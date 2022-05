Intensa jornada sabatina en la Feria del Libro

La penúltima jornada de la Feria del Libro en Santa Clara estuvo plagada de presentaciones de textos y de actividades que homenajearon a autores y movimientos literarios en el Parque Leoncio Vidal, la Galería Provincial de Arte, el cine Camilo Cienfuegos, la Casa de la Ciudad, la Biblioteca Provincial Martí, el Museo de Artes Decorativas, la Casa de la Cultura Juan Marinello, la Uneac Provincial, entre otras sedes.

José Lezama Lima, (Foto: Tomada de Internet)

En la Sala 3D del cine Camilo Cienfuegos el Dr. Roberto Méndez Martínez ofreció, a las 9:30 a. m., una conferencia magistral bajo el título «José Lezama Lima. Introducción a un sistema poético».

La voluntad de ruptura con todos los autores de la generación anterior, la concepción de que la escritura es una forma de conocimiento, la poesía como modo de filosofar y como instrumento para darle trascendencia y sentido a la historia nacional, las influencias del neogongorismo, el lenguaje denso en metáforas, el rechazo por el localismo y el «folklor para turistas», la concepción del «conocimiento por canibalismo» (no aceptar lo anterior, sino devorar todo lo anterior y sacar conclusiones propias), la búsqueda del llamado «doble» (cuestión filosófica de la identificación de cada persona consigo misma), fueron algunas de las temáticas abordadas por Méndez Martínez para ayudar a entender a Lezama.

En otro de los temas centrales de la conferencia se refirió a la resistencia de Lezama: anécdotas sobre lo difícil que resultó para él llevar a cabo su verdadera vocación, hacerse de un lugar en la cultura nacional, sobre la marginación e incomprensión a la que estuvo sometido toda su vida, así como sus enfrentamientos con otros grandes de las letras como Virgilio Piñera, Heberto Padilla o Jesús Díaz. Méndez lo relacionó con el poema Rapsodia para el mulo, de 1949: «La terca resistencia del mulo es donde Lezama se identifica, resistiendo más allá de todo sentido y toda lógica por producir una obra diferente».

El multipremiado literato relató también la historia de cuando Samuel Feijóo casi consigue la entrada de Lezama Lima como profesor de Literatura Francesa para Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, puesto que ocuparía posteriormente Cintio Vitier.

«Tratar de entender a Lezama como lo hace un lector común —buscando en el diccionario u otras fuentes lo que no se conoce—, es un error; porque la riqueza de su texto es tal. que se sentiría que no se avanza. A Lezama no hay que entenderlo. A Lezama hay que disfrutarlo».

Entrega de premios en la Feria del Libro de Villa Clara.

La escritora Mildre Hernández recibe el Premio del Lector, por su libro con Hospital para gatos locos. (Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza)

Más tarde, a las 11:00 a. m., en la Galería Provincial de Arte, Mildre Hernández, con Hospital para gatos locos, se llevó el Premio del Lector. Al decir del presentador de estos premios, Miguel Ángel Castiñeira García, «Mildre Hernández no es una de las más importantes escritoras cubanas de literatura infanto-juvenil de los últimos años, sino una de las más importantes escritoras cubanas de los últimos años».

«El Premio del Lector es para mí muy importante, porque es el premio al libro publicado, al libro que se vende, al que buscan los niños, los adultos. Yo cuando escribo trato sobre todas las cosas de ser sincera conmigo misma, una vez terminado el libro pienso en un lector. Yo creo que este es un libro para niños de 10-12 años, pero también lo puede leer un niño pequeño o un adulto porque la enseñanza que trae es para todas las edades. La esencia de la obra es la importancia de quererse y aceptarse uno mismo, con nuestros miedos y maneras de pensar. Sobre todo, es un libro sobre el miedo, sobre el miedo en la infancia que yo tanto padecí, como casi todos los niños», confesó Mildre a Vanguardia.

John Henry Cubero recibió el premio Leer + digital con el libro Diario de campo para un náufrago al azar, debido «al equilibrio entre el texto literario y la realización de libro digital».

Escritor Yandrey Lay recibe el premio otorgado al poeta Sergio García Zamora. (Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza) John Henry Cubero recibió el premio Leer + digital. (Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza)

El premio Puerta de Papel fue para Sergio García Zamora por Diario del buen recluso. Miguel Ángel Castiñeira sugirió que «el buen recluso sabe que todo poeta que se respete huye de los homenajes. De la pequeña campana de leprosos que son los homenajes. Pero también el buen recluso, el buen recluso de una cárcel que el poeta carga sobre sus hombros como si el mundo dependiera de ese acto de malabarismo patético. El buen recluso que es, faltara más, el poeta, sabe que asiste a sus homenajes por la necesidad de ver el rostro de sus enemigos». Yandrey Lay recogió el premio en nombre de Sergio.

Entrega de premio a la Editorial Capiro, de Villa Clara.

A las 2:00 p. m. en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí se realizó una presentación múltiple de libros: El tiempo dorado por el Nilo. Otra lectura de José Lezama Lima, de Roberto Méndez Martínez, presentado por Geovannys Manso; Un metro cuadrado de pampa y otras perplejidades, de Jorge Fornet y presentado por Luis Machado Ordext, y La Naranja entera, de Osvaldo Rojas Garay y presentado por José Antonio Fulgueiras.

«El dorado insolente de la cubierta, que tiene mucho que ver con el poema Muerte de Narciso que le da nombre al libro». Así elogió Roberto Méndez Martínez el trabajo de diseño de la Editorial Capiro.

Presentación del libro El tiempo dorado por el Nilo. Otra lectura de José Lezama Lima, de Roberto Méndez Martínez (a la izquierda), por Geovannys Manso. (Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza)

Méndez agradeció, además, la disposición de Capiro para la publicación de este libro en Cuba: «De aquella edición en Venezuela, de 2011, no llegó mucho. Solo pude traer unos pocos ejemplares en mi maleta. Por eso disfruto mucho que haya una edición cubana y que además sea un objeto hermoso».

«El libro no pretende ser la única lectura sobre Lezama, sino una forma de acercarse a un escritor que causa temor incluso entre los propios intelectuales. Va dando pasos, instrucciones, es como una guía para conocer al autor», explicó Méndez.

Jorge Fornet (a la izquierda) y Luis Machado Ordext. (Foto: Miguel Ernesto Dorta Pedraza)

«Capiro es una editorial de provincia que no es provinciana. Tiene proyecciones cosmopolitas, universales. Por eso quería estar en su catálogo. Mandé el libro y afortunadamente fue posible, por eso les doy las gracias», reconoció Jorge Fornet.

Fornet habló también sobre la relación de García Márquez con Cuba e hizo algunas anécdotas al respecto. «Me interesa, sobre todo, poner énfasis con este libro en las relaciones de los escritores con los procesos revolucionarios. Es una especie de libro de historia intelectual».

José Antonio Fulgueiras, en su presentación, definió a Osvaldo Rojas Garay como una enciclopedia viviente. «No es Pitágoras, pero no traten de encontrar fallos en la lógica de sus teoremas». Fulgueiras hizo alusión a una frase característica de Osvaldo: «Bueno, no me hagas caso, pero…». Es consabido que después del pero de Garay suele venir una certeza.

Presentación del libro La Naranja entera, de Osvaldo Rojas Garay (a la izquierda)

«Se llama La Naranja entera porque estudia al equipo de Villa Clara desde todo punto de vista. Cada róster que ha existido desde la temporada 77-78. Tiene, además, observaciones interesantes como los jugadores villaclareños que han estado en Grandes Ligas, parejas de hermanos o padres-hijos, villaclareños en equipos Cuba, polémicas con integraciones de equipos Cuba y preselecciones, un Todos estrellas que de seguro generará polémica, entre otras curiosidades», explicó Rojas Garay.