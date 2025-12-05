Participan constructores villaclareños en obras de impacto económico y social

En la jornada dedicada al Día del Constructor, este 5 de diciembre, los hombres de los cascos blancos de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 25 (Ecoing 25) de Villa Clara exhiben importantes resultados con su participación en obras de impacto económico y social de todo el país.

José Antonio Valeriano Fariñas, director general de esa entidad, informó a Vanguardia que este año las labores se extendieron a siete provincias, con prioridad para el territorio villaclareño, en la atención, fundamentalmente, a las inversiones hidráulicas.

En la Empresa Macún, del municipio de Sagua la Grande, los hombres de esa entidad procedieron a la rehabilitación de los canales para garantizar el agua a la masa ganadera, además de participar en la ejecución del Expreso de Santa Catalina en el municipio de Santa Clara, y en obras de la cayería noreste de Villa Clara.

De igual forma, trabajaro en la rehabilitación de la fábrica de cemento de Nuevitas, en Camagüey, y en proyectos hidráulicos en Cárdenas (Matanzas), además de apoyar la ejecución de parques fotovoltaicos desde Matanzas hasta Camagüey.

Valeriano Fariñas destacó, además, que en el 2025 también procedieron al vertimiento de asfalto en la rehabilitación de la Base de Supertanqueros de Matanzas, así como en viales deteriorados y tramos de la Autopista Nacional, entre otras importantes vías.

(Foto: Tomada de la página de Facebook de la Ecoing 25)

Aun cuando esa actividad estuvo afectada por las limitaciones con los áridos, asociadas fundamentalmente a la contingencia energética que vive el país, la Ecoing-25 puso en práctica alternativas para cumplir con su cometido.

De igual forma, para una mejor atención a los trabajadores de las unidades empresariales de base (UEB) situadas en Matanzas, Manicaragua, Encrucijada y Santa Clara, promueven el autoconsumo con la explotación de parcelas.

Asimismo, más de 150 constructores del patio permanecen a tiempo completo en Nuevitas, para acelerar la remodelación de la Fábrica de Cemento.

La Ecoing-25 apoya también el Programa Acuícola, con la ejecución de estanques en Guatá, Encrucijada, y en el embalse Minerva, a fin de dejarlos listos para el venidero año.

Valeriano Fariñas dijo que lo ejecutado en el 2025 y el programa previsto hasta el 13 de agosto del 2026, estarán dedicados al centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

El Día del Constructor se celebra en Cuba cada 5 de diciembre, fecha propuesta por iniciativa de Fidel en 1972, en ocasión del Tercer Congreso de los Constructores y en homenaje a Armando Mestre Martínez, asaltante del Moncada, expedicionario del yate Granma, y mártir del sector.