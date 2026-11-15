Niños cubanos se favorecen de inventivas generadas por innovador villaclareño

Cientos de niños cubanos han salvado la vida gracias a la labor innovadora del Dr. Ángel Serafín Camacho Gómez, especialista de segundo grado en neurocirugía infantil del hospital pediátrico Jose Luis Miranda, de Villa Clara, quien en fecha reciente, y por tercera ocasión, ha recibido el Premio de Mayor Impacto Económico, otorgado por el Buró Nacional de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

En el centro del colectivo, el doctor Ángel Serafín Camacho, luego de concluir una riesgosa operación a un niño recién nacido. (Foto: Cortesía del Dr. Camacho)

En esta ocasión, el doctor Camacho mereció tan alto galardón por la creación de una pinza bipolar destinada a facilitar la electrocoagulación de la sangre dentro del cerebro y de la médula espinal, equipo sin el cual sería imposible realizar cualquier tipo de intervención neuroquirúrgica en pacientes pediátricos, explicó el prestigioso galeno.

Se trata de un aditamento diseñado por él y forjado con la ayuda de un grupo de especialistas que lo acompañan en la labor que realiza y del campo de la electrónica, con lo cual se suple el déficit de un instrumento que tiene un alto costo en el mercado mundial y al que Cuba no puede acceder debido al bloqueo impuesto a nuestro país.

Con anterioridad, el avezado especialista villaclareño había ideado un craneótomo eléctrico, cuyo costo aproximado en el mundo es de 50 000 dólares, y que ha permitido realizar cada año alrededor de 200 craneotomías pediátricas de manera rápida, segura y eficaz.

Otra de sus innovaciones es la creación de un succionador mínimamente invasivo, diseñado para corregir depresiones craneales en neonatos y lactantes, el que posibilita elevar el hueso deprimido hasta su posición normal, con lo cual se evita tener que realizar una cirugía de gran complejidad, altamente costosa y no exenta de riesgos.

«Este succionador es puramente artesanal, y lo construimos ante el déficit existente en hospitales pediátricos y ginecobstétricos del país, con el cual se evita una intervención quirúrgica de mayor riesgo en recién nacidos o en niños de pocos años de vida», reconoció el neurocirujano.

Al explicar las motivaciones que lo han llevado a innovar en el campo de la salud, el doctor Camacho Gómez dijo que salvar la vida de un niño es su mayor satisfacción, y lograr que este y su familia vuelvan a sonreír es algo que no tiene precio, el mayor estímulo que puede recibir.