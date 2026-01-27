Obreros villaclareños celebraron el aniversario 87 de la CTC en la Empresa Electromecánica

La Empresa Electromecánica de Villa Clara fue sede del acto provincial por el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), con la presencia de dirigentes sindicales, colectivos laborales y representantes de sectores productivos del territorio.

(Foto: Anisbel Luis Reyes)

En las palabras centrales, Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, evocó el legado de José Martí, Lázaro Peña y Fidel Castro como pilares de la unidad obrera y la defensa de la Revolución. Convocó, además, a los trabajadores a participar en la tradicional Marcha de las Antorchas, celebrada este 27 de enero, y reafirmó: «La clase obrera villaclareña está dispuesta a convertir cada dificultad en victoria, con la dignidad como esencia de Cuba».

La jornada estuvo marcada por la entrega de medallas Hazaña Laboral y la Bandera de Proeza Laboral a colectivos y trabajadores que se destacaron en la recuperación de instalaciones turísticas y productivas tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano. Entre ellos sobresalió la sucursal Emprestur Villa Clara, cuyo director, José Luis Díaz Rosell, reconoció el sacrificio de más de 30 trabajadores que permanecieron durante semanas en las provincias afectadas, así como los resultados económicos alcanzados en el último año.

Trabajadores y colectivos fueron reconocidos por sus resultados en el movimiento Siempre en Revolución. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

El anfitrión del acto, Justo Rodríguez Gatorno, director de la Empresa Electromecánica, subrayó el orgullo de la entidad por acoger la conmemoración y resaltó el papel de sus jóvenes trabajadores en proyectos nacionales de gran impacto, así como en acciones de apoyo a la recuperación tras fenómenos meteorológicos. «No trabajamos para fechas, trabajamos para Cuba», afirmó, al destacar la disposición de su colectivo para asumir tareas en cualquier punto del país.

En un segundo momento de su intervención, Maglin del Sol Martínez felicitó a los 16 colectivos laborales reconocidos y a los trabajadores distinguidos dentro del movimiento político Siempre en Revolución, subrayando: «Su dedicación es el motor concreto de nuestra patria y la garantía de que la Revolución seguirá siendo obra y derecho de los trabajadores».

El colectivo de Electromecánica es destacado en el movimiento. (Foto: Anisbel Luis Reyes)

La jornada concluyó con un homenaje a los héroes y mártires de la clase obrera, y con el llamado a mantener viva la llama de la unidad, la resistencia y la lealtad, en defensa de la Revolución y de la obra socialista.