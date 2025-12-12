Debaten autoridades gubernamentales Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía

Con la presencia de Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, y la gobernadora, Milaxy Sánchez Armas, el Consejo de Gobierno de la provincia realizó la reunión de estudio sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Previo al encuentro, en el que participaron intendentes, viceintendentes y otras autoridades gubernamentales, los representantes del Gobierno visitaron la Empresa Electromecánica, donde se promueve el autoconsumo para mejorar la alimentación de los trabajadores, entidad devenida ejemplo de cuánto se puede hacer aun en tiempos difíciles.

Esa instancia del sector de la Construcción desde hace varios meses comenzó el desarrollo de un área para la cría de cerdos, gallinas ponedoras, conejos y carneros, donde aprovechan los residuos del comedor, además de contar con molinos para procesar las mezclas con destino al consumo animal.

La Empresa Electromecánica incursiona también en la conversión de contenedores en casas, como paliativo al problema de la vivienda, además de tener el mérito de haber construido una Casita Infantil para los hijos de las madres trabajadoras, y prepara condiciones para erigir en sus predios una casa de abuelos.

Con posterioridad, en la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Santa Clara, los participantes dieron a conocer sus criterios y sugerencias sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía, documento que constituye hilo conductor para avanzar en su recuperación gradual y superar la compleja situación que enfrentamos.

Consejo de Gobierno de Villa Clara discute Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Durante el encuentro, partiendo de los objetivos generales y específicos, las acciones, indicadores y metas trazados, los integrantes del Consejo de Gobierno realizaron propuestas sobre la urgencia de incrementar las exportaciones, a partir de las potencialidades de cada municipio.

En el caso de Remedios, la siembra de café en el llano y otros productos incorporados a la cartera de negocios para la captación de divisas, traería beneficios a los sectores estatal y privado, además de contribuir al desarrollo local.

En estos empeños, se insistió en la necesidad de una mayor capacitación de las estructuras municipales de Gobierno creadas con este fin, lo cual redundará en mejoras para la provincia y los municipios, pues la divisa captada podría invertirse en la compra de equipos médicos que impacten en la calidad de los servicios de salud dirigidos al pueblo, y en el mejoramiento de otros con un impacto en la población.

También abogaron por perfeccionar el proceso de contratación de las formas productivas, con un mayor control desde la base hasta el final de la cadena, en especial, del programa lechero. Se insistió, además, en el rescate del programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, para alcanzar el autoabastecimiento territorial. De igual forma, avanzar a un mayor ritmo en la entrega de tierras ociosas, e incrementar la producción de semilla nacional adaptada a las condiciones climáticas de Cuba.

Los participantes sugirieron que en cada indicador del Programa haya un número medible a lograr, ajustado a la realidad de cada momento, e insistieron en la necesidad de que Villa Clara desarrolle las potencialidades que posee para convertirse en un polo exportador, así como de fomentar los encadenamientos productivos entre ambos actores de la economía, y ampliar la facultad de exportar a otras entidades, con la creación de estructuras en todos los municipios, para disponer de divisas, fuente fundamental para cumplir con el plan de la economía.