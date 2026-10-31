Celebran en Santa Clara Sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular

Durante la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara efectuada en el teatro de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, los delegados de circunscripción que mantienen su protagonismo en el entorno comunitario, recibieron la condición 50 Aniversario; mientras que otros con más de diez años de labor ininterrumpida en función del barrio, merecieron el Sello Conmemorativo 50 Aniversario.

En la jornada de reconocimiento a los delegados del Poder Popular, se otorgó la distinción Hijo Ilustre de Santa Clara a José Antonio Pacheco Pérez, de la circunscripción 55 del consejo popular Sakenaf, así como a Ignacio Abreu Martínez, de la circunscripción 105 del Condado, y Delvis Moya Machado, de la circunscripción 11 de Antón Díaz.

También, Mirta Margarita Díaz Gutiérrez, de la circunscripción 11 del consejo popular Camacho-Libertad, mereció la condición Huésped distinguido de la Ciudad, por los años dedicados a la gestión gubernamental en el ámbito comunitario.

Durante el acto, los representantes del pueblo recibieron numerosos reconocimientos, entre ellos, el Sello Conmemorativo y la condición 50 Aniversario. (Foto: Idalia Vázquez Zerquera)

Por su parte, las organizaciones políticas y de masas de Villa Clara, entregaron varios reconocimientos a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara.

Las palabras centrales de la ceremonia estuvieron a cargo de Yaima Ángel Hernández, miembro del Buró Provincial del Partido, quien reconoció los esfuerzos de los delegados y su consagración a la Revolución, en una democracia de trinchera construida con sacrificio y dignidad.

En tanto, Osmani García López, máximo representante del Gobierno en Santa Clara, agradeció el gesto altruista de los delegados, y los convocó a continuar la construcción de la democracia socialista en su radio de acción.

En la ceremonia estuvieron presentes, Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, y su vicepresidenta, Milaxy Yanet Sánchez Armas.