Martes 26 de mayo, Tribuna Abierta de Villa Clara en el parque Vidal de Santa Clara

El pueblo de Santa Clara, en representación de toda la provincia, se congregará este martes 26 de mayo a las 8:00 de la mañana, en Tribuna Abierta, en el histórico parque Vidal de la capital villaclareña, respondiendo al llamado de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles.

La cita devendrá rotundo rechazo a la infamia cometida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al pretender imputar al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. En el marco de la Jornada por sus 95 años ni amenazas ni bloqueo ni cerco energético ni falsas acusaciones, podrán doblegar la voluntad de un pueblo que ha hecho de la dignidad su escudo.

Como advirtió el presidente Díaz-Canel en su cuenta oficial en X: «No se irrespeta a los héroes de la Patria, no se ofenden historia y tradiciones sin respuesta. No en Cuba».

«Nuestro pueblo ha saltado con fiereza por encima de las dificultades y carencias cotidianas, provocadas en primer lugar por el bloqueo genocida, para responder a la infamia más reciente de los enemigos históricos de la nación cubana: la pretensión de encausar en un tribunal estadounidense al Líder de la Revolución», afirmó.

Desde la Tribuna Abierta de este martes en el parque Vidal, el pueblo de Santa Clara, con su voz y su presencia, defenderá la soberanía amenazada y respaldará la Declaración del Gobierno Revolucionario.