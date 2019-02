En vivo: Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba ofrece conferencia de prensa en apoyo a Venezuela (+Video)

Reiteramos que será invariable nuestra lealtad a Fidel y a Raúl. El proceso de continuidad que encabeza el Presidente Díaz-Canel es irreversible, votaremos por la constitución como una respuesta a Trump y su discurso, aseguró Bruno.

«Los cubanos hemos decidido construir y defender el Socialismo. Rechazo con firmeza el intento de intimidación del Gobierno de EE.UU. a quienes hemos decidido construir el Socialismo».

«El presidente Donald Trump se equivoca, el futuro de Cuba está aquí. Con medidas adicionales de bloqueo o sin ellas, el futuro de Cuba lo decidimos las cubanas y cubanos, que hemos decidido construir y defender una Revolución socialista en sus narices».

«Los cubanos construimos nuestro propio rumbo y nos preparamos para un exitoso triunfo en los próximos días. Hemos escrito entre todos esta nueva Constitución y votaremos por ella el 24 de Febrero».

«Nuestro país está preparado para enfrentar cualquier política de recrudecimiento del Bloqueo».

Bruno Rodríguez rechaza «con firmeza» la intimidación de Donald Trump ante quienes «hemos decidido construir» la base de las naciones de manera independiente y socialista.

«No solo quieren intimidar a la gente sino también a los demócratas», en un infundido miedo hacia el socialismo de vuelta a la doctrina Monroe.

«Afirmo rotundamente que no son vuelos de Ayuda Humanitaria. Es evidente que se ha configurado una situación internacional en la que el Gobierno de EE.UU. avanza a una agresión militar contra Venezuela», esclareció Rodríguez Parrilla.

Medidas unilatrales, y por tanto ilegales, son aplicadas contra la hermana República de Venezuela. Está en marcha, además, una gran campaña de comunicación y política que generalmente son el preludio de acciones de mayor envergadura del gobierno norteamericano, explica Bruno.



Razón por la que Cuba convoca a una movilización por la paz, contra una intervención del Imperio en América Latina, contra la guerra, por encima de diferencias políticas o ideológicas. «En estas circunstancias solo se puede estar a favor de la paz o en contra de la guerra», acotó el Canciller.

Rodríguez Parrilla habla sobre «Donald Trump, ayer en la tarde, junto a otros funcionarios y voceros han repetido y confirmado que la opción militar está entre las opciones que se consideran», así como de la influencia de Bolton sobre su discurso.

Reseña además el doble rasero de la alocución del Presidente norteamericano, quien habló sobre democracia y justicia para el mundo pero que en su propio país no se cumplen.

Comenta que Trump hizo referencia a los migrantes venezolanos, mas no sacó a relucir el tan conocido «muro» para mantener a raya al resto de los migrantes de las otras naciones.

Explica que su discurso fue anti socialista porque supuestamente el socialismo transgrede fronteras, sin embargo, ha sido Estados Unidos quien ha robado territorios e invadido tierras extranjeras desde su fundación como país, y son quienes aún mantienen bases militares en otras naciones.

«Dijo Trump que el socialismo promete la unidad pero provoca odio y división. Extraordinario cinismo, extraordinaria hiprocresía. Es el representante de un gobierno amoral», señaló Rodríguez.

El gobierno de EE.UU. ha fabricado en Washignton un golpe imperialista con un Presidente construido en esa capital que no ha funcionado a lo interno, «prometió éxito a los golpistas. Parece que no se percata que el golpe no ha funcionado», acotó el Canciller cubano.

Rodríguez Parrilla, llama a la ONU a respaldar la soberanía del pueblo venezolano y no permitir bajo ningun concepto la intromisión en los asuntos internos de esa nación, así como la violación del derecho internacional.

«Menos de una cuarta parte de los estados reconocidos por ONU se inmiscuyen en los asuntos internos de Venezuela ni reconocen al presidente «made in Washington». Hay que separar la propaganda de la realidad», expresó Bruno.

Realiza un llamado a la comunidad internacional a respaldar la paz y la soberanía de Venezuela.

El Gobierno de la República de Cuba llama a la Paz. Hay que defender hoy los postulados de la Proclama de ALC como Zona de Paz, agregó.

