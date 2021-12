En vivo: Con la presencia de Raúl, inicia Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea (+Video)

Con la presencia del líder de la Revolución y General de Ejército, Raúl Castro Ruz, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició en esta jornada el Octavo Periodo de Sesiones Ia Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura.

Tomando el pulso a temas cardinales para la vida económica y social del país –que requieren de una mirada aguda de cara a las soluciones–, los diputados cubanos debatirán hoy:

el resumen de la Economía del año 2021,

el Plan para 2022,

y el proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para igual periodo.

Serán analizados los dictámenes de los cuatro proyectos de leyes presentados en días previos:

Ley de Tribunales Militares,

la del Proceso penal militar,

la de Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo,

además del Código de las Familias, en cuyo caso se organizaría un proceso de consulta popular y referendo.

Al estar presente el 95% de los diputados y, por ende, el cuórum necesario para comenzar la agenda de debate, precisó Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, se presentará a los diputados como primer punto del día una información detallada sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante este año, así como los principales aspectos del plan de la economía para el 2022.

Asisten también a esta sesión parlamentaria, el compañero José Ramón Machado Ventura, y los Comandantes Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías.

De igual forma, precisó Lazo Hernández, sentimos la presencia y guía de Fidel, nuestro Comandante en Jefe; en tanto, resaltó que resulta de especial significación que esta Asamblea se realice próximo a concluir el tercer proceso de rendición de cuenta de los delegados a sus electores.

Al respecto, informó que se han realizado hasta la fecha 7 003 asambleas, el 99,17 % del total, donde han participado más de siete millones de electores.

-«Este proceso se ha desarrollado satisfactoriamente, con amplia participación del pueblo y una adecuada preparación de los delegados, lo que se traduce en expresión genuina de nuestra democracia socialista», agregó Lazo.

También este martes firmaron el juramento 13 nuevos diputados, electos por los municipios donde existían plazas vacantes.

LA ECONOMÍA CUBANA INICIA RECUPERACIÓN GRADUAL

En el primer trimestre de 2021, la economía cubana decreció un 13.4 % con respecto a igual período del año anterior, resultado que tiene como principal causa la persistencia de las afectaciones por la COVID-19, en comparación con un primer trimestre de 2020, en el que recién iniciaba los primeros casos en el país, detalló el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al presentar el proyecto del Plan de la Economía para 2022.

Sin embargo, acotó, luego de siete trimestres consecutivos de contracción, la economía en 2021 no decrece, sino que rompe esa tendencia e inicia una fase de recuperación, lo que se evidencia en el estimado de un crecimiento del PIB a precios constantes en el entorno del 2 %, al cierre del año, aun cuando no se cumple la meta de planificada del 6%.

Al analizar estos comportamientos, destacó que hay varios elementos a tomar en cuenta, entre ellos, el impacto de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo, «que se mantiene presionando y actuando para cortar las vías de suministro de las divisas y de los recursos que el país demanda».

Todo ello, unido al crecimiento de los precios de importación, de los fletes y las afectaciones provocadas por las cadenas logísticas de transporte marítimo internacional, que han impedido disponer oportunamente de recursos, subrayó el vice primer ministro.

Es preciso reconocer —indicó— el esfuerzo realizado este año para, en medio tal escenario, no solo haber resistido, sino también haber avanzado en varias actividades, incorporando nuevas medidas para dinamizar la economía.

Destacan, en tal sentido, las adoptadas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista; el perfeccionamiento de los actores económicos; el incremento de las producciones agropecuarias; el trabajo en los barrios; la atención a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad; y la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Entre los objetivos priorizados del Plan de la Economía para el 2022, Gil Fernández aseguró que se busca avanzar hacia un proceso de estabilización macroeconómica, en la recuperación del papel del peso cubano; estabilizar el sistema electroenergético nacional; transformar el sistema empresarial estatal y descentralizar las competencias en función de una mayor autonomía en los municipios, para impulsar el desarrollo territorial.

Como parte de esa proyección, de continuar la gradual recuperación económica y social del país, se estima para el 2022 un crecimiento del PIB en el entorno del 4%, a partir de la apertura de las principales actividades económicas del país, la recuperación del turismo, y las ventajas que nos da el control de la pandemia, sostuvo.

Sobre la inflación, —un tema de gran impacto no solo para Cuba, sino que afecta igual al resto del mundo— reconoció que inciden varios factores que son explosivos, como la ralentización o paralización temporal de las principales actividades productivas, o la inyección de paquetes de estímulos de protección sin respaldo productivo.

En este punto, ejemplificó que nuestro país usó, del Presupuesto del Estado, cerca de 2 mil millones de pesos para poder pagar a los trabajadores que estaban al 60% del salario, sin trabajar.

Asimismo, está el incremento de los costos de importación, una generación de mayor demanda con menor oferta y el consabido impacto que ha dejado la pandemia en la economía internacional, afirmó. «Son problemas comunes, pero en el caso de Cuba se suma además un bloqueo recrudecido, que busca siempre la oportunidad para asfixiarnos y acabar con la Revolución».

La Isla está insertada en ese escenario, y, sin incluir los daños de este bloqueo, hemos dejado de ingresar en los últimos tiempos más de 3 000 millones de dólares, apuntó.

Señaló, además, que el enfrentamiento a la COVID-19 ha supuesto un incremento de los gastos en divisas para atender a nuestra población, porque para la Revolución la salud de nuestra gente siempre será una prioridad.

A ello, se suma que el país ha tenido que enfrentar un incremento exorbitante de los precios de las importaciones y la disminución de los rendimientos agrícolas por limitaciones con los insumos, lo que encarece los costos reales.

Ninguna de esas causas tiene que ver con la Tarea Ordenamiento, con su diseño o implantación, como algunas personas han querido mostrar.

Cuando se habla de inflación, dijo, hay que entender que es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios en un periodo de tiempo. Sin embargo, en nuestro caso, no sucede así, ya que hay un conjunto de precios que, desde el mes de enero hasta la fecha, no han sufrido transformaciones y que son básicos para la sociedad, dígase la tarifa eléctrica, del agua, el precio de los combustibles, de la canasta familiar normada, del gas, especificó. «Y en eso, la inflación es 0»

Entonces, ¿de qué tamaño es la inflación en Cuba?, comentó.

Lo primero —dijo— es desmontar la matriz de opinión de que es del 6900%, este índice lo que ilustra son las relaciones entre el sector estatal y no estatal, en el caso de que el primero tenga que comprar el dólar al tipo de cambio informal.

En tal sentido, acotó que el diseño de la inflación en el país era del 60%, y que, por ejemplo, en el mes de enero era del 44,1% y al cierre del mes de octubre era del 69,5%. Esto significa que, contra lo diseñado, la inflación está casi diez puntos por encima, y eso afecta directamente la capacidad de compra del salario y de las pensiones, precisó.

«¿Dónde se expresa más esa inflación? En los precios de oferta y demanda, en los precios del mercado estatal y no estatal, pero, sobre todo, porque existe mucha especulación y reventa, y eso es lo que hay que combatir».

El camino para frenar este problema, sostuvo, no es restituir la capacidad de compra del salario, pues nos conduciría a más inflación, y se convertiría en el cuento de nunca acabar.

El camino tampoco puede ser topar todos los precios de la economía —sobre todo los de oferta y demanda—, pues para hacerlo debemos tener garantía de que se pueda cumplir y que después los productos no se pierdan de la tarima y, al final, se revendan a un precio mayor. La medida más efectiva es incrementar la oferta, porque cuando ello sucede, los precios van tomando su nivel, destacó.

Consideró, igualmente, como respuestas al fenómeno, ampliar las ofertas, darle mayor valor agregado a nuestra economía, con nuestros propios recursos y recetas, así como aumentar las producciones y no trasladar las ineficiencias a los precios.

En correspondencia con los objetivos de este Plan, el esfuerzo principal se debe concentrar en nueve acciones.—, se encuentra atender las transformaciones en la empresa estatal socialista, evaluando su impacto en la eficiencia y el incremento de la productividad; continuar el seguimiento al perfeccionamiento del comercio interior; cumplir el plan de circulación mercantil minorista estatal en pesos cubanos; y controlar el impacto de las medidas que se implementan para la atención priorizada a personas, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad.

«También requiere una especial atención el seguimiento al proceso de descentralización de competencias a los municipios, así como en el fortalecimiento de los sistemas productivos locales, encadenamientos productivos y el desarrollo territorial».

Otra de las prioridades, señaló, es garantizar el control de gastos a todos los niveles presupuestarios, potenciando el ahorro; asegurar la eficiencia del proceso inversionista; redoblar los esfuerzos para la captación de inversión extranjera directa; y priorizar la producción nacional de alimentos.

Al concluir, el vice primer ministro afirmó que el bloqueo es el principal obstáculo para nuestro desarrollo, pero aquí estamos, conscientes de los problemas por resolver, orgullosos de no solo resistir, sino también de avanzar en las trasformaciones de la economía y que nos sitúan en mejores condiciones para aprovechar el proceso de recuperación gradual, ya iniciado.

«Son retadores los objetivos trazados para la etapa, incluyendo el crecimiento del PIB para el 2022, mas, con el trabajo conjunto y el aporte de todos los actores económicos y de nuestro heroico pueblo, demostraremos que Cuba no solo vive y resiste, sino que también avanza y vence».

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO EN EL 2021 Y PROYECCIONES PARA 2022

En un país donde prima la justicia social, siempre será prioridad la vida y el bienestar de los ciudadanos, dijo a los diputados Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, durante la presentación del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el 2022 en el Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura.

Han sido tiempos complejos y duros pero «hemos vencido el segundo año», agregó, no sin alertar de los efectos de la crisis económica mundial y multidimensional provocada por la COVID-19, así como de las consecuencias del inhumano bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Cuba.

Esta pandemia ha demostrado lo valioso de tener un sistema de salud y de ciencia consolidado, con un capital humano que nos han salvado la vida y nos compromete a seguir defendiendo, desde el Presupuesto del Estado, las conquistas más sagradas de nuestra Revolución socialista, añadió.

Al resumir el estimado para el ejercicio fiscal 2021, afirmó que en el primer año del ordenamiento monetario se requirió proyectar y ejecutar un presupuesto reconvertido sin precedentes y experiencias, así como la aplicación de medidas extraordinarias ante una contracción importante de ingresos y financiamientos adicionales a lo previsto aprobado por el Consejo de Ministros.

Afirmó que se estima concluir el período con un déficit fiscal en el entorno de los 69 437 millones de pesos, inferior en 17 000 millones de pesos, como resultado del sobrecumplimiento en los ingresos por un poco más de 1 000 millones y una inejecución en los gastos totales en los que inciden los no realizados en los procesos inversionistas por las limitaciones materiales que ralentizaron esta actividad.

Destaca, además, el acompañamiento del Presupuesto al enfrentamiento de la COVID-19 donde se priorizaron gastos en el entorno de los 16 000 millones.

Asimismo, se destinan 800 millones de pesos adicionales para financiar obras en 65 barrios de la capital con situaciones sociales complejas. La estrategia tiene como objetivo atender los planteamientos de la población y las vulnerabilidades que persisten y mejorar las condiciones de vida de sus moradores.

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO PARA EL 2022

El Presupuesto del Estado correspondiente al año 2022 se sustenta, entre otras cuestiones, en mejorar en el desempeño presupuestario el déficit proyectado a partir de potenciar las reservas de ingresos generadas en la economía, el enfrentamiento a la evasión fiscal y las medidas de racionalidad y prioridad en uso del gasto presupuestario

Este Presupuesto, recalcó, priorizará en los presupuestos municipales, los recursos presupuestarios para la transformación de las comunidades con énfasis en las que presentan situaciones de vulnerabilidad, con la participación de la población en la definición de las acciones a acometer; al tiempo que restringirá los gastos corrientes en el sector presupuestado, a partir del uso más eficiente y mayor control de los recursos asignados, requiriendo reformular la prestación de los servicios, sin afectar su calidad.

Otro de los preceptos en los que se sustenta es limitar el crecimiento de los gastos de personal en las unidades presupuestadas, estos y los tributos asociados tienen carácter directivo y de destino específico; definir en los presupuestos locales los gastos destinados a la asistencia social como directivos y de destino específico, lo que implica que no pueden redistribuirse a otros fines sin la debida autorización, con el objetivo de garantizar su utilización en la protección de las personas y núcleos en situaciones de vulnerabilidad.

También contempla ampliar los servicios y facilidades a los contribuyentes, con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, e incrementar las acciones de control fiscal para enfrentar el incumplimiento y la evasión fiscal; implementar las líneas del perfeccionamiento del sistema de Tesorería; implementar, controlar y rendir cuentas en todos los niveles y por los titulares de Presupuesto de las medidas para el fortalecimiento de la contabilidad y la disciplina financiera; entre otros.

PROYECTO DEL PRESUPUESTO

La ministra de Finanzas y Precios expresó que el Presupuesto del Estado para el año 2022 estará impactado favorablemente por la recuperación gradual de la economía, pero no estará exento de la incidencia negativa de la crisis económica mundial y limitaciones que nos impone el recrudecido bloqueo.

«Uno de los objetivos propuestos desde el ejercicio de las finanzas públicas, es promover y lograr que la aprobación y desempeño de los presupuestos municipales y provinciales sean más participativos, que con los recursos que se cuenten, se definan las prioridades desde las asambleas de cada municipio, máximo órgano de representación de poder del pueblo, a través de sus delegados y cómo utilizar mejor los recursos financieros que el territorio sea capaz de generar y los que recibe desde el presupuesto central», expresó.

Aún en la compleja situación económica, acotó la ministra, el respaldo de los servicios básicos y programas sociales tienen una participación mayoritaria en el presupuesto, lo que caracteriza su marcado concepto social.

Para el próximo año, a la actividad presupuestada, se destinan gastos por 224 580 millones de pesos, un 73% del total, destinándose a los de salud, educación, asistencia y seguridad social el 69%.

- Salud Pública: 56 503 millones de pesos

- Educación: 55 373 millones de pesos

- Seguridad Social: 37 602 millones de pesos

- Asistencia Social: 6 000 millones de pesos desde los presupuestos municipales

- Actividades culturales: 6 780 millones de pesos

- Actividades deportivas: 4 000 millones de pesos

La ministra agregó que dentro del Presupuesto también se contempla la transformación de nuestros barrios y comunidades, que incluye la conservación y mantenimiento de edificios y ciudadelas, la construcción de nuevas viviendas, la reparación de viales, redes hidráulicas e instalaciones de servicios como los consultorios médicos y bodegas, con una proyección de 2 278 millones de pesos.

Añadió que se le dará continuidad, en cuantías similares a las del año 2021, al programa de entrega de subsidios a personas naturales con falta de solvencia económica, y necesidades de viviendas o de acciones constructivas en las mismas, para lo que se propone reorientar al completamiento de los importes necesarios para financiar la construcción y entrega de células básicas y acciones de rehabilitación, así como para personas que como parte de la transformación de barrios sean beneficiadas con la construcción y reparación de sus viviendas y no cuenten con recursos para solventarlo; en el objetivo además, de no continuar inmovilizando recursos financieros otorgados en este noble y humanista programa.

También desde los presupuestos locales se respalda financieramente con 110 millones de pesos la atención de las necesidades habitacionales de madres con tres o más hijos menores de edad, medida de continuidad como parte de la política para la atención al comportamiento de la dinámica demográfica del país.

Bolaño Weiss agregó que, en la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, que realizan las empresas, establecimientos y formas de gestión no estatal a los municipios, se prevén más de 2 400 millones de pesos para dar cobertura a los proyectos productivos y de servicios y solucionar problemáticas sociales, que den respuesta a la Estrategia de Desarrollo Local, contribuyendo al desarrollo sostenible de los municipios.

SECTOR EMPRESARIAL E INVERSIONES SOCIALES

En este punto, la titular destacó que en el año 2022 se reducen las transferencias al sector empresarial, que como actor principal de nuestra economía deberá acudir a todas las reservas de eficiencia y a las medidas aprobadas para su perfeccionamiento, mejorando sus resultados.

Como parte de la Estrategia Económica Social y los Lineamientos aprobados en el 8vo. Congreso del PCC, agregó, «hay que acelerar los análisis y acciones que nos permitan avanzar en el traspaso a empresas de las unidades presupuestadas que con las actividades que realizan y por los ingresos que generen cubren sus gastos e incluso tienen potencial para obtener utilidades».

En otro punto, remarcó que para los subsidios a productos y servicios de alto impacto en la población se asignan la mayor parte de los 39 666 millones previstos para la actividad no presupuestada, como expresión de la responsabilidad social del Gobierno cubano con su pueblo, entre los que se encuentran:

- las tarifas eléctricas

- alimentos para los niños

- dietas médicas de enfermedades crónicas

- medicamentos controlados y complementarios

- la transportación interprovincial y aérea

Para respaldar las inversiones sociales y las de infraestructura de importancia para el desarrollo del país se planifican 37 572 millones de pesos que incluyen:

- construcción de 15 689 viviendas estatales

- transformación de la matriz energética

- programas de desarrollo hidráulico

- obras asociadas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel

- turismo

- programas de desarrollo agropecuario.

Para la continuidad del fomento agrícola se propone destinar 1 800 millones de pesos y se planifican alrededor de 2 800 millones para el fomento de la producción de la caña, que constituye una de las medidas más importante y estratégica para la recuperación del sector azucarero.

CONTRIBUIR A MEJORAR EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

En aras de contribuir a mejorar el resultado presupuestario, comentó Bolaño Weiss, resulta vital, y así se lo ha planteado la administración tributaria identificar y lograr la recaudación de todas las reservas de ingresos; exigir e incentivar el pago periódico y voluntario de sus obligaciones, bajo el principio de que aporte más, quien más ingrese; enfrentar las conductas de indisciplina y evasión fiscal; estimular como la principal responsabilidad social de los actores económicos de la sociedad, el cumplimiento de los aportes al presupuesto del Estado.

La titular refirió, además, que se prevé un incremento del 19% en los ingresos tributarios, los aportes asociados a las utilidades empresariales crecen un 24%; mientras se prevé crecimientos del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo y las contribuciones a la Seguridad Social, por la incorporación de personas al empleo, principalmente en sectores productivos tanto en el sector estatal como en el no estatal.

Con la reanimación de las actividades que desarrollan las formas de gestión no estatal, destacó la ministra, sus aportes que nutren los presupuestos municipales, representan el 5.2 % de los ingresos totales y el 11% de los tributarios.

«Para el año próximo continuarán aplicándose un grupo de beneficios e incentivos fiscales con el objetivo de potenciar el fomento y desarrollo de sectores claves de la economía y respaldar las políticas aprobadas, en el que se incluye el recién otorgado beneficio de disminuir en un 50% el impuesto sobre ingresos personales a las madres trabajadoras con tres o más hijos menores de edad, para ayudar a mejorar la capacidad económica en la atención de su familia», aseguró.

Bolaño Weiss acotó que en el Proyecto de Ley del Presupuesto para el próximo año se consigna la cifra que como demanda de financiamiento se requiere para cubrir el déficit fiscal, la amortización de deudas con vencimiento en el período, así como los financiamientos a bancos y entidades aprobados por la Tarea Ordenamiento.

Concluyó bajo la idea de enfrentar el reto de mejorar el desempeño presupuestario, por lo que se proponen un grupo de medidas para que los limitados recursos materiales y financieros se usen en función de las prioridades, las que responden a los programas más nobles y humanistas a favor de la población; garantizar calidad y eficacia en la prestación de los servicios básicos; incrementar los ingresos; eliminar los gastos innecesarios o postergables; fortalecer la contabilidad y eliminar las deficiencias en la administración de los dineros desde las tesorerías, para lo que se precisa contar con sistemáticos controles institucionales y populares que aseguren el mejor uso y destino de los recursos presupuestarios.

DIPUTADOS ABORDAN DEMANDA CRECIENTE DE EMPLEO POR PARTE DE ESTUDIANTES

El diputado Danhyz Díaz Pereira opinó sobre la demanda creciente de empleo por los estudiantes con la edad permitida por la ley y de los estudiantes universitarios, sobre todo. En los últimos tiempos es creciente ese fenómeno, por la oportunidad de crear ingresos independientes y de aportar a la familia.

Debemos poner una mirada sobre ese asunto, ya tenemos ejemplos positivos, con empresas del Grupo BioCubaFarma, donde se han visto estudiantes vinculados al proceso productivo, así como en proyectos de investigación en otras entidades y perciben ingresos por eso; pero el resto de los organismos debería identificar esas oportunidades y aprovecharlas, afirmó.

Por otro lado, agregó sobre la Tarea Ordenamiento que es momento de avanzar, «tenemos que ser transparentes, porque hay problemas, trabas, deficiencias que son previas al Ordenamiento y a la pandemia, y no se puede cargar con esas responsabilidades a estos procesos. Depositemos la energía en buscar lo que hay que transformar, y apoyemos al gobierno en ello. Concentrémonos en las soluciones».

Acerca del presupuesto, lo consideró emocionante por la coherencia que tiene con la Cuba que estamos viviendo, enfocada en las necesidades sociales, en el deporte, la cultura, una conquista histórica. Pero esta vez, subrayó, tiene una proyección más fuerte, potenciada en el territorio.

En ese último aspecto, destacó que le toca al municipio concentrase también en convertir en suyo el presupuesto que le corresponde, que el uso de los recursos sea eficiente y en consonancia con las necesidades de las localidades.



ES CRUCIAL CENTRAR LA ATENCIÓN EN LAS NECESIDADES

La diputada y ministra del Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, insistió en la atención a las transformaciones de la empresa estatal socialista, sobre la cual señaló la necesidad de respaldarlas y acompañarlas en la aplicación de las nuevas políticas de perfeccionamiento económico para que no desvirtúen su esencia.

Enfatizó, además, en la urgencia de acabar con las deformaciones en la estructura y ocupación del sector presupuestado, en el cual –subrayó la diputada– el 30 % de la fuerza de trabajo que labora no está directamente vinculado a la producción.

Sobre este tema, exhortó a incrementar la productividad del trabajo no solo en el sector empresarial, sino también en el presupuestado.



NO ES SOLO LEVANTAR MANO, HAY QUE IR A LAS ESENCIAS

Reinier Fernández García, diputado de Mayabeque, comentó sobre el papel que le corresponde a las asambleas municipales del Poder Popular en la aprobación de este presupuesto, más allá de levantar la mano.

Refirió, en tal sentido, que el análisis no puede ser solo numérico, hay que ir a las esencias, examinar cómo se giraron los gastos a las necesidades presupuestadas del territorio y sectores más necesitados, así como fortalecer, aún más, el control a la legalidad de lo que estamos aprobando.

ESTE AÑO LOS ENEMIGOS SE EMPEÑARON EN DIVIDIR LA INTELECTUALIDAD CUBANA

Por otra parte, el diputado Abel Prieto Jiménez destacó que este fue un año en que nuestros enemigos se esforzaron con saña particular en dividir la intelectualidad cubana, en alejarla de sus instituciones, trabajaron muy duros con sus planes subversivos, financiaron «fantoches», «monigotes», que terminaron patéticamente, y fracasaron en esa vieja pretensión yanqui.

Las redes sociales, —que hay que seguir utilizándola, pero que tienen un lado tóxico—, fueron utilizadas para promover entre la juventud la idea de que el capitalismo es el reino dorado de la libertad creativa, y que el socialismo es enemigo a esa idea; y hay jóvenes que se han confundido con esa fábula, sostuvo.

Sin embargo, este año 2021 ha demostrado el alcance de esa mentira.

El capitalismo, que ha reducido el arte a una vulgar mercancía, es el principal enemigo de la libertad de creación; en tanto, el socialismo, particularmente en esta Isla, siempre ha defendido su cultura, identidad y los valores de la cultura humanista, concluyó.

DESTACAN RESPONSABILIDAD DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES

En el debate, el presidente del Parlamento expresó que «no tenemos tiempo para las formalidades», al referirse a la responsabilidad que debe existir en las asambleas municipales con respecto a la aprobación y análisis de presupuesto con la participación de los delegados y las ideas de lo que ellos asuman a partir del contacto con el pueblo.

EL CONTROL POPULAR DEBE ORGANIZARSE MEJOR, SIN ESPONTANEIDAD

La diputada Teresa González Barea se refirió al tema integral para la solución al deficiente estado de la contabilidad, refiriendo que se necesita de un análisis económico financiero con un elevado nivel de rigor porque así lo necesita el país.

Agregó que en cada entidad no se exige lo suficiente, aun cuando están todas las normas aprobadas, al tiempo que señaló que «hemos comprobado que se continúan trabajando con normas de consumo desactualizadas para la elaboración de fichas de costo que permiten establecer los precios».

Comentó que, a partir de las participaciones en las reuniones de rendición de cuenta, el pueblo comprende los efectos del bloqueo y la crisis económica pero no comprende que lo poco que tenemos cae en manos de personas que se enriquecen de las necesidades de otros.

En este sentido, pidió que el control popular no quede en la espontaneidad y, como proceso en perfeccionamiento se organice mejor.

Al respecto, Esteban Lazo Hernández, acotó la importancia del control popular en la lucha contra las irregularidades y la corrupción, «cuando sea efectivo en el barrio, en los centros, estos fenómenos los iremos eliminando», sentenció.



ADMINISTRAR BIEN LOS RECURSOS ES UNA META POSIBLE

La diputada Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República, destacó los sentimientos de máxima responsabilidad y alegría que se mezclan debido al análisis de estos informes, «tenemos suficientes motivos para sentirnos también felices y optimistas, que nacen de la seguridad de esos informes, pero es preciso que les demos vida todos los días».

En su consideración, la Revolución podrá ser cada día más fuerte en la medida en que cada uno de nosotros sea más comprometido, sobre todo de llevar esos sentimientos al pueblo. El único deber que tenemos, insistió, es administrar debidamente los recursos, por pequeños que sean, eso es una meta posible, porque este año ha demostrado que se han logrado cosas a pesar de las dificultades.

Tenemos que defender con más energía la transparencia y la claridad con que decimos, hay que defender la verdad. Es tremendamente criminal que algún dirigente manipule cuentas para cubrir pérdidas, que conllevan, entonces, no solo a la pérdida de dinero, sino también de colectivos laborales. Esas lacras hay que combatirlas todos los días, para eliminar la corrupción, el delito, sentenció.



REFLEXIONAN SOBRE EL PAGO DE UTILIDADES SIN RESPALDO PRODUCTIVO

El diputado Ulises Guilarte de Nacimiento comentó que en el camino de alcanzar el propósito de alcanzar y diversificar la oferta de bienes y servicios a la población, en un año que vamos a continuar transitando por la recuperación de la economía, hay que saber aprovechar las oportunidades que abren las medidas aprobadas durante 2021.

Reflexionó, por otra parte, sobre el pago de utilidades a trabajadores estatales sin respaldo productivo, así como lo relacionado a las disposiciones para perfeccionar la empresa estatal socialista, potenciar la producción agropecuaria y ampliar el trabajo por cuenta propia, lo que no siempre se aprovecha al máximo.

No obstante, aseguró, estas medidas —en su conjunto, desde la política— favorecen las transformaciones; el análisis tiene que ir entonces en cómo llevarlo a la práctica de manera eficiente.

En tal sentido, el también secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, comentó que lo discutido aquí, no puede quedarse en el Parlamento, y que hay que explicar al pueblo porqué es posible avanzar y construir un socialismo próspero y sostenible.

LOS DIPUTADOS DEBEN ACOMPAÑAR EL CONTROL POPULAR

El diputado Yusuam Palacios Ortega comentó sobre el trabajo de los diputados de organizar y acompañar el control popular, un proceso que es vital «porque nuestro pueblo lo está pidiendo».

LA INNOVACIÓN PUEDE UTILIZARSE EN FUNCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES

Inés María Chapman recordó, por otra parte, que el sistema de gestión de gobierno está basado en ciencia e innovación y, aprovechando las estructuras e infraestructuras que poseemos, se ha ido gestando un proceso de formación de programas y proyectos en ese sentido, con un presupuesto que lo respalda.

En ese sentido, propuso que esa innovación, la aplicación de buenas prácticas, etcétera, se utilice en la solución de los problemas de las localidades.

Lo necesitamos, insistió, debido al bloqueo recrudecido; no solamente para los recursos materiales, sino también organizacionales. Ejemplificó que las medidas debatidas en la Asamblea para enfrentar el tema del desarrollo agrícola, salvar la industria azucarera, no tienen por qué quedar a nivel nacional, debe haber solución local, con la participación de innovadores, hay mucha gente con recursos teóricos y prácticos para hacerlo desde los territorios.

De esa manera, destacó, logramos extender el presupuesto, articularlo también con las universidades, los sistemas alimentario locales, entre otros organismos y entidades.



***Fue aprobado el Plan de la economia y el Presupuesto del 2022***

DIPUTADOS ANALIZAN LOS CUATRO PROYECTOS DE LEYES

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en esta primera jornada del Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional Del Poder Popular, en su IX Legislatura, se puso a decisión de los diputados los cuatro proyectos de leyes que, con su aprobación, complementarán el amplio proceso de reformas que se está llevando a cabo en nuestro sistema jurídico.

El examen inicial de los representantes del pueblo se centró en la futura Ley de Ordenamiento Territorial y urbano y la gestión del suelo, la cual –al decir del diputado Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía, durante la presentación del dictamen, constituye una disposición necesaria y novedosa por la ausencia en el ordenamiento jurídico nuestro de normativas relacionadas con esta materia.

Repasó que, previo al debate en la Asamblea, en los meses de noviembre y diciembre las comisiones de Industria, Construcciones y Energía y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el Proyecto de Ley con los diputados en dos reuniones desarrolladas por videoconferencia y una de forma presencial, formulándose 52 intervenciones, que generaron 127 criterios y propuestas.

Estos criterios, sumados a los 160 realizados por la población y los organismos a través del sitio web del Parlamento habilitado a estos efectos, fueron evaluados por ambas Comisiones de conjunto con funcionarios y expertos, quienes determinaron que, de los 287 criterios, 250 constituyeran propuestas, de las cuales fueron aceptadas 148, realizándose 63 modificaciones al texto inicialmente circulado, añadió.

El Presidente de la comisión explicó que, luego de la reunión de trabajo para el análisis de esta disposición, efectuada el pasado 18 de diciembre, y atendiendo a las recomendaciones del Primer Ministro de la República, se estableció un grupo de trabajo que incorporó al proyecto de Ley las modificaciones pertinentes emanadas de las propuestas recibidas, elaborándose una nueva versión del Proyecto de Ley que se sometió al conocimiento de los diputados.

A partir de este análisis, las Comisiones que dictaminan realizaron al INOTU las siguientes recomendaciones:

- desarrollar un plan de capacitación de sus integrantes y otros organismos que así lo requieran, para el conocimiento de esta Ley y sus disposiciones complementarias;

- establecer una estrategia de comunicación social, que permita la debida información del contenido de esta Ley y sus normas complementarias a la población;

- así como informar en el término de dos años de la entrada en vigor de la Ley a la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, sobre su implementación y el de las recomendaciones que se formulan.

A nombre de la Comisiones encargadas de la propuesta normativa, Lajes Choy significó la correspondencia del Proyecto de Ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo con la Constitución de la República y, en consecuencia, exhortaron a la Asamblea su aprobación.

De aprobarse por los legisladores, la Ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo que se propone tiene como objeto establecer las regulaciones para una adecuada organización y utilización óptima del espacio, con una visión perspectiva del desarrollo que articule las diferentes competencias que inciden sobre el territorio y que regule de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana, como un sistema integrado en sus interrelaciones con el desarrollo de las investigaciones científicas y la innovación en esas competencias e instrumentos, explicó.

Entre los objetivos que persigue –detalló– se encuentra definir:

- los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, su contenido, ámbito, alcance, instancias de aprobación y su gestión;

- las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular, del Instituto Nacional, las delegaciones y direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo;

- el régimen jurídico y urbanístico del suelo;

- los instrumentos para la gestión del suelo; las servidumbres; el catastro nacional y las zonas con regulaciones especiales.

«Los actores que intervienen en el ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, participación y comunicación, responsabilidades y deberes; la inspección, el control, la disciplina territorial y urbana; así como las responsabilidades y deberes de los organismos de la Administración Central del Estado y de otras entidades, constituyen también objetivos de la presente Ley», añadió.

Asimismo, la aprobación por el Consejo de Ministros de la Política para el perfeccionamiento del sistema de ordenamiento territorial y urbano y para la gestión del suelo establece los principios que sustentan las regulaciones contenidas en la Ley.

Expuso el diputado que, mediante la propuesta de Ley se perfeccionan los instrumentos de planeamiento para el desarrollo físico espacial de los territorios y los procesos jurídicos, administrativos y técnicos dirigidos a utilizar de forma sostenible el suelo, estableciéndose sus niveles de aprobación.

Destacó lo novedosa resulta la propuesta de la declaración de incompatibilidad y ruina sobre las edificaciones, la construcción en azoteas estatales, las servidumbres y reconoce la necesidad de los mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales que contribuyen al manejo sostenible del suelo y las herramientas que permiten poner los beneficios derivados de las operaciones sobre el suelo al servicio del interés general.

También en el Proyecto se dedica un Título a la Participación y Comunicación, se reconocen los actores que intervienen, y se definen las responsabilidades y los deberes comunes y específicos de los diferentes órganos, organismos y entidades en el marco de sus competencias, con respecto a la elaboración y gestión de los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano y a la gestión del suelo.

Juan Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento, comentó que esta ley por su impacto en la sociedad y en la construcción fue bastante discutida, e incluso, desde ser anteproyecto, inclusive llegaron una parte importante de opiniones de la población y casi un 50 % de los artículos fueron modificados.

Todas esas discusiones que sostuvimos, las propuestas de los organismos, de la población, conllevaron a poder tener esta Ley para ponerla a disposición de todos los diputados.

A la importancia de esta Ley se refirió la diputada Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra y Presidenta del Consejo Nacional de Normalización, Metrología, Calidad y Acreditación, quien recalcó que desde hace varios años, aparejado al proceso de perfeccionamiento del Instituto, se han emitido normas, regulaciones que respaldan los planes del ordenamiento territorial, pero no cuentan con una ley que permita su adecuada implementación.

Asimismo, resaltó el impacto de la existencia de esta Ley en el desarrollo económico-social del país porque se articula con los planes de la economía y con el Presupuesto del Estado. Al respecto, ilustró, por ejemplo, que el desorden urbanístico propicia que en algunos lugares haya que emplear presupuesto adicional del Estado para resolver los problemas.

La vice primera ministra también señaló la necesidad de capacitar a las personas en el contenido y reglamento de la Ley, para hacerla cumplir correctamente y pueda incidir de manera favorable en el desarrollo de la nación.

Seguidamente, Lazo Hernández llamó a la reflexión, pues la Asamblea tiene una alta responsabilidad que pasa por su función constitucional, legislativa y de control; de ahí que una de las misiones una vez que se pone a análisis una ley, el Parlamento debe tener en cuenta cómo controlarla, desde su análisis sistemático, mediante el trabajo de las comisiones.

En coherencia con todos los debates previos y el actual, el Parlamento de decidió aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial y urbano y la gestión del suelo, primera de su tipo en el país.

PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA JUDICIAL MILITAR

La Ley de los Tribunales Militares guarda una estrecha vinculación con la Ley de los Tribunales de Justicia aprobada por esta Asamblea Nacional en el anterior período ordinario de sesiones, afirmó el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, al darle lectura a su respectivo dictamen.

La normativa, argumentó, define la misión de los tribunales militares, y la lógica de su existencia porque debe existir un órgano de justicia especializado para analizar conductas que afectan lo que sucede en las instituciones armadas del país.

De igual manera, destacó, para el correcto funcionamiento del estamento militar representado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las formaciones armadas y combatientes del Ministerio del Interior, el Estado le reconoce una jurisdicción que se expresa en la tutela jurídica de sus deberes, obligaciones y de los hechos que se susciten en las zonas militares, estableciendo consecuentemente el régimen de sanciones pertinente.

En específico, esta normativa jurídica militar tiene el papel trascendental de contribuir al fortalecimiento del orden y la disciplina en las instituciones armadas, piedra angular en el eficiente desempeño de la misión que les establece la Constitución de la República de proteger y mantener la independencia y soberanía del Estado, su integridad territorial, su seguridad y la paz.

El proyecto de ley consolida el régimen de garantías individuales en el fuero militar, al consagrar el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, añadió.

Igualmente, se informa de principios cardinales para la actividad jurisdiccional, tales como la independencia e imparcialidad de los jueces, permitiendo su actuación libre de restricciones, influencia, presión o intromisión alguna; el carácter esencialmente pluripersonal y elegible de los tribunales, su integración por jueces profesionales y legos, revocables y que rinden cuenta de su gestión.

En su contenido, agrega el documento, se aclara el derecho de las personas a ser juzgada por los tribunales preestablecidos, con arreglo a los procedimientos legalmente determinados y el respeto a los derechos de las partes.

De forma general, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Defensa Nacional y Orden Interior estiman pertinente proponer a esta Asamblea Nacional efectuar como recomendaciones que los órganos involucrados establezcan una estrategia de comunicación social que permita el conocimiento de la Ley, además de un sistema de capacitación.

En resumen, mencionó Esteban Lazo Hernández, el análisis intenso de jornadas previas conllevó a la inclusión de cuatro artículos y la modificación de una veintena en el proyecto actual que, con la aprobación unánime del Parlamento, ya es ley.

LEY DEL PROCESO PENAL MILITAR

En otro orden de asuntos, Toledo Santander, también mediante la lectura del dictamen del proyecto de Ley del Proceso Penal Militar, explicó que con esta norma superior igualmente se pretende extender a la jurisdicción militar el fortalecimiento del régimen de garantías establecidas en la Constitución de la República

Al respecto, detalló que la disposición jurídica desarrolla en su ámbito principios esenciales para la protección de los derechos de las personas sujetas a sus competencias y para el funcionamiento judicial en sí mismo, y es coherente con un derecho procesal penal moderno, desarrolla ampliamente los fundamentos del debido proceso, en consonancia con los artículos 94 y 95 de la Constitución.

En ese sentido, incorpora y consolida principios fundamentales como la disposición a la justicia ordinaria, con el cual se relaciona la agregación del recurso de Habeas Corpus.

El principio de juez natural, especificó, garantiza el carácter imparcial e independiente del tribunal en su función de impartir justicia, lo cual constituye una prohibición del establecimiento de fueros especiales.

El principio de publicidad que informa esta Ley propende a asegurar los derechos de las partes intervinientes en su sentido más amplio, al permitirles la oportunidad de trasmitir sus alegatos directamente a los jueces, agregó.

Especial significado reviste el principio de defensa, que conforma un entramado de garantías esenciales para una eficaz protección de los derechos de los procesados.

Por otro lado, el dictamen resalta la importancia de que la normativa garantiza el papel de los defensores públicos como exigencia inexcusable, y de que encomienda funciones a los órganos investigativos y la Fiscalía, dotándolos de los procedimientos y garantías requeridas para desarrollar una actividad independiente, funcional y ágil.

En atención a todo lo expresado, reconoció, nos corresponde aprobar un proceso penal en el fuero militar, moderno, en consonancia con los principios de nuestra sociedad y con instrumentos internacionales en la materia, así como en perfecta simetría con los postulados de derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República.

Al hacerlo, insistió Toledo Santander, estamos dotando a los operadores del sistema de justicia penal, de un eficaz instrumento para el mejor desarrollo de su gestión, pero, estamos conscientes, de que es a estos a los que corresponde su correcta aplicación y en definitiva hacerlo realidad.

EL VOTO DEL PARLAMENTO POR UN CÓDIGO PLURAL QUE CIERRA BRECHAS

Coherente con la Constitución de la República, el Código de las Familias optimiza principios y consagra valores, actualiza las diferentes instituciones jurídico-familiar y muestra el progreso de creación normativa de nuestro país, por lo que, en el Octavo Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, los diputados le dedicaron otro espacio de análisis, último paso para ser sometido a consulta popular en el año que entra.

Ante el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el diputado y ministro de justicia, Oscar Silvera Martínez, recordó que este nuevo código no fabrica, ni impone modelos, sino que respeta la pluralidad familiar y la respalda; es el resultado de la participación de todos y todas, y protege los derechos de las personas a constituir una familia, sin discriminación y con respeto a los derechos humanos.

Se refirió, especialmente, al amplio proceso de intercambio y retroalimentación del que salieron una veintena de versiones y, especificó que de los 403 artículos de la versión 22 del anteproyecto, como parte de la consulta especializada, fueron modificados 273, se eliminaron unos 17, y muchos otros se fusionaron, añadieron o se mantuvieron.

El resultado, que es la actual versión, potencia la igualdad de género, fortalece la responsabilidad familiar y evidencia la perspectiva multidisciplinaria, como el proyecto inclusivo que es, reflexionó.

Al iniciar el análisis del Proyecto, María Yolanda Ferrer Gómez, diputada por el municipio Pinar del Río, significó, de manera especial, los aportes de la entrañable Vilma Espín Guillois recogidos en esta propuesta de Código de las Familias.

Recordó la diputada cómo Vilma consagró su vida a hacer realidad el objetivo de lograr una sociedad sin discriminación y siempre puso especial atención a la familia como institución de la sociedad, desde que asumiera, al triunfo de la Revolución, la responsabilidad en instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas, el Centro Nacional de Educación Sexual, y otros.

Para ello, repasó Ferrer Gómez, encausó el trabajo en la educación para la vida desde una concepción integral.

«Vilma marcó pautas en la igualdad de género, en los derechos sexuales y reproductivos, en la responsabilidad parental, la reproducción asistida, la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes, el desarrollo y participación integral de los jóvenes, el enfrentamiento a la violencia, la protección de las personas vulnerables, los derechos de abuelas y abuelos, el respeto a la diversidad sexual, a la identidad de género. Estaba convencida de que el amor no tiene sexo», sentenció.

Por otro lado, Ofelia Miriam Ortega, invitada al Parlamento, agradeció la oportunidad de participar en el proceso de consulta y análisis de este Código, «pues a pesar de las diferencias de criterios, siempre hubo unidad, esa que caracteriza al pueblo cubano». Agregó que la norma nos ha recordado los valores de justicia, esos que tanto han defendido nuestros próceres, además del amor —un sentimiento trasversal al nuevo Código—; y cuando todo ello se une, nos da vida plena, impregnada en la búsqueda del bien común y la protección de todos los miembros de la familia.

El respeto a las personas y a sus familias

La diputada Arelys Santana Bello, ratificó el compromiso de la Comisión de atención a la juventud, la niñez y los derechos de igualdad de la mujer de la ANPP con el Proyecto del Código de las Familias.

Al referirse al proceso de consulta popular al que será sometido en los próximos meses, resaltó la labor de un grupo numeroso de compañeras y compañeros que han preparado minuciosamente la manera en que se va a recibir de la población opiniones y propuestas de modificación, eliminación, o transformación del Proyecto.

Nuestra Comisión, –dijo– de conjunto con la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, acompañará este proceso de consulta, con la participación de las organizaciones, la FMC, la Unión de Juristas y otros especialistas, para ofrecer mayor información al pueblo desde todos los escenarios posibles, aclarar dudas, y que no quede ningún aspecto sin compartir o trabajar.

Por su parte, Mariela Castro Espín, diputada por el municipio capitalino Plaza de la Revolución, significó que el respeto a la dignidad plena de todas las personas y la igualdad sin discriminación son valores que caracterizan a la sociedad cubana, expresados, además, en la voluntad política de nuestro gobierno.

La interpretación de los principios de igualdad y equidad social exige un trabajo riguroso y sostenido de diálogo, educación y comunicación; está relacionado con el desarrollo del conocimiento científico y su introducción en las prácticas sociales transformadas, en la construcción de consensos y su influencia en las decisiones políticas que se toman, en los contextos históricos del proceso revolucionario, agregó.

«La normativa es la expresión de un proceso gradual de la madurez alcanzada por la Revolución en la implementación de su agenda de justicia social». Este código, dijo, viene a atender a algunas de las contradicciones de ese proceso, a garantizar derechos de grupos de personas cuyas realidades no fueron suficientemente comprendidas en los inicios del proceso revolucionario, viene a dar más justicia, equidad y refuerza la esencia del socialismo cubano, cuando coloca a las personas y a las familias en el centro de sus bondades.

Este proyecto —comentó— sí se parece a la sociedad en que vivimos, una sociedad diversa, compleja y plural, y refleja con exactitud la sentencia de nuestro Comandante en Jefe, cuando anunció que la Revolución es, entre otras cosas, cambiar todo lo que debe ser cambiado.

Destacó que estamos ante un Código que no quita derechos a nadie, no impone modelos familiares, sino que garantiza el mandato constitucional relacionado con la protección de todas las familias.

Por último, hizo un llamado a defender este Código con argumentos sólidos en las consultas populares y nuestra participación consciente.

Miguel Barnet Lanza afirmó que una muestra reciente, contundente, madura del ejercicio democrático de esta Asamblea es la decisión de llevar este Código a consulta popular. Eso muestra que vivimos en una democracia participativa, en un proceso de una Revolución con justicia.

«Apoyamos este código, porque aboga por el más noble de los derechos humanos. Los que me conocen saben que no tengo una familia biológica, pero ¿quién le dice a mi hijo que no soy su padre?, ¿quién le dice a mi nieto que no soy su abuelo? Nadie se puede atrever. Defendemos los vínculos afectivos porque no siempre la sangre garantiza la convivencia pacífica entre los seres humanos», se conmovió.

Precisiones que resultaron del debate

La diputada Reyna de la Caridad Torres Pérez coincidió en que, a este proyecto, para no ser absoluto, no le falta casi nada y lo que queda lo aportaría el pueblo en la consulta popular, expresión de nuestra democracia socialista y la sabiduría que emana de nuestra gente.

Es resultado de la brillantez de los profesionales que han tenido a su cargo la redacción del mismo y para ellos, el agradecimiento. Es resultado también del ideario del Comandante en Jefe, del General de Ejército y resultado de las propuestas y actuar incansable de Vilma.

La versión 23 demuestra cuán perfectible es este Código que, como la misma Constitución, no será solo para el momento, sino será el Código de las familias cubanas del mañana y «eso no lo podemos perder de vista».

Ante la inquietud planteada por el diputado Alberto González Suárez en relación al artículo 149, referente a la organización de la guarda y cuidado compartidos, el Ministro de Justicia respondió que lo que propone el Código, en general, son variables para que prime en cada caso lo mejor para la familia, y dentro de esta lo mejor para los niños, niñas y adolescentes.

Aclaró que cuando se habla de que la guarda puede ser compartida «se trata de no privilegiar ninguna variante por encima de la otra desde el diseño de la Ley, sino que cada situación permita hacer lo mejor para ese entorno familiar».

Asimismo, precisó que es alternada porque hay una decisión inicial y es indistinta cuando el padre o los titulares mantienen los más altos espacios de convivencia y su ejercicio se distribuye en ellos en atención a los requerimientos del grupo familiar, aunque los hijos e hijas residan de modo preferente o principal con uno u otro de los titulares de la responsabilidad parental.

«No hay contradicción, ni dos instituciones iguales confundidas en el proyecto, sino que se trata de escenarios distintos dependiendo de la posibilidad que derive», aseveró.

Ante la idea de que los hijos pertenecen a la madre cuando se produce el divorcio de los progenitores, Oscar Silvera Martínez afirmó que «los hijos pertenecen a los que tienen la relación parental y de eso se trata lo que se propone».

De manera general, el diputado José Castañeda Martínez expresó su respaldo al código y añadió que «si cada uno de nosotros realiza la labor persuasiva para explicar, argumentar y fundamentar las sobradas razones que nos asisten para decir que el Código de las Familias responde a la necesidad de atemperar nuestro sistema jurídico con la sociedad actual, la sensibilidad de nuestro pueblo dará su respaldo, porque en él se refleja la máxima aspiración de la especie humana que es el respeto a sus derechos.

ELIGEN DOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ESTADO EN CUBA

En la jornada también trascendió la elección de dos nuevos miembros del Consejo de Estado, según dispone la Ley Electoral a partir de las plazas vacantes, y que se darán a conocer este miércoles, luego de haberse realizado el proceso de escrutinio. Las candidaturas presentadas por la Comisión Electoral Nacional —y aprobadas por el Parlamento— fueron las diputadas Aylín Álvarez García y Karla Santana Rodríguez.