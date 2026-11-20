La Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) desarrolló el viernes 20 de noviembre su Bastión Estudiantil Universitario 2026. El teatro de la casa de altos estudios acogió el acto de apertura, en el que participaron Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente; acompañadas del general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara, y el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe de la Jefatura del Ministerio del Interior en el territorio.

(Foto: Dirección de Comunicación Institucional de la UCLV)

El estudiante de Periodismo Abel Pérez García, coordinador del Secretariado Central de la FEU en la UCLV, expresó el compromiso de la comunidad universitaria con la defensa de la patria. «Defender Cuba no es solo proteger una consigna, una ideología o un uniforme; sino defender nuestras vidas, nuestras familias, nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestra historia, cultura e identidad nacional», señaló.

(Foto: Dirección de Comunicación Institucional de la UCLV)

Como parte de la apertura del Bastión, el Dr. C. Yuri Fernández Viciedo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de esta alma mater, impartió una conferencia sobre la guerra cognitiva de Estados Unidos contra Cuba en el contexto de las elecciones de medio término en ese país. El especialista profundizó en los mecanismos de la maquinaria mediática norteamericana y sus evidentes intenciones hacia la Isla.

Concentrados en diferentes áreas del campus, los estudiantes realizaron ejercicios prácticos y participaron en demostraciones de habilidades. Jefes y oficiales de la Región Militar Villa Clara y del Ministerio del Interior en la provincia guiaron las actividades y asesoraron el desempeño de los jóvenes.

(Foto: Dirección de Comunicación Institucional de la UCLV)

De igual forma, las sedes Félix Varela y Manuel Fajardo, así como los centros universitarios municipales, desarrollaron espacios para fortalecer la preparación combativa y ratificar la doctrina de guerra de todo el pueblo.