Gradúa Universidad Central más de 1500 nuevos profesionales

La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) celebró este jueves 16 de julio su graduación 70, dedicada especialmente al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En los actos por facultad y en la ceremonia central recibieron sus títulos más de 1500 estudiantes de la alma mater, formados en los diferentes cursos y carreras.

El emotivo espacio, desarrollado en el teatro universitario, contó con la presencia de Yaima Ángel Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Villa Clara; Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del PCC en Santa Clara; Noel Cecilio Chinea Pérez, vicegobernador provincial, y Osmany García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara. El acto fue presidido por el Dr. C. Luis Antonio Barranco Olivera, rector de la UCLV, en compañía de las organizaciones políticas y estudiantiles, y de su Consejo de Dirección.

En sus palabras a los graduados, el Dr. C. Barranco Olivera destacó el protagonismo y el compromiso de la generación que recibió sus títulos. Asimismo, reconoció el empeño de los estudiantes y sus familiares para alcanzar este éxito en medio de la difícil contingencia que atraviesa el país.

«Estamos orgullosos de ustedes, seguros de que serán capaces de lidiar con los retos que nos impone un mundo cada vez más complejo y que exige superarse de forma permanente; un mundo que demanda profesionales con una mentalidad flexible, expertos en respaldar sus decisiones con métodos innovadores, con fundamentos de tecnología aplicada y una profunda visión ética y humanista», expresó el rector.

Además de la entrega del Título de Oro y el Premio al Mérito Científico Estudiantil a más de 40 jóvenes, el acto acogió el reconocimiento a los más destacados en varias esferas de la Federación Estudiantil Universitaria. Ana Karla Cabrera Pérez, de la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología, fue condecorada como la graduada integral.

«Cada rincón de esta universidad nos fue moldeando, y hoy llevamos en las manos el oficio de transformar realidades. Cada una de nuestras facultades ha sido un escenario donde aprendimos que la excelencia no es un destino, sino un camino compartido», dijo Cabrera Pérez en sus palabras a los presentes.

Con esta graduación, la UCLV concluye su curso académico 2025-2026 y entrega a la sociedad nuevos profesionales competentes. Otra vez, la casa de altos estudios, que ratificó recientemente su condición de Excelencia, demuestra su rol en la formación del futuro de la patria.