Convocan al premio literario Fundación de la Ciudad

La XXX edición del premio literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara, correspondiente al 2018, invita a participar en los géneros décima, novela, ensayo y literatura para niños. También, será entregado un Premio Especial al libro de cualquier género literario que verse sobre Santa Clara.

(Foto: Tomada del sitio digital de Telecubanacán)

Cada concursante podrá enviar cuantos libros desee, en cualquiera de los géneros convocados, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la convocatoria y no sea ganador de la edición anterior en los mismos géneros. Las obras a concursar se enviarán a ecapiro@cenit.cult.cu y copia al correo: premiociudadletrada@gmail.com. El plazo de admisión vence el 31 de mayo de 2018 a las 5:00 p.m.

Se otorgará un único premio en cada género, seleccionado por un jurado de prestigiosos escritores e investigadores y su veredicto será inapelable.La premiación será realizada el 15 de julio de 2018 en el marco del 330 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Santa Clara.

Convocatoria

La Editorial Capiro, el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Villa Clara, la filial de escritores de la Uneac, la Asociación Hermanos Saíz y la Casa de Cultura Juan Marinello de Santa Clara auspician —de acuerdo con las siguientes bases— la XXX edición del Premio Literario Fundación de la Ciudad de Santa Clara, correspondiente al año 2018.

Podrán participar todos los escritores residentes en el país con originales que reúnan las siguientes condiciones:

1. Ser inéditos, no haber sido premiados en otros concursos ni estar pendientes de fallo.

2. Corresponder, en esta edición del concurso, a los géneros de Décima, Novela, Ensayo, Literatura para niños y Premio Especial.

3. Cumplir para cada género con estos límites de extensión:

• Décima: un mínimo de 50 y no más de 100 cuartillas.

• Novela: un mínimo de 80 y no más de 150 cuartillas.

• Ensayo: un mínimo de 80 y no más de 120 cuartillas.

• Literatura para niños: un mínimo de 50 y no más de 100 cuartillas.

• Premio especial: un mínimo de 80 y no más de 150 cuartillas.

4. Y se convoca a un Premio Especial por el 30 aniversario del concurso, al libro, de cualquier género literario, que verse sobre Santa Clara.

5. Todas las obras se presentarán en versión digital, no se aceptarán copias impresas. Las obras deben estar mecanografiadas a dos espacios, aproximadamente 25 renglones por página. La tipografía será Times New Roman de 12 puntos. Los márgenes superior e inferior tendrán 2,5 cm y los márgenes derecho e izquierdo 3,0 cm. Los textos estarán firmados con seudónimo o lema, y vendrán acompañados de un adjunto que contenga la plica con el lema o seudónimo. El envío no podrá sobrepasar los dos MB.

6. En la plica se consignará el nombre completo del autor, dirección, teléfono y un breve currículo literario, así como una declaración de que el libro no está comprometido con ninguna editorial ni participa simultáneamente en otro concurso pendiente de resolución.

7. Cada concursante podrá enviar cuantos libros desee, en cuales quiera de los géneros convocados.

8. El ganador de la edición anterior en los géneros que se emplazan en esta convocatoria, NO PODRÁ PARTICIPAR.

9. Se convocará a una comisión de admisión que desestimará las obras que no cumplan con los requerimientos tipográficos y de extensión fijados en las bases.

10. Las obras se enviarán por correo a: ecapiro@cenit.cult.cu y copia al correo: premiociudadletrada@gmail.com

11. El plazo de admisión vence el 31 de mayo de 2018 a las 5:00 pm.

12. Por cada género se designará un jurado compuesto por estudiosos y creadores de prestigio, cuyo dictamen será inapelable.

13. Se otorgará un premio único en cada género, consistente en 3 000 pesos MN.

14. La Editorial Capiro publicará las obras premiadas en el plazo de un año.

15. La remuneración por los premios no afecta el pago por los derechos de autor.

16. No se entregarán menciones, aunque el jurado podrá recomendar otros libros sin que ello implique compromiso de publicación.

17. La premiación se efectuará el 15 de julio de 2018 durante la celebración por el 330 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Santa Clara, y será precedida por un amplio programa de actividades literarias desde el día 13 del propio mes.

18. La participación en el concurso implica la total aceptación de las bases y su estricto cumplimiento.

(Tomado de la web de Telecubanacán)