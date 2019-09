Interviene Canciller cubano en evento de alto nivel sobre salud en la ONU (+Video)

Inició la intervención del Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, con la denuncia a EE.UU. por empeñarse en desacreditar y sabotear la cooperación médica de Cuba, sustentada en principios éticos y humanistas, ejemplo de cooperación Sur-Sur, y que ha ayudado a países de América Latina y el Caribe, África y Asia a mejorar la cobertura de salud y brindar atención médica en zonas de difícil acceso.

Al atacar la cooperación médica cubana, EE. UU. no solo agrede a Cuba, sino que socava las posibilidades reales de muchos países en desarrollo de lograr la cobertura sanitaria universal, materializar el derecho humano a la salud y cumplir los ODS, señaló Rodríguez.

🇨🇺 #Cuba on #HealthForAll: At the end of 2018, Cuba immunization level was 98%, with 14 eradicated infectious diseases, nine that did not constitute a health issue and 29 controlled communicable diseases. pic.twitter.com/HXHDPnllK7\