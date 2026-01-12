Inicia Región Militar Villa Clara Año de Preparación para la Defensa 2026

Con el acto político militar efectuado el lunes 12 de enero en la Brigada de Infantería, inició el Año de Preparación para la Defensa 2026 en la Región Militar Villa Clara, con el objetivo elevar los conocimientos y habilidades de los Órganos de Dirección y Mando y la destreza de las tropas, para llevar a cabo una defensa activa, ininterrumpida y creativa en el plano de la táctica irregular, frente a un oponente poderoso pero no invencible, en respuesta a los ataques a la República Bolivariana de Venezuela y las amenazas del imperio contra Cuba.

El coronel Antonio Rodríguez Jiménez, jefe de Estado Mayor de la Región Militar Villa Clara, y Noel Chinea Pérez, vicegobernador provincial, presidieron la ceremonia, donde combatientes de las Tropas Especiales realizaron una demostración de las habilidades de combate.

El coronel Antonio Rodríguez Jiménez, jefe de Estado Mayor de la Región Militar Villa Clara, expresó que el nuevo año de preparación confirmará la fortaleza y decisión inquebrantable de defender la Revolución. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Asimismo, a nombre de los jóvenes combatientes, el primer teniente Sadiel Rodríguez Consuegra se refirió a la euforia equivocada del gobierno de los Estados Unidos tras el secuestro de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Enfatizó que el bloqueo genocida del vecino del norte no nos vencerá, pues somos herederos del espíritu de rebeldía de Gómez, Maceo, Agramonte, Camilo, el Che y Fidel.

En el acto fueron reconocidas las unidades militares destacadas en el cumplimiento de las tareas y misiones en el Año de Preparación para la Defensa 2025, entre ellas, la Brigada de Defensa Antiaérea, la Escuela de Preparación para la Defensa, el Sector Militar Caibarién, y las unidades militares 3146 y 2038.

También, los integrantes de la brigada de rescate que participaron en las acciones de salvamento en las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa recibieron diplomas firmados por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias..

En la jornada se entregó un reconocimiento colectivo a la UM 4332 Grupo de Aviación Ejército Central, por su participación en las acciones de salvamento en el oriente cubano. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

El suboficial Yoan Arias Moya, técnico de búsqueda y salvamento, uno de los condecorados, destacó las acciones desplegadas en las zonas inundadas, que exigieron un alto grado de preparación para evitar la pérdida de vidas humanas.

«En ese momento dejamos de ser rescatistas para convertirnos en familiares de quienes estaban en peligro. Servir al pueblo y la Revolución es nuestra razón de ser», manifestó.

El suboficial Yoan Arias Moya, técnico de búsqueda y salvamento, participó junto a otros combatientes en las labores de salvamento en el oriente cubano que evitaron la pérdida de vidas humanas. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Por su parte, el coronel Antonio Rodríguez Jiménez, jefe de Estado Mayor de la Región Militar Villa Clara, expresó que el nuevo Año de Preparación para la Defensa estará marcado por el asedio del Gobierno de los Estados Unidos contra la Isla, donde ratificaremos la fortaleza en la preparación y la decisión inquebrantable de defender la patria al costo que sea necesario.