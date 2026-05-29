Celebra el INRE en Villa Clara su 45 aniversario

El Instituto Nacional de Reservas Estatales (INRE) en Villa Clara celebró este jueves el 45 aniversario de su fundación. Con un acto político-cultural, la delegación territorial ratificó el papel de las reservas materiales como garantía de la seguridad nacional y el bienestar del pueblo.

En su intervención, el delegado del INRE en Villa Clara, Tirso Moisés Sánchez Reyes, recordó los orígenes de la institución. Esta surge de una decisión de los líderes históricos de la Revolución en medio de un contexto marcado por el bloqueo y la amenaza de una agresión militar a gran escala.

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado)

«Aquella reserva que empezó en la Sierra Maestra con diez sacos de azúcar prieta, cinco cajas de leche condensada y cinco cajas de salchichas, gracias a la mentalidad del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, hoy se ha multiplicado en cientos de nomenclaturas», señaló Sánchez Reyes. El directivo subrayó que el sistema de reservas ha permitido al Estado cubano garantizar el funcionamiento de la economía y mitigar los efectos de desastres naturales, epidemias como la COVID-19 y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

El delegado territorial hizo referencia al actual escenario de «recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero» y a las carencias que este genera en la matriz energética y en el abastecimiento de materias primas. No obstante, destacó que «nunca nadie ha quedado desamparado» y que ante cada contingencia «siempre ha aparecido una solución alimenticia, una vacuna, un recurso material para hacerlo menos precario».

(Foto: Yaisa Beatriz Coronado)

Durante el acto se dio lectura a la orden de felicitación institucional por el aniversario y a la resolución que otorga la Distinción «Destacado en la Preparación para la Defensa» a trabajadores con resultados integrales durante 2025. Asimismo, el Sindicato Provincial de Trabajadores Civiles de la Defensa entregó la Distinción Emilio Bárcenas Pier, que reconoce los méritos de quienes acumulan 20 años de labor, en el caso de las mujeres, y 25 en el de los hombres, como trabajadores civiles de las FAR y el MININT.