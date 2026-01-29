Reconocen a trabajadores del Banco Popular de Ahorro

En el encuentro fueron reconocidas las sucursales de Camajuaní y Vueltas, así como cuatro de Santa Clara con una meritoria labor en la etapa evaluada. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)
Rubinelson Zaldívar Zaldívar, vicepresidente del Banco Popular de Ahorro, reconoció en Villa Clara la labor del colectivo de la institución financiera, durante el recuento de un año de trabajo a lo largo del 2025.
Expresó, que a pesar de la difícil situación impuesta por el bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos a Cuba y el actual escenario internacional, el BPA exhibe resultados económico-financieros meritorios en función de los clientes, con una rápida inserción en las políticas del país, con prioridad en los financiamientos para la producción de alimentos y el uso de las fuentes renovables de energía.
Subrayó, además, que el BPA villaclareño se impone a los retos del momento y avanza en su objeto social, y felicitó al colectivo que consideró uno de los mejores del país.
Zaldívar Zaldívar informó a Vanguardia, que desde el año 2024 el BPA incursiona en la instalación de paneles solares en sus dependencias, como respuesta a la actual coyuntura energética por la que atraviesa la nación.
«En el 2025 la iniciativa llegó a la dirección del BPA en Villa Clara y a otras provincias. Este año ya contamos con 49 paneles solares. De ellos, cuatro de 10 kW y uno de 5 kW serán asignados a esta provincia. Se trata de mejorar las condiciones de las sucursales y elevar la calidad de los servicios a clientes y la población».
El funcionario manifestó que el BPA es líder en Cuba en el otorgamiento del microcrédito Crece con beneficios a mipymes en crecimiento de varios territorios, entre ellos, Villa Clara, que les permite avanzar en sus negocios con las pretensiones de extender la iniciativa a todo el país, lo que se revierte en beneficios para la población.
Entre las prioridades del BPA para el 2026, destacó la aprobación de financiamientos a clientes con condiciones de garantía, así como sostener e incrementar los resultados económicos financieros, aun cuando el sector demanda de una renovación de la tecnología informática. No obstante, ello no impide satisfacer los requerimientos de clientes, e incrementar los niveles de ahorro de la población, para que el BPA siga siendo el banco de la familia cubana y las empresas, comprometido con el desarrollo.
Por su parte, Yovany Morales Cordero, director del BPA en Villa Clara, se refirió a los esfuerzos realizados por las sucursales en un año complejo donde el servicio eléctrico se vio afectado, y que aun en esas condiciones, los trabajadores se crecieron y aplicaron alternativas para atender a la población, jubilados, y al sector empresarial.
«El BPA en Villa Clara cumplió los objetivos de trabajo para la etapa, aun cuando los ingresos no alcanzaron lo planificado; sin embargo, las utilidades tuvieron un comportamiento favorable, y avanzamos en la bancarización. No obstante, continuaremos trabajando en esa dirección para lograr resultados superiores.
«Como en otras entidades estatales de la provincia y el país, no estuvimos ajenos a la fluctuación labor, pero un alto por ciento de trabajadores se mantiene en la actividad por su alto sentido de pertenencia hacia el sector».
En el balance fueron reconocidas a las sucursales más destacadas en la etapa evaluada, con la entrega de diplomas acreditativos a la 4092 y 4102 de Camajuaní y Vueltas, respectivamente, así como la 4282, 4292, 4302 y 4312, todas de Santa Clara, con el compromiso de continuar el financiamiento a programas priorizados y elevar la calidad de los servicios.