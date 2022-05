Ricardo Riverón Rojas: un hombre con alma de editorial

No pocas personas inmersas dentro del mundo literario villaclareño —aquí se incluyen tanto académicos, escritores, como el público lector habitual— han recibido con beneplácito la designación de Ricardo Riverón Rojas como Presidente de Honor de la Feria del Libro en Villa Clara 2022. Incluso, algunos exclamarían «Ya era hora», pues conocen la larga trayectoria del veterano escritor, periodista, investigador, editor, compilador y protagonista en primera línea de la historia del libro y la literatura de los últimos 40 años en la provincia.

Riverón es un hombre de profusa labor literaria, un incansable promotor y formador de generaciones de escritores. Ha sido artífice del surgimiento y desarrollo de la editorial Capiro, y del más reconocido galardón literario de Villa Clara, el Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara, de renombre nacional e internacional. También dirigió la revista Signos, y tiene una vasta obra con premios nacionales e internacionales.

Durante su prolífera trayectoria el reconocido autor placeteño ha escrito libros de poesía, artículos, testimonios, crónicas y décimas, ha colaborado y publicado en numerosas revistas y periódicos, y ha participado en eventos de Cuba y en el extranjero.

Sobre su designación como Presidente de Honor manifestó con la sinceridad y claridad que le caracterizan:

«La única manera de asumirlo es como un gesto de cariño de la ciudad, de la provincia y de los escritores activos hoy en las instituciones literarias. Un gesto que quizás rebase, incluso, el valor de la propia obra, porque poder estar en el centro de atención significa un compromiso y un susto de no estar a la altura. Pero, trataré de cumplir en la medida en que mi fuerza y mis conocimientos me lo permitan.

«La responsabilidad estaría en no defraudar al público, sobre todo, en lo que escribo, a quienes les lleguen mis escritos y lo que yo pudiera decir en algún momento. El hecho de ser Presidente de (Honor) de la Feria resulta emotivo, tanto, que pudiera llevar a uno a no ser tan elocuente o tan exacto en lo que dice, pero espero no me suceda. Quisiera agradar a quienes asistan a las actividades en las que yo tenga que hacer uso de la palabra».

«La única manera de asumirlo (Presidente de Honor) es como un gesto de cariño de la ciudad, de la provincia y de los escritores activos hoy en las instituciones literarias», manifestó Riverón Rojas. (Foto: Carolina Vilches Monzón)

Obras como Oficio de cantar (1978), Y dulce era la luz como un venado (1989), La luna en un cartel (1991), La próxima persona (1993), Azarosamente azul (2000), Pasando sobre mis huellas (2002), Memoria de lo posible (2004), El ungüento de la Magdalena (2008) o No me quieras matar, corazón, del 2011, entre otras, reflejan la vasta labor autoral del homenajeado.

«Todo el tiempo lo he dedicado a la literatura, pero más bien promoviendo las obras de otros. Mi literatura se promovía de otra manera, pues, como era yo quien organizaba (las actividades), no debía yo hacerlo», dice.

Sin embargo, la creación de la editorial Capiro la considera como el hecho más trascendente y que ha marcado su vida dentro del mundo literario.

«Es una institución que ya cumplió 31 años, sigue viva, ha dado a conocer a más de 200 escritores, ha publicado medio millar de libros, más de 500 000 ejemplares, el público ya la reconoce como suya. Es un logro de esta ciudad que creo va a permanecer. […] Quizás se me recuerde más el día de mañana como el que fundó Capiro, que el que escribió tal o más cual libro».

Riverón puede catalogarse de un intelectual sagaz, que toma el pulso del acontecer nacional en todo momento y emite su opinión con valentía, elocuencia y confianza en sí mismo. Cada comentario, crónica o estampa de la isla que vivimos constituye una clara visión del autor que nos incita a reflexionar y mirar más allá de la calle, la esquina, el barrio, la ciudad…

«Es un deber de un intelectual cubano sobre los procesos culturales, políticos, económicos, sociales que ocurren en nuestro país. Tengo la posibilidad de que algunas revistas me tienen como columnista, y eso es lo que trato de hacer: dar a conocer mi opinión sobre los hechos de lo que está ocurriendo en Cuba en todo momento, a veces de manera polémica, a veces no, pero en la forma en que yo lo interpreto».

En el evento se podrán hallar dos libros esenciales de su autoría: Por décima (e)vocación, de la editorial Sed de Belleza, y Manías crónicas, publicado por la editorial Oriente, ambos del 2019, que salen ahora a la luz luego de las dificultades surgidas por la pandemia de la COVID-19.

El primero constituye una recopilación de décimas, mientras el segundo recoge una serie de crónicas con tono costumbrista que el autor fue agrupando con el fin de hacer el libro que ahora podremos disfrutar.

Y así continúa Ricardo Riverón Rojas, entre oraciones y párrafos, versos y décimas, entre imprentas y editoriales. Entregando vida y alma a la literatura, a los libros, a los lectores, como hombre de letras incansable e indetenible.