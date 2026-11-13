Reconocen a oficiales del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara

El acto nacional por el aniversario 330 de la fundación en Santa Clara del primer Cuerpo de Bomberos de Cuba, trascendió este viernes, 13 de noviembre, en el teatro de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (Minint), una institución que sigue dando lecciones de heroísmo.

En la ceremonia presidida por Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial; el coronel Orelbys Fernández Puig, jefe de la Jefatura Provincial del Minint en Villa Clara, y el teniente coronel Eliéser Meneses Herrera, jefe del Cuerpo de Bomberos en la provincia, fueron reconocidos con las condiciones Elogio a la Virtud y por el Servicio Distinguido oficiales con un destacado protagonismo en jornadas de peligro extremo y otras misiones de envergadura, donde han sabido cumplir con su deber como firmes baluartes de la Revolución.

En la ceremonia, Sucely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, entregó reconocimientos a quienes se exponen al peligro extremo y otras misiones, para cumplir con su deber. (Foto: Cortesía del Minint)

En el acto político-cultural dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se otorgaron reconocimientos por el cumplimiento del deber a los comandos 3 de Santa Clara, el 10 de Cayo Santa María, y los especiales Provincial, de Sagua la Grande y el Aeropuerto.

Durante la jornada por el aniversario 330 de la creación del primer Cuerpo de Bomberos de Cuba, fueron distinguidos quienes continúan dando lecciones de heroísmo ante la incidencia de incendios y desastres naturales. (Foto: Cortesía del Minint)

Igual distintivo recibieron los comandos de los municipios de Quemado de Güines, Santo Domingo, Ranchuelo, Camajuaní y Caibarién, y la Unidad Técnica de Prevención de Incendios, cuyos integrantes continúan escribiendo la historia de los bomberos en Villa Clara con hechos, valor, disciplina y humanismo.