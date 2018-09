Los 70 años de un hombre digno

Temprano en la mañana de este 19 de septiembre hasta la casa número 80 del Callejón Santa Bárbara en pleno corazón de la ciudad de Santa Clara, llegó la visita de las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y la sectorial de Cultura en la provincia.

El morador de la vivienda, Ramón Silverio Gómez, padre fundador del internacionalmente conocido Complejo Cultural El Mejunje, recibía allí un merecido homenaje por sus 70 años de vida, que cumplirá el próximo sábado 22 de septiembre.

Julio Ramiro Lima Corzo y Alberto López Díaz, primer secretario del PCC y presidente del Gobierno, respectivamente, y Serguey Pérez Pérez, director de Cultura Provincial, felicitaron a Silverio por su septuagésimo cumpleaños y le entregaron varios obsequios.

Ramón Silverio recibió las felicitaciones del Partido y el Gobierno de Villa Clara por sus 70 cumpleaños. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Un cuadro de un joven Comandante en Jefe Fidel Castro, con la frase «Fidel es Fidel», una fotografía del parque Leoncio Vidal, símbolo de Santa Clara, un kake, una jarra de cristal y números especiales de la revista Umbral dedicados a las figuras de Fidel, el Che y Abel Santamaría, figuraron entre los regalos.

«Estamos aquí por una necesidad espiritual de agradecer a Silverio lo que ha hecho todos estos años, y el agradecimiento también, a nombre de todo nuestro pueblo, por lo que ha defendido esta ciudad. He estado en los debates de la Uneac y la posición de Silverio ha sido siempre importante. El apoyo que a la dirección del Partido y el Gobierno nos ha dado con sus consejos, eso es parte también del agradecimiento», dijo.

Por su parte, Silverio correspondió el gesto y destacó el apoyo que ha tenido durante su empeño frente a El Mejunje.

«Quiero decir que históricamente siempre he tenido en el Partido un aliado. Lo he dicho, no hago las cosas por oportunismo, los que me conocen saben que estoy muy alejado de eso. El Mejunje no solo existe por mi batalla, sino por gente visionaria que apoyaron en momentos muy difíciles, desde la época de Tomás Cárdenas (primer secretario del PCC en Villa Clara, 1984 – 1994).

«El Gobierno siempre ha estado muy a favor de El Mejunje, al igual que la prensa. Son tres factores que han apoyado y han ayudado mucho a que este proyecto haya llegado a los 35 años (a celebrarse en enero de 2019)», dijo.

Durante el breve encuentro el primer secretario y Silverio intercambiaron criterios sobre las discusiones del Proyecto de Constitución, con énfasis en el artículo 68, el cual expone el derecho al matrimonio entre dos personas, sin distinción de sexos.

Silverio y Julio Lima Corzo conversaron sobre la importante labor cultural y social de El Mejunje y las discusiones del Proyecto de Constitución. (Foto: Francisnet Díaz Rondón)

Sobre el proceso destacó Lima Corzo:

«Todas las formas y vías que nosotros utilicemos para expresarnos del presente y el futuro del país, como estamos haciendo en el proceso de discusión del Proyecto de Constitución, es válido. Creo que también es justo lo que está haciendo El Mejunje en ese compartir con la población las opiniones alrededor de la Constitución, de todos sus artículos, del propio 68, y eso es muestra de la diversidad y la democracia cubana.

«Es un ejemplo para el mundo entero de lo que es capaz de hacer este país, de esa participación ciudadana en sus opiniones, de las cuales debe salir una mejor Constitución, con el criterio de todo nuestro pueblo», argumentó.

En ese sentido, Silverio manifestó que El Mejunje siempre ha estado a la vanguardia en la lucha por la diversidad y la inclusión de todos y todas, y la propuesta del artículo 68 constituye un gran paso de avance dentro de la sociedad cubana.

El día de su cumpleaños, 22 de septiembre, el padre de El Mejunje viajará hacia el pico Turquino con un grupo de amigos para celebrar sus siete décadas de vida en la cima más alta de Cuba, al lado del busto de José Martí, el hombre que dedicó su vida a luchar por la «dignidad plena del hombre».