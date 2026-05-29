Festean los vegueros villaclareños el día del trabajador del sector

Los tabacaleros villaclareños concluyen el mes con unas 900 toneladas de rama acopiadas, cifra que representa el 51 % del volumen previsto tras concluir la cosecha y curación de hojas recogidas en unas 1491 hectáreas contempladas en el calendario agrícola, se conoció este viernes en acto de celebración por el día del trabajador del sector.

La selección de suelos para semilleros, previo análisis de la calidad del terreno y seguridad en abastos de agua, constituye una de las labores que en la actualidad ejecutan los vegueros villaclareños para enfrentar la siembra de unas 1700 hectáreas. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Antonio Subí Pérez, director general de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, encomió la colaboración y unidad entre las fuerzas estatales y campesinos envueltos en indicadores económicos alentadores en los cuales se rebasan los objetivos productivos alcanzados el año anterior en áreas plantadas, cujes recogidos, calidad de la capa y otras clases de ramas destinadas a la hechura de habanos para la exportación, así como inversiones en fincas privadas de los cosecheros.

En unos 375 000 cujes de rama verde superaron lo obtenido en el período pasado, cifra que posibilitó arribar a los 3 075 000, una cantidad no conseguida antes por la central provincia, y coger 831 manojos por hectáreas con un 74 % de capas para la exportación.

Antonio Subí Pérez, director general de la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco La Estrella, destacó resultados productivos que desde el campo consiguen los vegueros. (Foto: Luis Machado Ordetx)

Ahora los vegueros villaclareños están inmersos en fases de preparación de tierra para semilleros y áreas futuras de siembra tras la identificación de la calidad de los suelos y reservas de agua en los sitios de fomento veguero.

Durante el acto efectuado en la Casa de Trabajo de Fidel en el antiguo Puesto de Mando del Instituto de Reforma Agraria (INRA) perteneciente a lo que fue la provincia de Las Villas, en Santa Clara, Subí Pérez subrayó que tienen contratadas para la venidera campaña unas 1700 hectáreas, superficie que crecerá en 250 ha en relación al monto planificado en la campaña anterior.

Destacó que dentro del Programa de Desarrollo Tabacalero trascienden las inversiones en 13 productores vinculados a la terminación de casas de cura controlada para el beneficio de la rama verde, hecho que adelanta el período natural del secado de la hoja. También otros 12 campesinos tienen aprobación para asumir desde sus respectivas fincas similares procesos constructivos.

Encomió que, ante las limitaciones de combustible y de electricidad, el sector asumió el cambio de matriz energética con sistemas fotovoltaicos empleados en la entidad, así como en fincas productivas para locales de cura controlada de la rama, escogidas de os acopios y riego de agua en las plantaciones.

De las escogidas detalló aspectos del empleo seguro que logra la población activamente laboral en territorios cercanos a fincas campesinas, la calidad de los procesos de beneficio de la hoja, seguridad en la protección de la producción y rapidez en los acopios en aquellas que ya funcionan, principalmente en vegueríos del municipio Placetas, y aseguró que antes de concluir la cosecha venidera la provincia dispondrá de unas 45 instalaciones de ese tipo.

La calidad de la rama beneficiada representa un componente esencial para la hechura de habanos de exportación. (Foto: Luis Machado Ordetx)

En tiempos de carencias materiales, sobre todo de reparación constructiva de edificaciones de Salud Pública, de roturas de equipos electrodomésticos y de cambio de matriz energética en esos centros de asistencia social, la mano anónima, segura y humanista de los tabacaleros villaclareños siempre estará presente, acotó por último en un contexto donde el júbilo por la celebración se amplifica con logros productivos superiores.