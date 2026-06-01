Una alianza para la transformación social

Más que un emprendimiento, TALLERES' ALBE representa una tabla de salvación en tiempos complejos. Si bien el déficit de combustibles ha impactado significativamente en varias esferas de la vida, el transporte y la movilidad se sitúan entre las mayores preocupaciones ciudadanas.

Consciente de ello es Alberto Yera Lugo, el promotor de esta forma de gestión no estatal, quien no dudó en dar el paso al frente a la hora de servir a la sociedad y pensar más allá de sus metas iniciales de comercio libre.

La iniciativa surgió en el año 2023 como una opción para comercializar vehículos automotores en la región central del país y, además, convertirse en sucursal de firmas extranjeras como LIFAN, TRECK o el proveedor NINGBO ZHAOKE, con quien mantienen alianzas en la actualidad.

(Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

Con sede en el reparto santaclareño Brisas del Oeste, TALLERES' ALBE se traza, como objetivo fundamental, lograr que cada empresa, entidad o actor pueda adquirir medios eléctricos, híbridos o de combustión sin necesidad de efectuar un pago desde el exterior.

Pedro Luis Tejeda Medina, ad ministrador del emprendimiento, declaró a Vanguardia que, debido al recrudecimiento del bloqueo financiero hacia Cuba y la persecución que sufren las empresas cubanas con respecto a las operaciones en el exterior, este negocio brindará la posibilidad de que los vehículos se compren a través de un pago al 100 % en moneda nacional.

«También prevemos solicitar la capacidad de asignación en divisas, lo que, de cierto modo, nos va a retribuir cada venta que ejecutemos y, además, nos permitirá recuperar determinado capital en monedas extranjeras, que es el que utilizamos para realizar los pagos desde el exterior».

Sobre el proceso de adquisición por parte de las empresas, Tejeda Medina especificó que planifican que el Gobierno otorgue prioridades en la compra, según los organismos que deseen y tengan las condiciones para ello. Insistió en que los vehículos eléctricos cubren hoy la totalidad de la demanda, dada la situación actual de los combustibles.

«Debe existir una prioridad, ahora mismo los vehículos eléctricos se encuentran en una demanda superior, y constituyen los principales medios a comercializar. Por otra parte, comenzamos a ensamblar triciclos de combustión y vienen en camino unos triciclos híbridos, así como otros medios de transporte que sustentarán la movilidad en este contexto que enfrentan el país y la provincia. Para eso conformamos esta sociedad, y hemos salido adelante con el apoyo de las autoridades gubernamentales.

«Resulta imprescindible que desarrollemos este negocio a la escala que tenemos previsto, porque en Villa Clara nos quedan muchas cosas que aportar toda vía. Sin embargo, no podemos abrir una venta liberada porque habrá organizaciones o empresas que desearán obtener los vehículos y no sabemos dónde se halla verdaderamente la necesidad que ocupa el encargo estatal. Por tal motivo, el Gobierno debe regular la autorización de compra».

Humanidad sobre ruedas

El equipo de TALLERES' ALBE se puso a disposición de los pacientes de hemodiálisis sin imaginar la magnitud de ese servicio. Así lo manifestó Pedro Luis Tejeda Medina:

«Lo vimos como una tarea compleja, pero nunca pensamos en la satisfacción que nos traería tan bonito gesto. Los pacientes se han vuelto familia, amigos. Hay niños que, desde pequeños, ya se dializan, y se sintieron felices con la iniciativa luego de saber que las afectaciones con el combustible dificultarían su tratamiento, que su vida dependería de ello.

«Cuando se empezó a incursionar, mediante los triciclos eléctricos, los pacientes percibieron una gran oportunidad y sintieron gratitud. Nada se interrumpiría. Siempre hay formas de avanzar. Quedamos muy satisfechos y emocionados».

Esta prestación significó un progreso, pues se aportaron más triciclos al servicio. «Esto nos ha llevado a reflexionar que debemos estar donde seamos útiles, y a sentir que no hace falta estímulo alguno, solo la recompensa del deber cumplido», recalcó.

En un futuro próximo, el emprendimiento planea expandirse a otras provincias que, actualmente, enfrentan la misma situación que Villa Clara, o, incluso, un estado más complejo. Entre los proyectos inmediatos, destaca la aspiración a establecer una sucursal en Cienfuegos, con el propósito de aportar a la movilidad y los servicios básicos de impacto directo en la población.

Un puente hacia el crecimiento

TALLERES' ALBE prevé una producción cooperada a gran escala con la Empresa Textil Desembarco del Granma. Esta alianza fortalece a ambos objetivos económicos y perfecciona la cadena de ventas para una mayor comodidad y satis facción de los clientes.

«Tenemos en la Textilera una disponibilidad de almacenes, cierta estructura, un equipo de revisión y nuestro grupo más fuerte de ensambladores y asesores técnicos. La cooperada constituirá un puente para el comercio con las empresas esta tales. Allí radica nuestra estructura más sólida, y por eso nos estamos trasladando», expresó Tejeda Medina.

En la Empresa Textil Desembarco del Granma se llevan a cabo labores de ensamblaje, revisión técnica y puesta en marcha. (Foto: Lety Mary Alvarez Aguila)

«Recibiremos vehículos eléctricos que pueden superar, en cantidad, los 2000 o 3000, y debemos prepararnos para ordenarlos, almacenarlos, ensamblarlos, hacer los procesos de revisión y efectuar la venta en un local cuyas condiciones permitan la recepción de determinada cantidad de clientes, tanto de la provincia como fuera de ella».

A decir del administrador, el local emplazado en Brisas del Oeste atiende a personas para la comercialización de vehículos. Sin embargo, allí se enfocan, de modo general, en los servicios de asesoramiento y garantía. Dicha sucursal también alberga al personal administrativo y un pequeño grupo de trabajadores que sostienen la revisión técnica de algún medio o un servicio puntual de garantía.

«Crearemos en la Textilera un departamento de atención y venta, para todos los actores, sin importar el territorio. Los vehículos ya están allí. De otra forma, se tornaría engorroso para los compradores. Cabe agregar que esa entidad cuenta con trabaja dores interruptos en este momento. Entonces, se les concede la posibilidad de empleo a ellos. Se trata de la participación de una fuerza laboral desvinculada de las funciones productivas de la empresa, y que pasará a formar parte de nosotros»

Desde los predios de la Empresa Textil Desembarco del Granma, Vanguardia conversó con Ángel Javier Acosta Ruiz, su director general.

«Este proyecto surge a raíz de una idea del Gobierno. Se pensó en ensamblar triciclos y medios eléctricos con el fin de destinarlos a sectores priorizados y dar una respuesta a las dificultades con el combustible. La misión abarca el sector de la educación, los hospitales, los servicios comunales y otras tareas de la gestión gubernamental.

«A partir de ahí, empezamos a emplear varias naves en desuso que teníamos acá. En esta cooperada, la Textilera aporta tres naves: una de almacén, otra para ensamblaje y la tercera destina da a la producción terminada. Buscamos también facilitar la certificación de las firmas de las facturas para legalizar los medios, que se pueda pagar por transferencia, que sea en dólares o moneda nacional, en cuentas de Cuba y no del exterior. La esencia consiste en hacerlo viable para ambos sectores de la economía».

Acosta Ruiz subrayó que, más allá de generar empleos, este lazo genera utilidad. Enfatizó en que un área que no usaban puede proporcionarles ingresos que mejoran la situación financiera de la empresa, la cual se beneficia en la adquisición de liquidez en moneda nacional, más allá del impacto de los vehículos en la transportación.

«La meta es que la industria se diversifique. No solo que se centre en la producción de tejidos, sino en otras misiones del Gobierno y colocarnos, como centro grande con diversas instalaciones, en función de las necesidades de la provincia y el municipio de Santa Clara».

Pese a las circunstancias difíciles que nos acechan, existen nexos a favor del bien. Ante la escasez, prevalece un combustible especial: aquel que se vierte en esfuerzos colectivos para impulsar un país de gigantes.