Concluyó el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito

Como parte del Ejercicio desarrollado en Villa Clara y todo el país con fecha de cierre este sábado, los cuerpos de inspectores de la provincia ejecutaron más de mil inspecciones, con la aplicación de multas por violaciones de lo establecido.

Sobre la nueva jornada desarrollada en Villa Clara, Irail Trujillo Álvarez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, informó a Vanguardia que, al cierre del miércoles, 20 de mayo, la provincia acumulaba 1181 inspecciones, con la aplicación de 1043 multas. De ellas, más del 42 % estuvieron asociadas a alteraciones de precios con multas por un monto superior a los 5 millones de pesos.

En la semana se adoptaron sanciones accesorias, como ventas forzosas comercializadas al precio establecido, y se procedió al cierre de establecimientos, motivado fundamentalmente por el no empleo de las pasarelas de pago.

Trujillo Álvarez expresó, que en esa etapa se realizaron decomisos, cuyos productos fueron entregados a la asistencia social, y se recibieron 71 quejas y denuncias de la población, a través de las direcciones de Inspección, donde a parte de ellas les asistió la razón, asociadas a violaciones de precios y del peso de las mercancías, el no empleo de las pasarelas de pago, y la negación de aceptar billetes de baja denominación, así como a quienes, de manera arbitraria, aplican ofertas de descuento a clientes que paguen en efectivo.

Manifestó, además, que los 13 municipios recibieron indicaciones precisas para desarrollar el Ejercicio Nacional, con resultados satisfactorios en el enfrentamiento a las conductas que más aquejan a la población, donde participaron los delegados de circunscripción y presidentes de consejos populares.

Asimismo, destacó que en las primeras jornadas de enfrentamiento, el territorio villaclareño fue reconocido por el Ministerio de Finanzas y Precios sobre su actuar en las inspecciones realizadas, gestión y cobro de multas, y en la aplicación de la Resolución 209 sobre la revisión de fichas de costo, entre otras cuestiones.

El Ejercicio comprendió la revisión de los proyectos de desarrollo local que no aportan a los territorios, y el fortalecimiento de las acciones de seguridad y protección de paneles solares y grupos electrógenos, transformadores, y otros recursos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), e incluyó la celebración de barrio debates en comunidades y planteles estudiantiles sobre el combate en cuanto al consumo de drogas y sus consecuencias, y se procedió al enfrentamiento de hechos vandálicos e indisciplinas sociales que ocasionan daños materiales y afectan al pueblo.