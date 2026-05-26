Tribuna Abierta en Santa Clara por la dignidad de los cubanos

Una nueva jornada de reafirmación revolucionaria protagonizará este martes 26 mayo el pueblo de Santa Clara en representación de los villaclareños, a partir de las 8:00 de la mañana, en respuesta al llamado realizado por la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, para patentizar su apoyo a la Revolución y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, luego de las recientes acusaciones imputadas al líder cubano, que se suman al largo historial de medidas coercitivas de máxima presión contra Cuba.

Desde horas tempranas cientos de santaclareños arriban a la céntrica Plaza, para denunciar las nuevas patrañas del imperialismo, desde la Tribuna Abierta levantada en el histórico sitio donde Fidel le habló a los santaclareños el 6 de enero de 1959, durante la marcha victoriosa de la Caravana de la Libertad hacia el occidente cubano.

En la Tribuna Abierta en Santa Clara, símbolo de resistencia colectiva, quedará demostrada la dignidad de los cubanos en defensa de la patria, para preservar la obra de la Revolución.