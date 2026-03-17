Villa Clara: Actualización de la situación electroenergética

La mayoría de los villaclareños continúan a oscuras desde que ayer por el mediodía volvió a colapsar el Sistema Electroenérgetico Nacional.

Ya casi todos los municipios tienen energía, excepto Corralillo y Ranchuelo.

Disponibles a las 8:00 a. m. de hoy en la provincia 51 MW, con servicio solo 81, de sus más de 200 circuitos.

Todos los hospitales de Santa Clara y los ubicados en Sagua la Grande, Caibarién y Placetas tienen electricidad, al igual que los sistemas de abasto de agua Palmarito y Minerva-Ochoíta.

Por el momento no se rotan los circuitos, se espera para ello que reinicien sus operaciones varias termoeléctricas cubanas en proceso de arranque a esta hora, incluida la Antonio Guiteras, de Matanzas.

(Fuente de información: Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara).