Condecoran a profesionales villaclareños de la salud en vísperas del Día de la Medicina Latinoamericana

En el contexto de las celebraciones por el Día de la Medicina Latinoamericana este tres de diciembre, profesionales de la salud en Villa Clara recibieron en las últimas horas altas condecoraciones de manos del Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, como reconocimiento a la labor humana de salvar vidas.

La Doctora en Ciencias Lázara Méndez Gálvez, vicedecana de la Universidad de Ciencias Médicas, obtuvo la Orden Lázaro Peña de Primer Grado.

«Esta distinción significa el reconocimiento a muchos años de sacrificio y logros, atendiendo a la población, en la docencia y formando nuevas generaciones para la salud de nuestro pueblo», expresó la connotada especialista.

«Es un privilegio que nos hace sentir más comprometidos. Mi principal reto sigue siendo la salud de los niños, a lo que me he dedicado por más de quince años», dijo emocionado.

También resultó acreedor de la Orden Lázaro Peña el Dr. C Gustavo Bermúdez Yera, reconocido cirujano cardiovascular en esta central geografía.

Las órdenes Jesús Menéndez y Lázaro Peña se encuentran entre las más prestigiosas distinciones laborales que otorga el Estado cubano y develan el arduo quehacer de los profesionales de batas blancas que cada día participan del milagro de la vida.

Por su parte, el doctor Yandry Alfonso Chang, especialista de I y II grados en pediatría, director de Asistencia Médica en la provincia, recibió la Orden Jesús Menéndez. (Oscar Salabarría Martínez)