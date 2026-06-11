La Basilia de Tránsito

Por su relevante historial, la incansable combatiente mereció recientemente la condición de Personalidad Distinguida, a propuesta del Consejo del Gobierno en Villa Clara.

Con motivo del aniversario 65 de la fundación del Ministerio del Interior (Minint), Vanguardia compartió la jornada de celebración con la teniente coronel Basilia García Agüero, una mujer que ha dedicado más de seis décadas de su vida a la Unidad de Tránsito Provincial.

Nacida un 14 de junio, la combatiente siente orgullo de que la fecha coincida con el natalicio del mayor general del Ejército Libertador Antonio Maceo y del Comandante Ernesto Che Guevara, dos hombres de gran significación a quienes considera paradigmas de las luchas por la emancipación de los cubanos.

Actualmente, con la misma intrepidez de los primeros años, Basilia trabaja en una oficina de la Unidad de Tránsito Provincial, desde donde ofrece su sabiduría a las nuevas generaciones de oficiales. (Foto: Ramón Barreras Valdés)

Relata la santaclareña el momento en que se convirtió en miliciana, luego del triunfo de la Revolución, y cómo, más tarde, se integró a las fuerzas del Ministerio del Interior luego de su fundación, donde pasó el curso de auxiliar de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), organización a la que se incorporó para defender al pueblo de las constantes agresiones perpetradas por el imperialismo en la década de los 60 del siglo pasado.

En 1967 ingresó definitivamente en el Departamento de Tránsito, tras capacitarse en La Habana, y desde su trinchera ha contribuido a elevar la educación vial de choferes y peatones, así como a disminuir la accidentalidad en Villa Clara, mediante la labor preventiva y su divulgación por los medios de prensa provinciales.

Basilia confesó que desde un primer momento la profesión que ejerce la cautivó, y aunque ya sobrepasa la edad de jubilación, no ha querido abandonarla.

Recuerda la vecina del reparto Virginia de la capital villaclareña, su presencia activa en la pesquisa de accidentes graves y menos graves acaecidos en la provincia, donde participó en las investigaciones para esclarecer las causas de los siniestros que cobran vidas, cuando no se presta debidamente la atención a el timón.

Por ello considera oportuna la preparación de los niños de las enseñanzas primaria y secundaria, para crear conciencia desde edades tempranas sobre la importancia de conocer el Código de Seguridad Vial, en aras de contrarrestar estos hechos que ocasionan la muerte de personas y enlutan a familias para toda la vida.

Actualmente, Basilia continúa al frente de varios círculos de interés asociados a esta temática, donde participan niños y jóvenes procedentes de la escuela de la educación especial Fructuoso Rodríguez y de otros planteles de la enseñanza primaria y secundaria, quienes compiten en los concursos nacionales y provinciales convocados.

La afamada combatiente se enorgullece de haber contribuido con la formación del teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado, quien actualmente está al frente de la Unidad de Tránsito Provincial.

Madre de una numerosa familia, Basilia recuerda cuando contrajo nupcias con Alberto Fidel Toledo Gálvez —ya fallecido—, también combatiente del Minint, quien se desempeñó como mecánico de las motos de Tránsito. De aquella relación nacieron tres hijos: Alberto, Ariel y Yamilé, los que más tarde le dieron cuatro nietos que son su mayor alegría.

«Durante la etapa de infancia de mis hijos resultó vital la ayuda de mis padres para consagrarme al trabajo en las carreteras».

Con un extenso historial, Basilia ha dedicado su vida a la Jefatura de Tránsito en Villa Clara, y por su destacado desempeño y servicios prestados ha recibido numerosas condecoraciones, entre ellas, la Medalla Olo Pantoja, otorgada a miembros del Minint que hayan tenido una actitud ejemplar y sostenida en la organización y dirección de las misiones encomendadas, con relevantes resultados, así como de la PNR, los CDR y otras instituciones.

Su protagonismo sobrepasó sus responsabilidades habituales, al ser electa delegada del Poder Popular de una circunscripción en el reparto Escambray de Santa Clara, así como diputada al Parlamento cubano, donde representó al pueblo por quince años consecutivos.

Como diputada pudo estar cerca del Comandante en Jefe Fidel Castro y del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, a quienes recuerda con mucha admiración y respeto.

También compartió con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, un cubano de corazón noble que siempre ha estado al lado del pueblo, a quien el Gobierno de los Estados Unidos pretende imputarle lo sucedido hace 30 años por el solo hecho de actuar en defensa de la soberanía nacional y contra la injerencia imperialista, un pretexto que tratan de utilizar para invadir a Cuba.

Su estatus de diputada también le dio la oportunidad de acompañar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y saludar al coterráneo que da continuidad a la generación histórica de la Revolución.

Actualmente, con la misma intrepidez de los primeros años, Basilia trabaja en una oficina de la Unidad de Tránsito Provincial, desde donde ofrece su sabiduría a las nuevas generaciones de oficiales; en una encomienda que demanda de fuerza joven para combatir la accidentalidad, cuya causa fundamental radica en las negligencias de los conductores en la vía.

Por un instante el rostro de Basilia se torna serio al recordar algunos de los accidentes masivos acaecidos en el tramo de la Autopista Nacional correspondiente a Villa Clara, que han cobrado la vida de mujeres, niños y jóvenes.

«Si los choferes supieran de antemano lo que sucede cuando ingieren bebidas alcohólicas, lo pensarían dos veces antes de tomar el volante. Las medidas aplicadas a quienes incurren en esta falta conllevan a la suspensión, por un año, de la licencia de conducción. Asimismo, para recuperarla es obligatorio repetir los exámenes teóricos y prácticos.

«Se trata de crear conciencia sobre las consecuencias de los accidentes, sobre todo porque Villa Clara resulta una de las provincias con mayor incidencia, al encontrarse en el centro del país por donde pasa la Autopista Nacional y la Carretera Central, sin menospreciar otros tramos peligrosos en los municipios, donde los choferes deben extremar las precauciones, reducir la velocidad y respetar las señales de tránsito».

Explicó que en el incremento de estos sucesos influye también el aumento del número de motorinas en circulación, pues la mayoría de los conductores carecen de licencia de conducción, e instó a los padres de los jóvenes autorizados a obtenerla a partir de los 17 años, a cumplir con este proceder.

Luego de una amena charla, Basilia pregunta por la hora, pues debe regresar a su faena diaria. Al indagar por la fecha de la jubilación tras recuperarse de una intervención quirúrgica, la incansable combatiente respondió no saber cuándo será el momento definitivo para tomar tan importante decisión, pues aún le quedan fuerzas para seguir siendo la Basilia de Tránsito, una mujer con una larga trayectoria que ha sabido ganarse el respeto, cariño y admiración de sus compañeros del Minint y del pueblo santaclareño.

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