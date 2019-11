En vivo: Cuba presenta en la ONU proyecto de resolución contra el bloqueo de Estados Unidos (I)

República Cooperativa de Guyana

Guyana se suscribe a las intervenciones de los organismos internacionales que se manifestaron con anterioridad con el fin de terminar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

El carácter extraterritorial de la medida va contra la libre determinación de los pueblos, y la carta de Naciones Unidas. Exigimos un cese inmediato de esta política destructiva, expresó la representante de ese país.

La perpetuación del bloqueo sigue siendo un acto injusto contra el pueblo cubano, destacó.

Guyana garantiza al pueblo cubano su solidaridad inquebrantable en su lucha por la libre determinación.

República de Sudáfrica

El representante de la delegación de Sudáfrica reconoció que ya no se puede justificar más el bloqueo que ha causado por años cuantiosos daños a Cuba.

Destacó los lazos históricos que unen a las dos naciones y agradeció al pueblo cubano por el apoyo en la lucha por su liberación.

También, anotó la escalada que lleva a cabo Estados Unidos contra la Isla, condenó de manera enérgica la reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton y las medidas unilaterales adoptadas por el país norteamericano para socavar el desarrollo económico cubano.

Sudáfrica llamó a la comunidad internacional a apoyar a Cuba y su pueblo, y remarcó que estas medidas son una violación al derecho internacional.

Por ello, su país votará a favor de la resolución en cuestión, e instó al gobierno estadounidense a terminar con la ilegal medida.

República de Zimbabue

Zimbabue respalda la declaración del Grupo Africano, del Mnoal y del Grupo de los 77 más China.

El representante de ese país llamó a poner fin al bloqueo impuesto contra Cuba que, además de ser una violación del derecho internacional y la carta de la ONU, es una violación del derecho de la Isla al desarrollo, destacó.

Asimismo, recuerda la votación del año anterior que fue casi unánime, lo que es una reiteración de la comunidad internacional contra las medidas coercitivas contra Cuba.

Igualmente, se solidarizaron con Cuba y realizaron un llamado a la comunidad internacional para acabar con el bloqueo, teniendo en cuenta su naturaleza ilegal.

República Popular Democrática de Corea

El representante de la República Popular Democrática de Corea destacó que a pesar del bloqueo Cuba avanza en la defensa de su Socialismo y su desarrollo.

Recuerda que ya esta resolución se ha aprobado en 27 ocasiones por la gran mayoría, lo que confirma la necesidad de acabar con la unilateral medida.

Nicaragua se une a la comunidad internacional para eliminar el bloqueo injusto impuesto al hermano pueblo cubano, solidario, internacionalista y siempre dispuesto a ayudar a todas las naciones.

El representante de la delegación de ese país expresó que se observa con preocupación cómo el pueblo cubano está obstaculizado, ante el recrudecimiento del bloqueo, que le impide la realización de su pleno desarrollo.

Su país condena firmemente las nuevas medidas extraterritoriales impuestas por EE.UU. amparadas por la reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton, medidas restrictivas que violan la carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.

Enviamos un mensaje de amor y hermandad al pueblo y gobierno cubano por su contribución a todas las campañas y programas sociales en Nicaragua. Estamos convencidos de que la comunidad internacional volverá a condenar hoy el bloqueo, destacó.

Nicaragua espera que se establezcan entre Cuba y EE.UU. diálogos en pie de la igualdad. Compartimos las palabras del Presidente del país Daniel Ortega: Cuba ha sido y es inspiración para los pueblos, hombre y mujeres que se han decido a seguir siendo libres.

Como todos los años, votaremos a favor del proyecto de resolución, culminó.

República de Angola

La representación de Angola considera que ya este tema debería ser agua pasada y parte de los archivos de la ONU.

La existencia del bloqueo es una medida injusta y retrógrada que influye gravísimamente contra el pueblo cubano.

Angola reafirma su compromiso con la Carta de Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.

República de Surinam

Surinam extendió una felicitación a Cuba y agradeció la solidaridad de la Isla hacia su país. También condenó las medidas que van contra los principios de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

El gobierno de ese país lamenta la existencia del bloqueo y ratifica que votará a favor de la resolución como parte de la comunidad internacional para exigir a EE.UU. retirar el bloqueo impuesto a Cuba.

República Popular China

La República Popular China, dio la bienvenida al canciller cubano, Bruno Rodríguez a la Asamblea este día.

Su delegación condena firmemente todas las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos a Cuba, sobre todo el bloqueo económico, comercial y financiero.

El representante recordó la cifra a la que ascienden las pérdidas en el último año que ha causado el bloqueo a la Isla, y cómo influye negativamente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho del país al pleno desarrollo.

China y Cuba han mantenido relaciones comerciales de manera amistosa y mutuamente beneficiosa en diversos campos.

Igualmente, el gigante asiático votará a favor del proyecto de resolución presentado por Cuba en el escenario internacional.

San Vicente y las Granadinas

San Vicente y las Granadinas expresó su apoyo firme la resolución sobre la Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

La representante de ese país condenó la medida unilateral por constituir una violación flagrante del derecho internacional.

Elogió a Cuba por la solidaridad y la asistencia humanitaria que ha brindado a gran parte de los países presentes en ese organismo internacional, sobre todo por su participación en la lucha contra el Ébola en África.

Igualmente, destacó que la cooperación basada en el respeto mutuo y la no injerencia son esenciales para el desarrollo del mundo.

Levantar el bloqueo es crítico para el pueblo y gobierno de Cuba, para que puedan alcanzar la plena prosperidad, acotó.

Reiteró, además, el rechazo al ilegítimo bloqueo impuesto contra Cuba por parte de los Estados Unidos.

República de Kenia

El representante de Kenia hizo un llamado a no permitir que las sanciones y los bloqueos de ningún tipo menoscaben la autodeterminación de Cuba, es por ello que su país siempre ha votado a favor de la resolución que año tras año se presenta en Naciones Unidas.

Estas sanciones contra Cuba tienen que acabarse, culminó.

República Democrática Popular Lao

En primer lugar quisiera expresar el agradecimiento de mi delegación hacia el Secretario General de las Naciones Unidas por su informe amplio sobre este tema.

En nombre del Movimiento de los No Alienados, el grupo de los 77 más China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático respectivamente.

La República Democrática Lao reitera que en un mundo interdependiente las medidas unilaterales y la aplicación extraterritorial de ellas no solo contraviene a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y en particular la igualdad soberana de los estados independientes e integridad territorial y no injerencia en asuntos externos, sino también menoscaba el desarrollo nacional de otros países. Por lo tanto, La República Democrática Lao no ha promulgado o aplicado ninguna ley o medida nacional de esta índole contra otros países.

Por este motivo, mi delegación seguirá apoyando y votando a favor del proyecto resolución sobre la Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba.

Poner coto al bloqueo no solo será de beneficio mutuo para Cuba sino para el mundo entero.

República Argelina Democrática y Popular

Nos reunimos una vez más para examinar en la Asamblea la necesidad de poner fin al bloqueo a Cuba y reafirmar nuestra preocupación por la tremenda dificultad económica que encara ese país como consecuencia del bloqueo al pueblo cubano.

Este debate moviliza cada año a toda la comunidad internacional y es un llamado colectivo a respetar la decisión de los principios rectores de esta organización, así como sus ideales. Son principios e ideales que son el epicentro de nuestra organización.

La adopción anual consecutiva por mayoría abrumadora de los miembros de la Asamblea General de la resolución que exige el levantamiento del bloqueo contra Cuba refleja la firme e inquebrantable voluntad de la comunidad internacional de acabar con el injusto bloqueo presente hace más de seis décadas.

Argelia reafirma su posición a favor del levantamiento del bloqueo comercial, económico y financiero contra el país hermano de Cuba. Esas sanciones injustificadas exacerban el sentimiento de rechazar el bloqueo porque priva al pueblo cubano de los recursos necesarios para la vida, obstruye el desarrollo económico y son un escollo a sus esfuerzos para aplicar la agenda del desarrollo sostenible.

Permítame recordar que Cuba como cualquier otro estado miembro de la ONU tiene todo el derecho a la libertad del comercio y la expansión del comercio de manera recíproca con beneficios mutuos.

Argelia siempre ha compartido la posición del Mnoal sobre la condena a medidas extraterritoriales que pretenden sancionar a los países que luchan por su soberanía.

Argelia expresa solidaridad con el gobierno y el hermano pueblo de Cuba. Hoy más que nunca es importante volver a impulsar el dinamismo de los últimos años y partir de los logros positivos en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, implicándose en un diálogo constructivo, con el pleno respeto a los principios del derecho internacional abogado por las Naciones Unidas.

Ello permitirá abrir un camino positivo hacia delante en la normalización de las relaciones y permitirá un entendimiento necesario entre los dos países, así como con otras naciones de la región.

Argelia secunda la declaración presentada en nombre del Mnoal, el grupo de los 77 más China, la Unión Africana en este tema.

Estados Unidos Mexicanos

México reitera su firme rechazo a las acciones unilaterales contra Cuba, incluida la imposición durante ya más cinco décadas del bloqueo, económico, comercial y financiero que contradice al derecho internacional.

Toda medida unilateral concebida para motivar desde el exterior un cambio en el sistema económico, político y social de un país contraviene los principios de la carta de las Naciones Unidas. México rechaza la aplicación de leyes unilaterales que pretenden tener efectos extraterritoriales, por ello, lamentamos la decisión de los Estados Unidos de aplicar por primera vez en la historia el título III de la denominada Ley Helms-Burton, que afecta no solo al pueblo cubano sino también a terceros países. Asimismo, me permito recordar la opinión del Comité Jurídico Interamericano del 23 de agosto de 1996 cuando se afirmó que los fundamentos y la eventual aplicación de la ley Helms-Burton no guardan conformidad con el derecho intencional.

México vota por la renovación del diálogo y la cooperación de los Estados Unidos y Cuba ya que ello constituiría una buena oportunidad para que ambas naciones impulsen sus prioridades nacionales y convengan temas de trascendencia internacional, en una agenda compartida.

México y Cuba gozamos de una histórica relación de cercanía. México es hoy el quinto socio comercial de la isla y segundo en la región. La cooperación en materia educativa, científica y cultural registra avances tangibles en al menos 15 proyectos. Los intercambios de visitantes aumentan.

República Socialista de Vietnam

Vietnam, por su parte, se presentó a favor del proyecto de resolución y se unió a la comunidad internacional en el reclamo ante el gobierno estadounidense de terminar con el bloqueo a Cuba.

Igualmente, exhortó a Estados Unidos a retomar el diálogo con la Isla, y renovó el compromiso de su país con la Carta de Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.

República de la India

El representante de la India recordó que hace años ya se está votando a favor del levantamiento del bloqueo en ese escenario internacional y reafirmó que una vez más su país condena la medida unilateral asumida por Estados Unidos contra Cuba.

Esta medida socava el multilateralismo y la Carta de las Naciones Unidas y se muestran en solidaridad con la Asamblea contra el unilateralismo.

El bloqueo ha dañado al pueblo y los esfuerzos de desarrollo de Cuba destacó.

Asimismo, resaltó la participación de la Isla ante el llamado de la ONU al responder hace 5 años a la crisis del Ébola a pesar del bloqueo.

República de Belarús

Belarús hace uso de la palabra para rechazar cualquier medida unilateral y coercitiva contra culquier nación.

Belarús considera que el bloqueo no solo constituye una violación a los principios del derecho internacional, sino al multilateralismo.

Belarús siempre ha defendido esta moción y esperamos que se lleve a cabo.

Reconocemos que el bloqueo constituye una medida de terrorismo económico, que obstaculiza el desarrollo económico del país y de la región, resaltó.

Desde nuestro país siempre defenderemos un Estado en la representación de su propio modelo político y esperamos que se puedan respetar los principios de respeto mutuo.

Federación de Rusia

El representante de Rusia, por su parte, se refirió a la campaña anticubana desatada por Estados Unidos para lograr su objetivo de castigar al gobierno cubano por ejercer su derecho a la libre determinación.

Igualmente se refirió a los intereses norteamericanos en la región y en el mundo, con el boicot desarrollado contra presidentes constitucionales como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela.

Hizo referencia al bloqueo como el principal obstáculo para el disfrute de los derechos humanos en Cuba, y condenó las insinuaciones de Washington contra los médicos internacionalistas que ayudan a los más necesitados en el mundo.

Rusia siempre se ha solidarizado con el pueblo de Cuba, y pide que se levante inmediatamente el bloqueo que va en contra de la carta de Naciones Unidas y constituye una injerencia en los asuntos internos de un Estado, agregó.

La representante de Caricom

La representante resaltó además la importancia de la asistencia cubana hacia varios estados de Caricom a través del personal de salud y los cuidados médicos en zonas afectadas por desastres naturales. La isla sigue siendo una manifestación tangible de su compromiso con la cooperación regional, aún siendo un estado pequeño cuya economía sufre de un embargo por parte del mayor país del mundo.

Cuba mantiene el mayor número de médicos cubanos per cápita del mundo. Y es capaz de suministrar miles de becas para educación profesional y terciaria para muchos estudiantes de Caricom, lo que contribuye significativamente al desarrollo del servicios humanos del Caribe.

Es significativo que Cuba fue uno de los primeros países en prestar ayuda al pueblo de las Bahamas tras el paso del huracán Dorian, que diezmó parte de varios países de nuestra organización.

Señor presidente:

Cuba es parte esencial de nuestra integración caribeña. Cuba no amenaza a nadie. Caricom sigue apoyando el derecho soberano de Cuba de elegir su propia senda de la manera que considere más beneficioso para su desarrollo.

El embargo contra cuba viola el derecho internacional, es un anacronismo y una aberración, no cumple ningún propósito en el siglo XXI, en que la cooperación es tan importante ante los retos que enfrenta la comunidad internacional.

Granada

La propia representante del Caricom habló en nombre de Granada y destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales con Cuba.

Condenó la Ley Helms-Burton y aseguró que su país aún tiene esperanza en la ONU para acabar con el bloqueo contra la Isla, y conseguir la estabilidad de la región.

República de Azerbaiyán, en nombre del Movimiento de Países No Alineados, hace uso de la palabra.

Azerbaiyán habla en nombre del Mnoal, sobre la necesidad de que la comunidad internacional continúe trabajando para terminar con el ilegal bloqueo impuesto unilateralmente por Estados Unidos, y defiende los principios de no injerencia y no intervención en los asuntos internos de los países.

«Más de 190 estados son solidarios a Cuba, mientras Estados Unidos se mantiene solo en una política retrógrada contra la Mayor de las Antillas.»

«Solicitamos que se ponga fin al bloqueo en nombre del Movimiento de Países No Alineados teniendo en cuenta su carácter extraterritorial e injusto. Pedimos respeto a los principios de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de otros países.»

La Asamblea General es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, el único en el que todos los Estados Miembros (193 en la actualidad) están representados, cada uno con un voto. En este foro se debaten cuestiones de interés mundial, como el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, el cambio climático, la igualdad de género, etc.

La disposición de los asientos en el Salón de la Asamblea General cambia para cada período de sesiones. Durante el septuagésimo cuarto período de sesiones (2019-2020), Ghana ocupa el primer asiento en el Salón y los demás países se sientan a continuación, por orden alfabético en inglés.

«Cuba no cesará en su reclamo por la total eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE. UU.», afirmó en la red social Twitter el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, al referirse a la presentación hoy y mañana, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), del proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin a esa criminal política.