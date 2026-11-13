Reconocen a oficiales del Cuerpo de Bomberos de Villa Clara

El Teatro de la Delegación Provincial del Minint resultó el escenario escogido para enaltecer el altruismo de quienes actualmente integran los comandos de la provincia, en su misión de salvar vidas y proteger los recursos del Estado. (Foto: Cortesía del Minint)
Idalia Vázquez Zerquera
@IdaliaVzquez
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16 Noviembre 2026
16 Noviembre 2026
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El acto nacional por el aniversario 330 de la fundación en Santa Clara del primer Cuerpo de Bomberos de Cuba, trascendió este viernes, 13 de noviembre, en el teatro de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (Minint), una institución que sigue dando lecciones de heroísmo.
En la ceremonia presidida por Susely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial; el coronel Orelbys Fernández Puig, jefe de la Jefatura Provincial del Minint en Villa Clara, y el teniente coronel Eliéser Meneses Herrera, jefe del Cuerpo de Bomberos en la provincia, fueron reconocidos con las condiciones Elogio a la Virtud y por el Servicio Distinguido oficiales con un destacado protagonismo en jornadas de peligro extremo y otras misiones de envergadura, donde han sabido cumplir con su deber como firmes baluartes de la Revolución.
En el acto político-cultural dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se otorgaron reconocimientos por el cumplimiento del deber a los comandos 3 de Santa Clara, el 10 de Cayo Santa María, y los especiales Provincial, de Sagua la Grande y el Aeropuerto.
Igual distintivo recibieron los comandos de los municipios de Quemado de Güines, Santo Domingo, Ranchuelo, Camajuaní y Caibarién, y la Unidad Técnica de Prevención de Incendios, cuyos integrantes continúan escribiendo la historia de los bomberos en Villa Clara con hechos, valor, disciplina y humanismo.