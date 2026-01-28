Homenaje a Martí y a Fidel en Marcha de las Antorchas en Villa Clara

En el Parque de los Mártires de la ciudad de Santa Clara comenzó el homenaje al Héroe Nacional; la Marcha de las Antorchas convidó a miles de jóvenes villaclareños para no dejar morir las ideas del Comandante en Jefe, Fidel Castro, en el año de su centenario.

(Foto: CMHW)

Antes de iniciar la tradicional marcha, Susely Morfa González, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Milaxy Yanet Sanchez Armas, gobernadora provincial, y Emilio Ratmir Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, inauguraron la exposición «Del mito a la luz», compuesta por obras de artistas vinculados al Fondo Cubano de Bienes Culturales, y que ahora podrá ser apreciada en la escuela Vietnam Heroico.

(Foto: CMHW)

Luego, se colocó una ofrenda floral ante el busto de bronce del Apóstol, situado frente a la terminal de trenes; más adelante, en las intersecciones de las calles Luis Estévez y Martí, se volvió a rendir tributo a Fidel, justo en la casa del fallecido abogado Benito Besada, su amigo y compañero de estudios, lugar donde, además, durmió el líder histórico de la Revolución cubana en la noche del 13 de diciembre de 1950, previa a su primera autodefensa en el Tribunal de Las Villas.

(Foto: Tomada de la CMHW)

La marcha del aquel 27 de enero de 1953, fue un acto de desafío político, un gesto de dignidad frente a la represión, y al mismo tiempo un homenaje desde el alma al autor de «La Edad de Oro».

En el juicio por el asalto al Moncada, Fidel Castro evocaría aquella noche de enero. En su alegato del 16 de octubre de 1953, pronunció una frase que sintetizaba la continuidad histórica entre Martí y la nueva generación: «Cuba, ¿qué sería de ti, si hubiéramos dejado morir a tu Apóstol?».

(Foto: CMHW)

Exposición «Del mito a la luz». (Foto: CMHW)

Luego del triunfo de la Revolución, en 1959, cada 27 de enero, los jóvenes universitarios junto al pueblo realizan este mítico ritual, que hace más de siete décadas inició la Generación del Centenario de Martí y hoy continúa la novel generación del centenario de Fidel. (Oscar Salabarría Martínez)