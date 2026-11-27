La Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara realizó un homenaje a los ocho estudiantes de Medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871 en La Habana, fecha que constituye uno de los episodios más dolorosos de la represión colonial española en Cuba.

El acto, que reunió a estudiantes, profesores y autoridades de la institución, reivindicó la memoria de aquellos jóvenes que fueron ejecutados injustamente.

Durante la conmemoración, la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y estudiante de quinto año de Medicina, Gabriela Martínez Durán, expresó que «es un honor poder honrar, en nombre de todos los estudiantes, una fecha tan significativa como es el 27 de noviembre. Hoy nosotros alzamos nuestras batas y nuestras voces para poner en alto nuestro derecho a pensar, crear, servir y vivir en un futuro como tan complicado como está siendo en estos momentos».

(Foto: Tomada de la página de Facebook de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara)

La estudiante internacional de cuarto año de Medicina, Tshedimosetso Gina Bontsi, natural de Sudáfrica, expresó: «Es por sus muertes que nosotros estamos aquí y tenemos esta oportunidad para ser médicos. Tengo que estudiar, saber y hacer las cosas como una buena doctora para que ellos no parezca que murieron en vano».

Con este acto, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara reafirmó su compromiso con la formación de profesionales de la salud que, como aquellos jóvenes, defiendan el derecho a pensar, crear y servir a su pueblo. La memoria de los ocho estudiantes fusilados sigue presente en las batas y en las voces de quienes hoy se preparan para cuidar la vida.