamente un servicio asistenciado. A del funcionario, debe procurarse una transparencia en las tareas, y tratar de que las labores sean sistemáticas. Subrayó que se debe caminar de la mano con la informatización y digitalización de la sociedad, aspiración importante para ejecutar procesos cotidianos.

En otro segmento se produjo un debate sobre la comercialización de productos agropecuarios, en el cual se explicaron aspectos positivos y negativos detectados en el estudio de la Comisión Permanente de Trabajo. Entre los desafíos que aún se enfrentan, destaca la violación de los precios topados aprobados por el Consejo de Administración, sobre todo por parte de carretilleros y en algunos puntos de venta. Asimismo, se apunta que continúa la existencia de intermediarios que influyen en los precios elevados, pues no se concreta en ocasiones la venta directa del productor. Las pasarelas de pago, para carretilleros y comercializadores del sector no estatal, todavía representan una aspiración. El proyecto de acuerdos sobre este apartado también registró la necesidad de contar con un mercado mayorista en el territorio, donde concurran todas las formas productivas y las personas dedicadas a comercializar productos agropecuarios. La lista incluyó lograr el funcionamiento de la casita del cerdo perteneciente a la Empresa Porcina y trabajar en la búsqueda de una estabilidad en los mercados y puntos de ventas en la comunidad Base Aérea.

(Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

En los minutos finales, se discutió acerca de la bancarización. Los datos arrojaron resultados positivos como la realización sistemática de procesos de conciliación entre sucursales bancarias, la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) y la dirección de Trabajo y Seguridad Social. La comisión de trabajo constató, igualmente, que se han impuesto 423 multas por la no utilización de pasarelas de pago a trabajadores por cuenta propia. Además, se les ha solicitado la cancelación de la actividad a dichos infractores. En esta temática, aún prevalecen desafíos como el uso incorrecto de las pasarelas por actores económicos no estatales y las elevadas cuentas fiscales sin operaciones o con mínimo de saldos en cuentapropistas. Se llamó, además, a una labor comunicativa y metodológica más eficiente para el empleo de estas nuevas modalidades digitales.

Al cierre, García López precisó que se necesita un mercado cambiario real y, para ello, se debe seguir apostando por mecanismos funcionales.