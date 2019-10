Díaz-Canel y Lukashenko, un encuentro entre amigos

MINSK, Belarús.- Con el calificativo de querido amigo recibió el Presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al darle la bienvenida oficial a su país, en una ceremonia realizada en el Palacio de la Independencia, hermoso edificio donde, desde el 2013, radica el Gobierno.

Cerca de las once de la mañana y luego de los himnos de las dos naciones, el parte del Comandante de las tropas, el pase de revista, la reverencia ante la enseña bielorrusa como muestra de respeto y la foto para la prensa, ambos estadistas sostuvieron conversaciones oficiales en compañía de sus respectivas delegaciones.

(Foto: Estudios Revolución)

En sus primeras palabras, Lukashenko se refirió a los últimos 25 años «de historia de la heroica Cuba revolucionaria» – que han coincidido con su vida política – y consideró un honor haber conocido a Fidel, a Raúl y al Presidente Díaz-Canel. Siempre estamos pendientes de Cuba y la respaldamos, agregó.

No hace falta inventar nada nuevo, consideró, sino cumplir lo que hemos acordado. Cuba es un fiel aliado, un amigo y vamos a continuar abogando porque se amplíe la cooperación. Nuestras economías no compiten, no interfieren, solo tenemos que coordinar los pasos conjuntos, marcar los lineamientos y seguirlos, dijo.

Díaz-Canel subrayó que esta visita a Belarús es continuidad de la realizada en el año 2016, cuando asumía el cargo de Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; guardo entrañables recuerdos de este hermoso pueblo, rememoró.

«Belarús es uno de los primeros países que visito como Presidente de la República de Cuba, ello habla de la prioridad que damos a nuestras relaciones», aseguró el mandatario. Soy portador, además, de un fuerte y caluroso abrazo del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Luego de las conversaciones oficiales – que como es habitual no se abren a la prensa – las delegaciones firmaron varios acuerdos: un memorando de entendimiento entre los ministerios de Justicia de los dos países, con el fin de proporcionar un marco legal para la cooperación; un programa de desarrollo de colaboración entre el Ministerio de Educación Superior de Cuba y el Ministerio de Educación de Belarús, para los años 2019-2021; y un programa de cooperación científico- técnica y de innovación para 2020-2022.

Además se suscribió la actualización de un acuerdo entre la agencia de noticias Prensa Latina y la agencia telegráfica de Belarús, Belta; así como la Declaración Conjunta de ambos Presidentes, que sintetiza los resultados del encuentro, dirigido a continuar el desarrollo y la profundización de los lazos de amistad en el plano político, comercial, económico, industrial, agrícola, educativo y científico – tecnológico.

Según trascendió a los medios, en ese último documento se «reafirma el carácter de aliados en las relaciones entre Belarús y Cuba, unidos por lazos de amistad y apoyo mutuo».

En declaraciones que los Presidentes hicieran más tarde a la prensa salieron a la luz detalles de esta jornada oficial. Díaz-Canel calificó como provechosa la conversación con su homólogo, «en un ambiente de cordialidad y comprensión».

(Foto: Estudios Revolución)

Apuntó que entre ambas naciones existen crecientes relaciones económicas, comerciales y de cooperación, en sectores como el agroalimentario, transporte, educación, salud e investigación.

Hemos recibido experiencias, agregó, dadas las simetrías entre nuestros dos países en cantidad de población, tamaño y las políticas para beneficio de ambos pueblos.

De manera particular, agradeció en el intercambio con Lukashenko el apoyo de Belarús contra el bloqueo que los Estados Unidos mantienen sobre la Isla y brindó detalles acerca del recrudecimiento de esta cruel política, que se ha agravado en los últimos tiempos con la persecución financiera y las brutales sanciones a los buques que transportan combustible hasta los puertos cubanos.

El Presidente bielorruso, por su parte, subrayó las potencialidades de Cuba en sectores claves como el de los medicamentos. Agregó que se debe trabajar más para elevar las relaciones económicas al nivel que tienen hoy los vínculos políticos entre las dos naciones.

Destacó el potencial de los intercambios con la Isla caribeña y mostró confianza en que esta visita los impulsará aún más. Además aceptó la invitación que Díaz-Canel le hiciera para visitar la Mayor de las Antillas. Muy pronto voy a estar en La Habana, aseguró, Cuba es un país magnífico y encantador.

En esta jornada de visita oficial en Minsk, Díaz-Canel estuvo acompañado por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz; el titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, y el de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero; la presidenta del Banco Central de Cuba, Irma Martínez Castrillón; el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz; y los viceministros de Relaciones Exteriores y Salud Pública, Rogelio Sierra Díaz y Marcia Cobas Ruiz, respectivamente.

Cuba y Belarús mantienen relaciones ininterrumpidas desde el año 1992, que en estos momentos están calificadas como «muy buenas». Se ha establecido un diálogo político al más alto nivel y ambos gobiernos dan gran prioridad a los vínculos bilaterales.

Minsk, una ciudad heroica y con vida

Si algo impresiona a quien pasa por esta ciudad, es verla hermosa y moderna, mientras conserva intacta la historia que la definió y la trajo hasta los días que corren. Los libros dan cuenta de que fue una de las regiones de la Unión Soviética más golpeadas por el odio nazi. Se contabilizan en más de dos millones las personas asesinadas aquí durante la Segunda Guerra Mundial; unos 400 mil bielorrusos fueron internados en campos de concentración y el 85% de la ciudad de Minsk quedó destruida por la invasión.

Con un enorme respeto por esa historia terrible llegó el Presidente de Cuba al Monumento conocido como La Estrella, alzado en memoria de los muertos y en honor a la ciudad. Puso una ofrenda floral, cuya cinta llevaba escrito: «Al heroico pueblo bielorruso del pueblo de Cuba». Y volvió a escucharse el Himno de Bayamo.

Desde allí se dirigió al Museo Estatal Bielorruso de la Gran Guerra Patria. A la entrada – y como gesto de respeto a los visitantes del Caribe – se abrió la exposición «Fidel Castro en Belarús, memoria y continuidad», con imágenes de las visitas que hicieran el Comandante en Jefe en 1972 y el General de Ejército en 1976.

Díaz-Canel recorrió el impresionante museo, primero dedicado en el mundo a la guerra más sangrienta del siglo XX. Del horror sufrido por estas tierras y del heroísmo del pueblo bielorruso conoció el mandatario cubano, quien, impactado, escribió en el libro de visitantes: «Esta memoria histórica tenemos el deber de preservarla y honrarla. Que sea una referencia permanente para las nuevas generaciones. Que asiente convicciones, para que nunca más en el mundo se repita el holocausto que significó la barbarie nazi».

El Presidente cubano incluyó luego en su agenda una visita a la Academia de Administración, adjunta al Presidente de la República de Belarús, la cual tiene relaciones de trabajo y un intercambio sistemático con la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno de Cuba. En ameno diálogo con el rector de la institución y su claustro de profesores, Díaz-Canel fue puesto al tanto del programa de estudio de esta Universidad que se dedica a la formación de los cuadros de dirección del país y sus reservas. En ella estudia un centenar de jóvenes talentos, conocidos aquí como los 100 dorados por su alta preparación.

Como telón que cerró esta jornada, Díaz-Canel se reunió con la comunidad de cubanos que viven en Bielorrusia, actividad que se va haciendo habitual en sus viajes al exterior y saca siempre a flor de piel la Patria que llevamos todos en el pecho, estemos donde estemos. «En Cuba también contamos con ustedes», decía el Presidente mientras estrechaba la mano a quienes residen a más de nueve mil kilómetros de la Isla y llevan la nostalgia como signo.