Cuba presenta informe sobre impactos del bloqueo de Estados Unidos en el último año

(Foto: Granma)

"La lucha es el único camino de los pueblos en la actualidad para alcanzar una comunidad en la cual vivir con justicia social y decoro, la antítesis del capitalismo y los principios que rigen el odioso e injusto sistema." #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/0pqfqZbI9v — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 19, 2019

El canciller cubano agregó que Cuba no tiene presencia militar en Venezuela, ni participa en misiones militares en ese país.

El fracaso del gobierno norteamericano en su política en contra de Venezuela es utilizado para actuar contra Cuba. La expulsión de los diplomáticos no son acciones aisladas sino parte de un plan para crear tensiones bilaterales y endurecer el boqueo.

El bloqueo de #EEUU contra #Cuba impacta -como nunca antes- en la cotidianidad de cada familia cubana, en cada sector de nuestra economía, en cada proyecto de desarrollo social en el país.



Hoy presentaremos ante la prensa nacional y extranjera el informe #CubaVsBloqueo 2019. pic.twitter.com/BYMzu5ltg5 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 20, 2019

A la periodista de EFE, Bruno Rodríguez le respondió que en su momento Cuba dará los pasos necesarios y apropiados para responder a esta acción hostil. Hay que decir que en los últimos dos años el gobierno de Estados Unidos ha utilizado pretextos para recrudecer el bloqueo.

En su momento manipuló los supuestos incidentes de salud que la comunidad médica internacional y cubana han desmentido. Este acercamiento científico permite demostrar la inconsistencia de estas alegaciones.

A CNN, el ministro cubano le responde que prefiere no hacer predicciones y no aventurarse en hipótesis futuras sobre las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Los periodos electorales siempre han sido momentos para acentuar y endurecer las sanciones hacia otros estados, dice. Espero prevalezcan mentes lúcidas, que comprendan que no pueda tomarse como rehén la política externa y no se tome a un pueblo para provocar cambios políticos en los gobiernos.Estas medidas están políticamente motivadas, alega.

Nuestro pueblo tendrá la capacidad de sobreponerse a ellas y el gobierno podrá conducir el proceso.

Cuba ejercerá con absoluta determinación su soberanía y responderá al diálogo en condiciones de absoluto respeto y plena igualdad.

Tras la conclusión del ministro cubano con la afirmación de que el bloqueo es una política genocida obsoleta, ilegal y cruel y el anuncio de que los días 6 y 7 de noviembre se llevará a votación este informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, se le dio la palabra a la periodista Angélica Paredes, de Radio Rebelde.

El ministro responde a la periodista que el bloqueo ha estado dirigido a dañar a la familia cubana. No hay cubano que no sufra sus efectos.

El gobierno de los EE.UU siempre se escudó en la ignorancia, en el desconocimiento, y nunca se preocupó por el sufrimiento del pueblo cubano. Es vergonzoso el uso de esta herramienta para el resultado que esperan provocar.

Se puede afirmar categóricamente que medidas que se aplican con tanta saña y la agresividad son inéditas. Es una violación inédita de los principios internacionales. Se anuncian, proclaman y ufanan de los efectos que provocan.

Ellos responsabilizan a Cuba de manera directa por las carencias que provocan. Nuestra posición es de certidumbre en que lo vamos a superar, que es temporal y que tenemos recursos para superarlo. Lo superaremos con absoluta seguridad.

Comenzó ronda de preguntas. Piden la palabra medios cubanos y extranjeros.

Solo un país organizado, con una población unida puede enfrentar tamaña injusticia. Cuba cuenta con el apoyo internacional contra la aplicación del bloqueo.

Es posible contabilizar los daños económicos pero no los humanitarios. Los datos que he presentado demuestran que el bloqueo continúa siendo la causa principal de las carencias que sufre nuestro pueblo y el principal obstáculo para nuestro desarrollo.

A Omega Corporation se le solicitó la compra de activos e insumos, pero la empresa recibió una comunicación de Estados Unidos en la cual se le prohibía la venta de productos a Cuba.

La imposibilidad de adquirir los productos necesitados produjo demoras en el proceso productivo. Decenas de bancos extranjeros han limitado o interrumpido relaciones con Cuba. Se ha visto incluso afectado el uso de tarjetas magnéticas.

Un funcionario del gobierno actual de la Casa Blanca planteó: «Cortar el suministro de petróleo al régimen de Castro sería la acción más efectiva al régimen de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos ha planteado la idea de un embargo total hacia Cuba. Corten a Cuba».

Ello se parece al memorándum del 1960. Su pretensión es provocar el desengaño y desaliento mediante la penuria. Provocar hambre y desesperación para el derrocamiento del gobierno. El bloqueo constituye una flagrante violación de los derechos humanos para los cubanos y otros que viven en terceros países.

Las medidas que aplica el gobierno estadounidense incluye restricciones al acceso a medicinas y alimentos. Ejemplo de esto es que la empresa cubana Medicuba SA., pidió insumos para el sistema de salud cubano y muchas organizaciones no respondieron y otras se negaron por el bloqueo.

(Foto: Minrex)

El gobierno de Estados Unidos está aplicando medidas extremas. Entre ellas se encuentran, como precisó Rodríguez Parrilla, la prohibición del arribo de cruceros a nuestro país; y la aplicación de un límite arbitrario al envío de remesas por parte de cubanos y norteamericanos a nuestro país.

Esta es obra de un grupo anticubano y reaccionario que se ha apoderado de la política exterior de Estados Unidos.

Cuba dará respuesta apropiada y oportuna a estas acciones de EE.UU., dijo el canciller. Hace un llamado a la comunidad internacional, incluido el pueblo de Estados Unidos, a repudiar estas acciones. Esta conducta establece un precedente peligroso para las acciones internacionales, señaló.

El gobierno de EE.UU aplica medidas que implican una mayor agresividad y ha generado una crisis de combustible en Cuba. Incluye la amenaza directa, la persecución a las finanzas y a buques que transportan combustible a Cuba. Ese recrudecimiento, denuncia el ministro, está destinado a provocar dificultades adicionales a la población cubana y a dañar a cada familia y persona.

El recrudecimiento coincide con la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que se aplica en su totalidad. Estas demandas tienen efectos directos contra las empresas de terceros países y provocan daños en las negociaciones con los países del mundo.

Bruno también alertó sobre el aumento la restricción de movimiento a los restantes tienen el objetivo de provocar una escalada diplomática que lleve al cierre de embajadas bilaterales, endurecer aún más el bloqueo y crear tensiones entre ambos países.

10:30 a.m. Comienza la presentación del informe sobre el bloqueo a Cuba.

En un primer momento, el titular de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la expulsión de dos miembros de la misión diplomática de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por supuestamente «haber desarrollado actividades contra la seguridad nacional del país norteamericano» y reiteró «nuestro rechazo más enérgico categórico» ante esas acciones.