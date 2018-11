Dedican a Fidel XX Festival Provincial de Solidaridad

La XX edición del Festival Provincial de Solidaridad, efectuada este jueves en el teatro La Caridad, estuvo dedicada a la fructífera vida del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como parte de las actividades realizadas en Villa Clara para conmemorar el segundo aniversario de su desaparición física.

Alumnos de las universidades villaclareñas se dieron cita para protagonizar mediante el arte, con sus colores, hábitos y costumbres, una hermosa fiesta de paz, alegría, espíritu de lucha y de verdadera solidaridad con las causas justas.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

En la gala participó el Quinteto Criollo, campeón nacional del Clásico del Punto Guajiro celebrado en octubre pasado. Actuaron, además, el coro de estudiantes de medicina de Sudáfrica, quienes interpretaron la canción Dinaledi; la danza zulú de ese propio país; el solista Evaristo Paz, de Angola con el tema Prometo amar; el dúo sudafricano de Rhulani y Gift, ganador de la medalla de plata en el recién finalizado festival nacional de artistas aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que interpretó To make you feel my love, entre otros aficionados.

Durante la gala los presentes también disfrutaron de la agrupación danzaria Expresión Flamenca, integrada por alumnas del preuniversitario Capitán Roberto Rodríguez; el dúo de Luis Miguel Sandoval y Richard José Mamani, de Bolivia, y como era de esperar, estuvo presente una representación del conjunto danzario 5 de Diciembre, ganador del Gran Premio en folclore latino en el festival nacional de artistas aficionados de la FEU, efectuado en Ciego de Ávila.

(Foto: Ramón Barreras Valdés)

La noche cerró con la interpretación de Hasta siempre, Comandante, de Carlos Puebla, por el Quinteto Criollo.

En Villa Clara cursan estudios más de un centenar de jóvenes procedentes de cerca de 30 nacionalidades, y en eventos de esta naturaleza que organiza el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) en el territorio; expresan su agradecimiento a la Revolución cubana por la oportunidad de recibir una formación académica de alta calidad profesional.