Villa Clara: la esperanza y el amor en proyecto de energía renovable de Ranchuelo

Denominado "Eléctrica Total", con sede en el municipio villaclareño de Ranchuelo, es actualmente un referente en la generación de soluciones fotovoltaicas para comunidades, entidades estatales y privadas en toda la isla.

El doctor en Medicina Ernesto Yander Torres Matos y su colega Reynaldo Andino González ofrecieron vida a esta iniciativa que nació cuando las afectaciones eléctricas eran mínimas, pero el contexto energético que enfrenta el país y la necesidad de alternativas sostenibles impulsaron la creación de una estructura técnica sólida.

Actualmente, el proyecto cuenta con tres ingenieros eléctricos, formados tanto en Cuba como en el extranjero; brigadas de soldadores y montadores, y una cartera de obras que abarca desde viviendas particulares hasta grandes solineras de generación colectiva.

Uno de los hitos más visibles de "Eléctrica Total" es la solinera ubicada en la cabecera municipal de Ranchuelo, concebida, ejecutada y operada por ellos. Esta instalación, que dispone de 21 kilovatios (kW) en inversores de potencia y almacenamiento energético, brinda servicio gratuito a la comunidad para la cocción de alimentos y carga de dispositivos electrónicos.

Así, la estación de carga, instalada en una antigua báscula recuperada, se ha convertido en un símbolo del proyecto y en la insignia de su compromiso social, ofreciendo seis tomas de 110 voltios con horario automático de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Además, en el municipio se construyen dos nuevas solineras (una frente al Prado y otra en la zona rural de Delicia), mientras que en la cabecera provincial de Villa Clara ya se reconocen sus instalaciones en el proyecto de desarrollo local (PDL) Gomate, una solinera de 30 kW de potencia y 120 kW de almacenamiento, con 67 paneles solares, que pronto incrementará su capacidad con otros 30.

La colaboración con diversos actores económicos es otro pilar del proyecto. "Eléctrica Total" mantiene vínculos con trabajadores por cuenta propia, mipymes y PDL como Talleres Albe en Santa Clara, para quienes ejecutan instalaciones solares en puntos estratégicos como José Martí.

También han extendido su asesoría a otras provincias, como Santiago de Cuba, y comparten planos y capacitación, lo que ya ha permitido poner en funcionamiento tres unidades similares en esa región oriental.

El proyecto no se limita a la infraestructura fija. Una de sus creaciones más originales es un ómnibus, concebido como un punto de servicios que puede adaptarse a distintas necesidades: desde actividades recreativas hasta consultas médicas.

Actualmente se encuentra en ejecución una segunda versión, esta vez convertida en una cafetería de 24 horas que se instalará en la entrada del pueblo, con paneles solares, sistema de cocción, hielera y ofertas gastronómicas.

También han desarrollado sistemas fotovoltaicos portátiles para puntos de control de alcoholemia en Santa Clara, garantizando comunicación y operatividad en tiempo real, incluso en zonas apartadas.

Y, como parte de su política de apoyo comunitario, están rehabilitando espacios públicos como la antigua librería del pueblo, que se convertirá en Café Literario, y una locomotora de vapor histórica (la Doña Flor) que será restaurada como atractivo turístico y cultural, en coordinación con las autoridades locales.

En el ámbito de la producción de alimentos, "Eléctrica Total" prioriza el uso de energía solar para la cocción en horarios clave.

En su estación de carga, el área de cocción tiene preferencia sobre otros servicios durante el mediodía y la tarde, facilitando que las personas puedan preparar sus comidas sin depender de la red eléctrica convencional.

Los testimonios de los usuarios reflejan el impacto cotidiano: «Esto es una bendición para el pueblo», coinciden vecinos como Ángel Ernesto Olea Benavides y Emilio Hernández, quienes cocinan, y cargan sus teléfonos y ventiladores en este espacio libre de costos.

«Eléctrica Total es un servidor público», afirma Andino González, quien insiste en que el éxito radica en la articulación entre lo estatal y lo privado, y en la participación activa de la comunidad.

La visión de Reynaldo Andino trasciende lo económico, pues se enfoca en devolver a Ranchuelo su identidad industrial y su pujanza. «Soy ranchuelero y aquí me voy a quedar. Quiero que mi pueblo avance, que la gente diga que aquí se hace y se crece».

Con ese impulso, Eléctrica Total ya proyecta instalar sistemas solares en todos los semáforos de Santa Clara antes de finalizar el año, una donación que busca reducir accidentes y garantizar la señalización incluso ante cortes de energía.

Así, desde una pequeña estación de carga en una báscula recuperada hasta la transformación de espacios públicos y la asesoría a otras provincias, el proyecto demuestra que la innovación, el trabajo colectivo y el amor por el terruño pueden iluminar, literalmente, el camino hacia un futuro sostenible para quienes vivimos en «la isla del sol». (Oscar Salabarría Martínez)