Saludo del campesino tabacalero

Los vegueros de Placetas, pertenecientes al gremio estatal o campesino, celebrarán el día del trabajador del sector con mayores volúmenes de acopios de la rama seca y el compromiso de una próxima campaña con rangos superiores en eficiencia económica.
Ahorita los vegueros villaclareños volverán a mostrar los bríos que alcanzan las plantaciones de tabaco. (Foto: Luis Machado Ordetx)
Luis Machado Ordetx
@MOrdetx
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28 Mayo 2026
28 Mayo 2026
Publicado recientemente
Con el acopio de unas 500 toneladas de tabaco en rama seca concluirán el mes los vegueros de Placetas, mayores productores de la hoja en Villa Clara, cifra que saluda el día del trabajador tabacalero en ocasión del 29 de mayo, natalicio de Lázaro Peña González, líder obrero del sector.
Joaquín González Castro, director de la Unidad Empresarial de Base de Placetas, perteneciente a la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, dijo a Vanguardia que en la actualidad tienen recogidas unas 451 toneladas. Ese volumen representa el 76% del plan previsto tras concluir la cosecha de la solanácea en fincas de 94 campesinos de la municipalidad.
Al término de la campaña obtuvieron 1 760 000 cujes procedentes de , unas 679,50 hectáreas, entre los cuales destacan los conseguidos en vegas tapadas, destinadas a la elaboración de puros para el mercado foráneo, así como los recogidos al sol, afirmó.
Los acopios al concluir el período rebasarán las 800 toneladas. El monto superará en un 26% la planificación anual. El hecho trasciende en cantidad y calidad de la rama recogida, así como en rendimientos agrícolas y manejo en casas de curación y beneficio, recalcó.
A pesar de las limitaciones con asignaciones de combustible también se afán en la preparación de unas 22 hectáreas para semilleros tradicionales y el acondicionamiento de 20 casas-túneles. De allí saldrán casi un 60% de las simientes que plantará la provincia en la contienda que comenzará a finales de año, apuntó González Castro.
De las 2000 hectáreas concertadas en Villa Clara, de un plan inicial de 1700, según el estimado de siembra para la venidera campaña, un 35% de la superficie se ubicará en Placetas.
Ese territorio, junto a los resultados productivos logrados en el tabaco tapado, prevé plantar unos 700 hectáreas de monto total, entre las cuales se incluyen unas 300 de vegas al sol y el resto de tapado, cultivo que se consolida en los cosecheros de allí, añadió.