Apoyo abrumador contra el bloqueo, afirma cancillera cubano

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, concedió una entrevista a la cadena Telesur sobre el desarrollo de la vigesimoséptima sesión frente a Naciones Unidas para votar contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

(Foto: Captura de pantalla)

En la mañana de hoy inició la discusión del documento oficial «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba».

El canciller cubano destacó que: «lo más significativo, a mi juicio, es que han hablado 31 delegaciones y no ha habido una que apoyara el bloqueo».

Además, resaltó que lo ocurrido en la sala de la ONU fue un apoyo abrumador a la eliminación del bloqueo y una oposición expresa a las Enmiendas presentadas por el gobierno de los Estados Unidos.

Denunció además que ha sido notable la presencia en la sala de delegados de la misión de los Estados Unidos y del Departamento de Estado de ese país, quienes han ejercido presiones directas y en algunos casos casi públicas contra representantes de Estados miembros y contra funcionarios de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

«El Departamento de Estado ha tratado de imponer el discurso de los Estados Unidos para la presentación de enmiendas, interrumpiendo el debate general destinados a forzar la consideración de las enmiendas no al final como debe ser, no después del discurso de Cuba, no después de la presentación formal de la resolución, sino antes».

Rodríguez Parrilla aseguró que en el día de mañana se realizará una abrumadora votación contra el bloqueo basado en las 26 votaciones anteriores en las que Cuba obtuvo la mayoría de los votos.

Video: