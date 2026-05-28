Saludo del campesino tabacalero

Con el acopio de unas 500 toneladas de tabaco en rama seca concluirán el mes los vegueros de Placetas, mayores productores de la hoja en Villa Clara, cifra que saluda el día del trabajador tabacalero en ocasión del 29 de mayo, natalicio de Lázaro Peña González, líder obrero del sector.

Joaquín González Castro, director de la Unidad Empresarial de Base de Placetas, perteneciente a la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, dijo a Vanguardia que en la actualidad tienen recogidas unas 451 toneladas. Ese volumen representa el 76% del plan previsto tras concluir la cosecha de la solanácea en fincas de 94 campesinos de la municipalidad.

La calidad superior de la rama cosechada en la provincia registra estimados de excelencia entre torcedores y consumidores de tabaco. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Al término de la campaña obtuvieron 1 760 000 cujes procedentes de , unas 679,50 hectáreas, entre los cuales destacan los conseguidos en vegas tapadas, destinadas a la elaboración de puros para el mercado foráneo, así como los recogidos al sol, afirmó.

El amontonamiento de los cujes de caña güin anuncian la conclusión de una etapa en la curación del tabaco: la fase de acopios de la hoja seca. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Los acopios al concluir el período rebasarán las 800 toneladas. El monto superará en un 26% la planificación anual. El hecho trasciende en cantidad y calidad de la rama recogida, así como en rendimientos agrícolas y manejo en casas de curación y beneficio, recalcó.

A pesar de las limitaciones con asignaciones de combustible también se afán en la preparación de unas 22 hectáreas para semilleros tradicionales y el acondicionamiento de 20 casas-túneles. De allí saldrán casi un 60% de las simientes que plantará la provincia en la contienda que comenzará a finales de año, apuntó González Castro.

Con la salida de las primeras simientes de los semilleros, a finales de octubre o principios de noviembre, comenzará nuevamente la siembra de tabaco. (Foto: Luis Machado Ordetx)

De las 2000 hectáreas concertadas en Villa Clara, de un plan inicial de 1700, según el estimado de siembra para la venidera campaña, un 35% de la superficie se ubicará en Placetas.

Ese territorio, junto a los resultados productivos logrados en el tabaco tapado, prevé plantar unos 700 hectáreas de monto total, entre las cuales se incluyen unas 300 de vegas al sol y el resto de tapado, cultivo que se consolida en los cosecheros de allí, añadió.